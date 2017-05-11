 Боевики "Л/ДНР" используют военный транспорт для хищений, разбоя и поездок за водкой, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
По его словам, командование обоих корпусов российско-террористических войск ("1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР") обеспокоено крайне высоким уровнем аварийности при эксплуатации военной техники.
"Согласно отчетам "правоохранителей" и "военных комендатур", в "ДНР" и "ЛНР" постоянно отмечается большое количество ДТП с участием военной колесной и гусеничной техники, по вине боевиков страдает гражданский транспорт, объекты дорожной инфраструктуры, здания и сооружения. Согласно докладным запискам, значительное количество таких происшествий происходит "в парках и на стоянках боевой техники" (в "1-м АК ДНР" - порядка 30% зафиксированных случаев), на основании чего командование оккупантов делает вывод, что причиной высокого уровня аварийности является как крайняя степень непрофессионализма водителей и экипажей боевых машин, так и низкий уровень "воинской дисциплины" - в половине случаев ДТП и аварийные ситуации были связаны с употреблением алкоголя или совершением боевиками и российскими наемниками иных нарушений воинской дисциплины или воинскими преступлениями", - написал Тымчук.
Также руководитель группы ИС добавил, что в циркулярных документах приводятся многочисленные примеры использования военного транспорта в ходе хищений, разбоя, поездок в личных целях (в основном за водкой), столкновений с опорами путевых переходов, электроопорами и жилыми домами в придорожной зоне.
"Командирам частей и подразделений предписывается в экстренном порядке принять эффективные меры для исправления ситуации", отметил Тымчук.
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вот еще тех времен..
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АХАХАХАХ
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Поначалу есть преступность? Ну это у всех молодых. А с какими ещё трудностями сталкиваются?
А какие есть первые успехи?
Цензор - пиши. Ещё важно освещать политику руководства молодых республик...
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- Сразу видно, арматовский движок поставили. На старых БТРах был кривой стартер, а на этих - кривоногий!
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НУ И НУ!!
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