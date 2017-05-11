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 Боевики "Л/ДНР" используют военный транспорт для хищений, разбоя и поездок за водкой, - ИС

боевик

Боевики на оккупированной территории Донбасса используют военный транспорт для хищений, разбоя и поездок за водкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, командование обоих корпусов российско-террористических войск ("1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР") обеспокоено крайне высоким уровнем аварийности при эксплуатации военной техники.

"Согласно отчетам "правоохранителей" и "военных комендатур", в "ДНР" и "ЛНР" постоянно отмечается большое количество ДТП с участием военной колесной и гусеничной техники, по вине боевиков страдает гражданский транспорт, объекты дорожной инфраструктуры, здания и сооружения. Согласно докладным запискам, значительное количество таких происшествий происходит "в парках и на стоянках боевой техники" (в "1-м АК ДНР" - порядка 30% зафиксированных случаев), на основании чего командование оккупантов делает вывод, что причиной высокого уровня аварийности является как крайняя степень непрофессионализма водителей и экипажей боевых машин, так и низкий уровень "воинской дисциплины" - в половине случаев ДТП и аварийные ситуации были связаны с употреблением алкоголя или совершением боевиками и российскими наемниками иных нарушений воинской дисциплины или воинскими преступлениями", - написал Тымчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный боевик "ДНР" на боевой машине раздавил автомобиль с местным жителем, - ГУР

Также руководитель группы ИС добавил, что в циркулярных документах приводятся многочисленные примеры использования военного транспорта в ходе хищений, разбоя, поездок в личных целях (в основном за водкой), столкновений с опорами путевых переходов, электроопорами и жилыми домами в придорожной зоне.

"Командирам частей и подразделений предписывается в экстренном порядке принять эффективные меры для исправления ситуации", отметил Тымчук.
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тю...а когда этого не было в советской армии?дедаваивалы,фуле
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вот отбросам цивилизации раздолье, неправда ли, даунбасята?
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Все самое ГАДКОЕ вылезло там... раися как то умеет все говно на поверхность вытащить (((
Фото с обворованного Метро...
вот еще тех времен..
Боевики "Л/ДНР" используют военный транспорт для хищений, разбоя и поездок за водкой, - ИС - Цензор.НЕТ 626
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ВАРВАРЫ их средних веков.... "русский мир" - во всей красе
Боевики "Л/ДНР" используют военный транспорт для хищений, разбоя и поездок за водкой, - ИС - Цензор.НЕТ 5578
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ну и зря ... могли бы из даунбаских почитателей руцкагомира , делать рикш ...экологично и бесшумно
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реальная история: в Донецке армейским уралом помяли ланос, вышли бухие обдроченцы с ак сказали будешь вякать тут и останешся. ремонт ланоса за свой счет+деньги воякам.
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ЗВАЛ он их к себе в дом - теперь пусть и оплачивает... (
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уж очень много внимания уделяется Цензором этим выродкам!!!! накуя про них писать!! нам их истории и всякая дичь ну как то очень далеко!!!
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Какие там ещё новости у молодых республик?
Поначалу есть преступность? Ну это у всех молодых. А с какими ещё трудностями сталкиваются?
А какие есть первые успехи?
Цензор - пиши. Ещё важно освещать политику руководства молодых республик...
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Российский прапорщик, наблюдая как бойцы заводят с толкача новый БТР, говорит сослуживцу:
- Сразу видно, арматовский движок поставили. На старых БТРах был кривой стартер, а на этих - кривоногий!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики "Л/ДНР" используют военный транспорт для хищений, разбоя и поездок за водкой, - ИС
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