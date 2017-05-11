 Киев пригласил конгрессменов США воочию увидеть последствия российской военной агрессии на Донбассе, - Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Приняла участие во встрече Президента Украины с делегацией Конгресса США. Мы пригласили наших американских партнеров посетить Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть последствия российской военной агрессии. Во время встречи ключевыми вопросами были вопросы безопасности: ситуация на Донбассе в контексте российской военной агрессии, продление санкций против РФ до полного выполнения Минских соглашений, ситуация с правами человека в оккупированном Крыму, где уничтожается все украинское и крымскотатарское. Особое внимание Президент уделил теме заложников, призвал конгрессменов ужесточить давление на РФ для решения гуманитарных проблем, в частности, и освобождения заложников", - рассказала она.
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А то вони не знають! Як вже та Геращенко всім надоїла своїм лизанням шоколадної жопи.
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9 мая 2016 года, были опубликованы новые тысячи страниц документов, касающихся держателей оффшорных счетов. Расследование провел международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), покопавшись на славу в архивах панамской компании «Mossack&Fonseca»....есть сведения об оффшорах, зарегистрированных на Петра Порошенко(!), Бориса Ложкина, Павла Лазаренко, Геннадия Труханова, который указан как гражданин России(!)(подробнее: Панама-мама )
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АХАХАХАХ
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https://inforesist.org/v-dnepre-posle-izbieniya-atoshnikov-9-maya-sozhgli-ofis-oppobloka/?f
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НУ И НУ!!
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