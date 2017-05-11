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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (887) Конгресс США (270) Порошенко (12835) санкции (6069) США (12526) Донбасс (14494) минские соглашения (2127)

 Киев пригласил конгрессменов США воочию увидеть последствия российской военной агрессии на Донбассе, - Ирина Геращенко

геращенко

Во время встречи с делегацией Конгресса США ключевыми вопросами были вопросы безопасности.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Приняла участие во встрече Президента Украины с делегацией Конгресса США. Мы пригласили наших американских партнеров посетить Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть последствия российской военной агрессии. Во время встречи ключевыми вопросами были вопросы безопасности: ситуация на Донбассе в контексте российской военной агрессии, продление санкций против РФ до полного выполнения Минских соглашений, ситуация с правами человека в оккупированном Крыму, где уничтожается все украинское и крымскотатарское. Особое внимание Президент уделил теме заложников, призвал конгрессменов ужесточить давление на РФ для решения гуманитарных проблем, в частности, и освобождения заложников", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко проинформировал делегацию Палаты представителей Конгресса США о ситуации на Донбассе. ФОТО
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товарищ вышел в тираж, больше продать нечего, кроме Украины
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Неправильно, оскотинился - не патриот Украины, вот ты яркий пример животинки
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Пригласили, но они вежливо отказались
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Багато "цікавого" вони там побачать... І мовчати не будуть!!!
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сцука, как тараканы плодится эта ольгинская падаль
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та твоя барбосня драпала куда глаза глядят от добробатов. пока хуйло регулярные части не ввел. если бы не этот ввод мы бы уже и забыли, что такое луганда. РОССИЯ АГРЕССОР. РОССИЯ ТЕРРОРИСТ.все доказательства уже есть. скоро в Гаагу путь будет держать володенька с компашкой. а ты иди под забор проспись
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Да не ведитесь тролю отвечать и позволять ему на пиву зарабатывать. Пусть помрет в сухую
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Фотки 90-х годов отутюженного Грозного давно смотрел?
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А на хера! Зачем этот цирк. Они и так все прекрасно знают. Получше нас самих.
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ты шоп-тур в Украину за едой не пропустишь?
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извини, по ссылкам лишнехромосомных не хожу
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ух затейник, любите же вы в Лугандоне жрать дерьмо
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Киев пригласил конгрессменов США воочию увидеть последствия российской военной агрессии на Донбассе - Ирина Геращенко.
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А то вони не знають! Як вже та Геращенко всім надоїла своїм лизанням шоколадної жопи.
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Кацап, ну ка сам прочти что ты высрал и напряги извилину - или она у тебя только та, что ниже пояса?...
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Это они оправдывают панамские оффшоры? НЕКРАСИВО!
9 мая 2016 года, были опубликованы новые тысячи страниц документов, касающихся держателей оффшорных счетов. Расследование провел международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), покопавшись на славу в архивах панамской компании «Mossack&Fonseca»....есть сведения об оффшорах, зарегистрированных на Петра Порошенко(!), Бориса Ложкина, Павла Лазаренко, Геннадия Труханова, который указан как гражданин России(!)(подробнее: Панама-мама )
Киев пригласил конгрессменов США воочию увидеть последствия российской военной агрессии на Донбассе, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3706
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Все это ля ля ля тополя.Любой умный человек спросит.Если агрессия кремля,то почему с ним идет торговля,почему работает липецкая фабрика,почему украинцы оплачивают разницу в цене энергорессурсов жителей донецка и луганска,почему за счет торговли спонсируется захарченко и плотницкий,почему блокирунтся строительство рашей южного и северного потоков,а требуется транзит газа страны агрэссора через украину и куча других непонятностей. Почему во время агрэссии и гибели украинских военнослужащих в зоне ато,тугие кошельки жируют и веселятся на евровидении,почему до сих пор волонтеры просят помощи у простых граждан украины для обеспечения необходимым солдат всу.
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Так так, слушна думка, наші міністри та депутати ж всі там були, в окопах на промці, в новому терміналі аеропорту, в Пісках, Широкине, от тільки з відти приїхали. Молодці наші улюблені політики. І президент любий наш нещодавно з авдіївки приїхав, пів року воював з окупантом. Жіночка президента не виходить з лікарні Мечєнкова, все допомагає пораненим. Люблю вас мої політики, всим плять серцем. А депутати? мммм сонечки наші, яструби наші між парламентським сесіями з окопів не вилазять. Як побачу як геращенко з аваковим на самому передку на блокпості на сонці смажаться аж сльоза навертається. Шоб ви суки всі подохли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев пригласил конгрессменов США воочию увидеть последствия российской военной агрессии на Донбассе, - Ирина Геращенко
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