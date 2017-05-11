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 Политика Украины
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Все про:НБУ (4253) отставка (2307) Гонтарева (653)

 Преследование после отставки может быть, но я не боюсь, - Гонтарева

гонтарева

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева допускает возможность судебного или уголовного преследования после ее отставки, в то же время подчеркивает правильность своих реформаторских действий на посту руководителя центробанка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Преследование - оно может быть. Потому что количество инсинуаций, провокаций, ерунды, грязных кампаний зашкаливает. Стоит ли этого бояться? - Нет. Ни на секунду не сомневалась, что все сделала правильно", - сказала В.Гонтарева

Она подчеркнула, что уходит с должности главы НБУ по собственному желанию в связи с выполнением своей миссии на этом посту, а не в связи со сменой политических элит, что является доказательством движения страны вперед.

"Как бы кто-то не думал, что Украина никуда не движется, я, прощаясь со всеми, точно могу сказать: страна движется", - заявила В.Гонтарева.

Глава Нацбанка объясняет свой низкий рейтинг среди населения тем, что все медиа в стране находятся в руках тех, с кем Нацбанк под ее руководством три года боролся за очистку банковского сектора.

"Они с нами борются, "кормят" политиков, которые вам затем рассказывают, какой плохой Национальный банк", - пояснила руководитель центробанка.

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В.Гонтарева также уточнила, что не собирается выезжать из страны.

Отвечая на вопросы о стоящих перед Нацбанком опасностях, глава регулятора назвала внесенный в Верховную Раду законопроект (№5303) "О внесении изменений в статью 99 Конституции Украины относительно усовершенствования конституционной функции Национального банка Украины для обеспечения экономического роста страны".

"С этим надо бороться. Для этого есть все мировое сообщество, есть все наши 5 тыс. людей центрального банка… Здесь компромиссов быть не может - за независимость Нацбанка каждый должен выйти и отстоять ее", - подчеркнула глава НБУ.

Она отрицает, что во время руководства центробанком на нее оказывал политическое давление президент Украины Петр Порошенко. "Думаю, что я и в 14-м плохо прислушивалась (к советам или просьбам П.Порошенко - ИФ), и в 15-м, и в 16-м. Наверное, в этом еще одно главное наше достижение - построение независимого Национального банка, чего я желаю и своему преемнику", - сказала В.Гонтарева.

Она отметила, что не будет идти в политику, и выразила сожаление, что в стране отсутствует политическая сила, которую бы она хотела видеть под условным названием "Партия здравого смысла".

Как сообщалось, глава Нацбанка В.Гонтарева 10 апреля заявила о своей отставке с 10 мая. По ее словам, с 11 мая она будет находиться в вынужденном отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос об ее отставке и назначении нового руководителя НБУ.
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Да и наверное паспорт (например Англии) имеется, чего бояться!
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" Я НЕ БОЮСЬ!"
ХЕ! ЮЛЬКА так вообще....."НЕ БОЯЛАСЬ" ДАЖЕ ПРИ " ЧУЖОМ" ПРЕЗИДЕНТЕ...
(ну, а вышло...кхе...)
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Она не храбрая,а наглая. Поставить ее перед гильотиной и дать один выбор.Вернуть украденное и сдать шакалов или прибор.Посмотрим тогда на ее храбрость!!!!!
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Да за_бали вы уже этой гонтаревой......Что, больше других новостей нет?
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Екс-капітан збірної України з футболу "засвітився" на параді в Росії з георгіївською стрічкою. ФОТО
http://uainfo.org/blognews/1494487672-eks-kapitan-zbirnoyi-ukrayini-z-futbolu-zasvitivsya-na-paradi.html
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Ну дык вон штирлец тож свастику на рукаве носил, но это ж не помешало ему очередное звание героя в тамошнем кабаке получить...
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преследования не будет... Гонтарева под крышей МВФ, финансового руководства ЕС и США
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Не думаю что она им теперь нужна. Но и преследовать ее пока что некому.
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Гонтарева прежде всего под крышей Порошенко, и именно здесь залог ее "смелости"
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а вы думаете, Порошенко без крыши в ЕС и США решился бы щемить Каломойского, Фирташа, Ахметова, Новинского, и др олигофренов?... у них обоих та же самая крыша.
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Я не думаю что у них есть крыша. У них наглость и жажда наживы.Про наказание и не думают.
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Разве что Коломойского... Но не по причине "решительности борцуна с олигархами Пети" , а опасаясь конкурента Бени Да и борьба в д.с. - странная, по сути - договорняк: по "главному пункту обвинений" - Привату, долги Коломойского и Ко в сумме порядка 150 млрд. грн. повешены на государство(налогоплательщиков)

Из приведенного перечня прочих "олигофренов" ...
Фирташ - в чем "смелость щемления" того, которого ныне "все, кому не лень"

Ахметов, Новинский - не смешите. "Борьба нанайских мальчиков" с олигархом Ахметовым закончилась отжимом у последнего части его бизнеса и консенсусом "зарабатываем вместе на Роттердам+ и пр." в энергетической сфере

И, кого таки нет в списке "олигофренов, с которыми - яко бы борьба" - так это гаранта
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а чего боятся,насирав с мартыненкой уже отбоялись,свои глаза не выклюют...
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Спасибо за хорошо проделанную работу, хоть и грязную. Специалисты со мной согласятся, а мнение остальных мне неинтересно.
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основная роль И ГЛАВНАЯ НацБанка --- стабильность нац валюты, так в чем её успех работы специалист? опуск гривны в плинтус?
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Сохранение финансовой системы в целом- в этом главная задача.
Проходя мимо-проходи, сказал же!
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Главное назначение НБУ как центрального банка - это управление денежным обращением с целью обеспечения стабильного не инфляционного развития экономики Центральный банк воздействует на денежное обращение через изменение предложения денег и изменение цены денег
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тогда сударь вы противоречите своим словам признавая что же на самом деле главное в работе НБУ, она не выполнила своей задачи
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не хочешь сударь, будь специалист, и не лепи горбатого об успехах Лерки , её дом -тюрьма... как раз вот за это-- Спасибо за хорошо проделанную работу, хоть и грязную
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Лерки, Лариски, Васьки... И откуда вы, судари, лезете...
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мы все из одного места.....Что скрыто до время У всех милых дам, За что из эдема Был изгнан Адам.
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Таки да- вот только потом воспитывали по разному...
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комуняка,то твой саюз так грохнулся
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"Она отрицает, что во время руководства центробанком на нее оказывал политическое давление президент Украины Петр Порошенко."

Охотно верю - никакого политического давления. Просто прямые указания.
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Валентина Семенюк-Самсоненко - подтверждает!
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Давление - это когда не хочешь, а тебя заставляют. В случае с Гонтаревой ей просто за все заплатили, так что никакого давления не было - все было при полном согласии
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маленькое уточнение... не может быть, а должно быть
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Она такая борзая потому что пока что ПЕЦЯ у руля!! когда полетит ПЕЦЯ сразу же пропадет борзота у гонтаревой!!
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та ты чо...а кто ж придет ее щемить?кому это штаты разрешат?
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я не думаю что Штаты прям горой за нее станут. Или я чего то не знаю?!
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не для того они ее ставили,шоб похерить все,что она сделала
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да а что она такого сделала кроме того что развалила банковскую систему ну и натыряла бабла?!
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ну то что ты не понимаешь ,что она сделала-еще не говорит о том,что она не сделала .увеличивай свою базу данных
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да да умник хреновый!! все все забирают деньги из банков даже последний чиновник держит в баксах под матрасом ЗАСЛУГА ГОНТАРЕВОЙ!! токо минимальный оборотный капитал остается в банках не более а ну да ЕЩЕ ГОССРЕДСТВА качаются избранными. БОЛЬШОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГОНТАРЕВОЙ просто ОХЕРЕННОЕ!!
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туфту не гони,комуняка по типу отнять и поделить .эта ваша экономика на таких основах рухнула во всех странах.просто поизучай экономику.а потом уже имей убеждения.а не наоборот
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где я говорил про отнять и поделить? задача банков привлечение средств и их накопление как могут банки выполнять такую задачу если все кто имеет средства держит их где угодно но не в банках и это благодаря именно гонтаревой (ну не токо ей) но именно окончательный гвоздь забила гонтарева когда просто начала рушить банки не заботясь о последствиях!!
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какие именно банки?покажи их состояние...с цифрами на руках.а разговор ниачом мне не интересен
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ты как тот ПУТЯ нас там нету...а докажите
Есть официальная инфа про закрытые банки есть часть судебных дел которые до сих пор идут есть расследования которые то же еще идут а он тут А ТЫ ДОКАЖИ!!! если ты слепой что я тебе должен доказывать? что небо голубое!!
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соратники "пороха", что им делить? У них общее дело - гешефт, остальное вторично.
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Правильно говорит, чего бояться, своих не сажают, ни одного.
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Дубинский:

Розы из сала.
Как Гонтарева празднует увольнение из Нацбанка
она ушла с поста главы НБУ. И, как полагается успешному реформатору, - устроила прощальную вечеринку для свиты.
В моем распоряжении есть только одно фото с этого праздника жизни, которое мне прислали участники праздника.
Но в этом фото - вся суть работы Валерии Алексеевны во главе НБУ.
https://dubinsky.pro/bye-bye-party-gontarevoy
Преследование после отставки может быть, но я не боюсь, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 7902
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твоё лицо , когда успела урвать себе и правнукам
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Представляю себе, сколько стоит такой 'букетик'.
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И что такого на этом фото? Какая такая «вся суть»?
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Преследований бояться точно не стоит, а тюрьма будет обязательно
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"ПартиЯ здравого смысла"...СааанитарррррыЫЫ, ФАС!!!!


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оцінка дій глави нацбанку за період з 2014 по 2017р.р., повинна виконуватись "диванними військами" в останню чергу
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Все вы одинаковые, я не боюсь, но ноги сделаю и как можно скорее!!!
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Кстати, о преследовании... Если уходит глава Нацбанка, разве не назначается аудит? Интересно было бы узнать, использовались ли средства МВФ по назначению? Почему долги Приватбанка повесили на государство, почему валились исключительно украинские банки, в то время как доля российских возрастала? Вопросов много, но ответов вряд ли мы дождемся.
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1. надеюсь что да
2. да. практически весь золотвалютный резерв от МВФ. все там и лежит. про долги другим веткам власти не осведомлен.
3. потому что если обанкротить один из самых больших банков в стране, даже если это была отмойное стойло для черного бабла, значило еще один обвал гривны. плюс может быть вы удивитесь, но у нас все делается строго по закону... который очень умно написали еще нцать лет назад а сейчас менять не спешатъ. у НБУ очень сильно скованны руки и креатив там не разрешен
4. потому что закрывались отмоечные конторы, а рюцьке эквиваленты ихние олигархи держат в своих границах. в Украине работают только на бумажке чистые большие пушистые конторы с норм. капитализацией. там мало к чему можно придраться
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придраться можно и к столбу если сильно захотеть!!
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Вообще-то страх - это чисто физиологическое свойство нормального психически здорового человека. Но, если человек перестает бояться, значит у него где-то выключился какой-то переключатель и это опасно. Поэтому не бояться - это не героизм и не объяснение своей не виновности, а причина срочно обратиться к психиатрам или нервопатологам. Вот почему есть срочная необходимость перед избранием в народные депутаты и назначением на высокие чиновничьи должности кандидатов проверять не зависимыми мед.учреждениями и скорее всего лучше иностранными, а оплату за это должны делать сами кандидаты дабы доказать свою полную адекватность.
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Да нечего им бояться.Рука руку моет.Вот гарант, например, получил в своём банке 865 тыс!!! процентов дивидентов.Ура, пэрэмога! А вы, лохи, хавайте, и никакой зрады, а то хтось нападэ.У Алексея Николаевича Толстого есть хорошая сказка с полем чудес в стране дураков.Чем-то, и что-то, и кого-то она напоминает.
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Крыша у нее мощная .петя и вова.Но в случае чего эта крыша ее и придавит,сильно много знает про всех и вся.Или умрет гонтарева.а где то воскреснет курочкина.
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Конечно Лерка никого не боится - она долларовый миллиардер! Откупится от кого угодно.
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Года два как по тебе нары плачут. Повезло тебе, что у власти люди, которые любят больше бабло, нежели Украину.
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Звичайно відправиться лікувати своє дорогоцінне здоров'я десь за кордоном. Адже нари в СІЗО не прибавляє здоровя.
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Заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон: «Гонтарёва проделала фантастическую работу в невероятно сложной ситуации, несмотря на огромное сопротивление со стороны некоторых людей и политических фракций. Когда она пришла на свою должность, страна была на грани нестабильности: валютный режим, который был в Украине, парализовал экспорт и экономический рост. Кроме того, в стране было много банков, которыми плохо управляли или которые обанкротились. Она решила эти проблемы, и считаю, что заслуживает медали».
Washington Post: «Она восстановила украинскую экономику - и была вынуждена уйти из-за угроз её жизни».
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Ну если так заявляет главный могильщик всех стран куда он влез,то умные люди воспринимают все наоборот.
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А чего ей боятся. Свалит за бугор и дули будет крутить. Вон Фирташ в Австрии с 2014 года сидит в особняке и тоже не боится.
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Кто ее будет преследовать? Ее как и всех реформаторов просто отталкивают от правительствинных ролей чтобы посадить своих. Потом вы даже их имя в такой желтой прессе типа цензора не найдете.
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Пані Лєра не переживайте прийдуть в 2018 році здорові пол.сили (Саакашвілі, Лещенко, Наєм), і ви відповісте за всі злочини сіоністів в Україні (вайцмана, яценюка,авакяна,коломойского,пінчука,бойка,новінського)
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последствий всегда надо бояться, дурочка!
все под Богом ходим...
БОГ сказал: - бойся слез обиженного тобой человека, ибо о помощи он попросит Меня, а Я... помогу!!!
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)))так а чего ж бояться-то? Ведь как в народе говорится закон не дышло, куда сунул там и вышло. Да и вообще - чего вы к женщине пристебались, в самом деле-то? Не знаете разве, что в ситуации, когда общество живет без идей всякий может на своем месте ощущать себя свободным художником... и как свободные художники рисуют как видят, так и эти вытворяют все, что нипоподя. "Я так вижу" - слышали? Ну так а Гонторева чем по-вашему хуже какого-то нищеброда, рисующего открытки на чердаке? Ничем она не хуже, что захотела, то и сделала на свое усмотрение. Других усмотрений ведь не давали, не так ли? Что не должен делать украинец украинское общество не сформулировало, факт. Так что, теперь Гонторева что-ли виновата? Да ладно на стрелочника валить-то, живем ведь так уже больше 25 лет...
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В.Гонтарева также уточнила, что не собирается выезжать из страны.- Это мы уже слышали и не раз! А потом, не как, договориться о выдаче, не получается.
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то есть Порошенко 3 года давал ей строить независимый банк но при этом у него нет здравого смысла
ну-ну
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Давно говорил что в мешок ее и отпустить с моста Патона в свободное плавание как она с гривной сделала.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПреследование после отставки может быть, но я не боюсь, - Гонтарева
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