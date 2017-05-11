 Преследование после отставки может быть, но я не боюсь, - Гонтарева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Преследование - оно может быть. Потому что количество инсинуаций, провокаций, ерунды, грязных кампаний зашкаливает. Стоит ли этого бояться? - Нет. Ни на секунду не сомневалась, что все сделала правильно", - сказала В.Гонтарева
Она подчеркнула, что уходит с должности главы НБУ по собственному желанию в связи с выполнением своей миссии на этом посту, а не в связи со сменой политических элит, что является доказательством движения страны вперед.
"Как бы кто-то не думал, что Украина никуда не движется, я, прощаясь со всеми, точно могу сказать: страна движется", - заявила В.Гонтарева.
Глава Нацбанка объясняет свой низкий рейтинг среди населения тем, что все медиа в стране находятся в руках тех, с кем Нацбанк под ее руководством три года боролся за очистку банковского сектора.
"Они с нами борются, "кормят" политиков, которые вам затем рассказывают, какой плохой Национальный банк", - пояснила руководитель центробанка.
В.Гонтарева также уточнила, что не собирается выезжать из страны.
Отвечая на вопросы о стоящих перед Нацбанком опасностях, глава регулятора назвала внесенный в Верховную Раду законопроект (№5303) "О внесении изменений в статью 99 Конституции Украины относительно усовершенствования конституционной функции Национального банка Украины для обеспечения экономического роста страны".
"С этим надо бороться. Для этого есть все мировое сообщество, есть все наши 5 тыс. людей центрального банка… Здесь компромиссов быть не может - за независимость Нацбанка каждый должен выйти и отстоять ее", - подчеркнула глава НБУ.
Она отрицает, что во время руководства центробанком на нее оказывал политическое давление президент Украины Петр Порошенко. "Думаю, что я и в 14-м плохо прислушивалась (к советам или просьбам П.Порошенко - ИФ), и в 15-м, и в 16-м. Наверное, в этом еще одно главное наше достижение - построение независимого Национального банка, чего я желаю и своему преемнику", - сказала В.Гонтарева.
Она отметила, что не будет идти в политику, и выразила сожаление, что в стране отсутствует политическая сила, которую бы она хотела видеть под условным названием "Партия здравого смысла".
Как сообщалось, глава Нацбанка В.Гонтарева 10 апреля заявила о своей отставке с 10 мая. По ее словам, с 11 мая она будет находиться в вынужденном отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос об ее отставке и назначении нового руководителя НБУ.
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ХЕ! ЮЛЬКА так вообще....."НЕ БОЯЛАСЬ" ДАЖЕ ПРИ " ЧУЖОМ" ПРЕЗИДЕНТЕ...
(ну, а вышло...кхе...)
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http://uainfo.org/blognews/1494487672-eks-kapitan-zbirnoyi-ukrayini-z-futbolu-zasvitivsya-na-paradi.html
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Из приведенного перечня прочих "олигофренов" ...
Фирташ - в чем "смелость щемления" того, которого ныне "все, кому не лень"
Ахметов, Новинский - не смешите. "Борьба нанайских мальчиков" с олигархом Ахметовым закончилась отжимом у последнего части его бизнеса и консенсусом "зарабатываем вместе на Роттердам+ и пр." в энергетической сфере
И, кого таки нет в списке "олигофренов, с которыми - яко бы борьба" - так это гаранта
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Проходя мимо-проходи, сказал же!
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Охотно верю - никакого политического давления. Просто прямые указания.
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Есть официальная инфа про закрытые банки есть часть судебных дел которые до сих пор идут есть расследования которые то же еще идут а он тут А ТЫ ДОКАЖИ!!! если ты слепой что я тебе должен доказывать? что небо голубое!!
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Розы из сала.
Как Гонтарева празднует увольнение из Нацбанка
она ушла с поста главы НБУ. И, как полагается успешному реформатору, - устроила прощальную вечеринку для свиты.
В моем распоряжении есть только одно фото с этого праздника жизни, которое мне прислали участники праздника.
Но в этом фото - вся суть работы Валерии Алексеевны во главе НБУ.
https://dubinsky.pro/bye-bye-party-gontarevoy
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2. да. практически весь золотвалютный резерв от МВФ. все там и лежит. про долги другим веткам власти не осведомлен.
3. потому что если обанкротить один из самых больших банков в стране, даже если это была отмойное стойло для черного бабла, значило еще один обвал гривны. плюс может быть вы удивитесь, но у нас все делается строго по закону... который очень умно написали еще нцать лет назад а сейчас менять не спешатъ. у НБУ очень сильно скованны руки и креатив там не разрешен
4. потому что закрывались отмоечные конторы, а рюцьке эквиваленты ихние олигархи держат в своих границах. в Украине работают только на бумажке чистые большие пушистые конторы с норм. капитализацией. там мало к чему можно придраться
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я не боюсь
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На Мальдивах...
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Washington Post: «Она восстановила украинскую экономику - и была вынуждена уйти из-за угроз её жизни».
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АХАХАХАХА
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все под Богом ходим...
БОГ сказал: - бойся слез обиженного тобой человека, ибо о помощи он попросит Меня, а Я... помогу!!!
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ну-ну
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