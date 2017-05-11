 "Шоп-тур" + паспорт: жители "Л/ДНР" массово едут на подконтрольную Украине территорию за биометрическими паспортами, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
По его словам, резко возросло количество "фирм и организаций", организующих поездки на неоккупированную территорию Донбасса теперь не только за покупками и за снятием средств в банкоматах, но и использующих "паспортный фактор" в рекламе для привлечения новых клиентов: "Теперь реклама так называемых "шоп-туров" за украинскими продуктами и лекарствами сопровождается информацией о "возможности оформить украинский биометрический (нового образца) паспорт".
"Организация таких "туров" уже фиксируется по маршрутам в Мариуполь, Волноваху, Бахмут, Константиновку, Северодонецк и Лисичанск, также отмечены рейсы в Краматорск и Покровск", - добавил Тымчук.
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Они в Европе нагадят , а Украина будет разгребать!!!
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Вони звикли мати непогані зарплати..Для них в Україні -МАЛО !
Уявляєте,який рейтинг будуть мати українці тепер в Європі,І "вангую",безвіз за півроку-рік просто відмінять...
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і видати цей статус ВСІМ громадянам окупованих територій на час окупації!!
і лише після перевірки СБУ повертати звичайний статус(і право отримання біометричного паспорта. тим самим переселенцям)
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зеленые коридоры организовует в авральном режиме?
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ТЕРМІНОВО необхідно вводити інститут "негромадянина".
і видати цей статус ВСІМ громадянам окупованих територій на час окупації!!
і лише після перевірки СБУ повертати звичайний статус(і право отримання біометричного паспорта. тим самим переселенцям).
И ничего добавлять не надо.
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