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Все про:паспорт (574) биометрические паспорта (138) Донбасс (14486) Тымчук (1406)

 "Шоп-тур" + паспорт: жители "Л/ДНР" массово едут на подконтрольную Украине территорию за биометрическими паспортами, - ИС

паспорт

В "Л/ДНР" резко возросло число желающих оформить биометрический паспорт гражданина Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, резко возросло количество "фирм и организаций", организующих поездки на неоккупированную территорию Донбасса теперь не только за покупками и за снятием средств в банкоматах, но и использующих "паспортный фактор" в рекламе для привлечения новых клиентов: "Теперь реклама так называемых "шоп-туров" за украинскими продуктами и лекарствами сопровождается информацией о "возможности оформить украинский биометрический (нового образца) паспорт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европарламенте подтверждают 11 июня как дату введения безвиза для Украины

"Организация таких "туров" уже фиксируется по маршрутам в Мариуполь, Волноваху, Бахмут, Константиновку, Северодонецк и Лисичанск, также отмечены рейсы в Краматорск и Покровск", - добавил Тымчук.
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Не выдавать им паспорта !!!!
Они в Европе нагадят , а Украина будет разгребать!!!
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Сначала пусть они попробуют вьехать в ЕС.Для того и паспорта нужны биометрические,чтобы пограничники понимали,кто к ним едет.Будут этих хитрозадых просто разворачивать на границе,и всё.
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вот, оказывается, для кого безвиз делают.
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говна им на лопате! предлагаю выдавать этим мразям-унтерменшам удостоверение негражданина Украины в обмен на паспорт гражданина
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тепер "донєцкіє" з своїми ватними мізками попруть на захід..
Вони звикли мати непогані зарплати..Для них в Україні -МАЛО !


Уявляєте,який рейтинг будуть мати українці тепер в Європі,І "вангую",безвіз за півроку-рік просто відмінять...
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Не только безвиз отменят ,а и стену поставят .
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А как же гордость за маладые республики которые могут существовать абсолютно независимо??????? И куда наши паспортные шкуры смотрят??? Они же получая украинские паспорта с ненавистью опплевывают герб на нем....
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Тариф для даунбасянина - 4000 $ за паспорт . Я бы так сделал
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Справку с ФСБ пускай приносят что они не предатели
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ТЕРМІНОВО необхідно вводити інститут "негромадянина".

і видати цей статус ВСІМ громадянам окупованих територій на час окупації!!
і лише після перевірки СБУ повертати звичайний статус(і право отримання біометричного паспорта. тим самим переселенцям)
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там большинству такое удостоверение нужно выдавать не только на время оккупации.
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Супер, а потом эти уебаны с нашими паспортами по Европе катать будут. В задаче спрашивается: какого х... молчит наше СБУ и прочая шелупонь
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взагалі-то варто би було тиснути на наших депутатів,але.на жаль ,у них "Великодний Пєрвомай"...
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Так вот что имел в виду Захерченко, когда говорил, что они до Лондона дойдут... Только тут облом - Великобритания не была в Шенгенской зоне.
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Зачем ватной публике Донбасса безвиз? Мыть туалеты хотят в Европе?
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А собственно можно и выдавать, но с не выездной отметкой
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и шо в связи с этим предпринимает наша Служба Беспечности?
зеленые коридоры организовует в авральном режиме?
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А как же паЧпорта дныры и лныры? По ним если слушать хряка плотницкого и еба...та захерченко на Марс с Луной можно попасть. На халеру им Европа, там же "погано".
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Живущие по закону агрессора, пособники и убийцы украинцев не имеют права даже на жизнь. Если всем подряд будут давать то в стране нет национальной политики, уважения к себе. С паспортами недореспублик нужно вообще разговор не вести.
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Ето может сыграть с Украиной злую шутку. Лугандонцы в Европе что то натворят и безвиз отменят для всей Украины. Хуйло будет довольный.
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нормальные то люди наоборот стараются избавится от всего украинского! только в сказках тымчука все иначе
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Процитирую гражданина, чей пост выше:

ТЕРМІНОВО необхідно вводити інститут "негромадянина".
і видати цей статус ВСІМ громадянам окупованих територій на час окупації!!
і лише після перевірки СБУ повертати звичайний статус(і право отримання біометричного паспорта. тим самим переселенцям).

И ничего добавлять не надо.
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У нас уже есть электронная база военнообязанных. На границе проверять - нет в базе - не выполняет Закон Украины - значит, тем более не будет выполнять законы ЕС, - в пересечении границы отказать. То же самое по языку - не владеет украинским - нарушает Конституцию Украины - в пересечении границы отказать. А можно еще и по географии спросить...
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Регионалы в верховной раде проталкивают только те законы которые будут на пользу сепаратистам, переселенцам и предателям. Нормальные законы, которые будут защищать от этой нечисти , не хотят принимать. Все депутаты утратили к себе доверие народа.
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Что то не припомню я, что бы в период с 1941 по 1944 год, с оккупированных фашистами территорий ездили на не оккупированные за продуктами и лекарствами. А сегодня пожалуйста - хунта и бандеровцы они добрые такие.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Шоп-тур" + паспорт: жители "Л/ДНР" массово едут на подконтрольную Украине территорию за биометрическими паспортами, - ИС
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