" КГГА планирует выделить 3 миллиона гривен для Агентства регионального развития города "

Об этом говорится в распоряжении председателя ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
"Реализация требует выделения средств из городского бюджета на формирование взносов в Агентство регионального развития, в частности 3 млн гривен для обеспечения начала его деятельности", - сказано в нем.
Агентство планируется как неприбыльная, небюджетная организация, деятельность которой будет направлена на формирование предложений и рекомендации стратегических приоритетов развития столицы и реформирования городского хозяйства.
Заместитель председателя Киевгорадминистрации Алексей Резников уполномочен представлять интересы ведомства в рамках работы агентства.
Как сообщалось, 10 мая Киевская городская государственная администрация создала Агентство регионального развития города.
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Для развития города - нет.
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Половину украдут . Как минимум .
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В 1986 году - ученик токаря, а затем токарь II-го разряда.
С 1989 по 1990 год - палатный санитар в областной больнице.
В 1990 году - заместитель директора брокерской фирмы "Галицкие ценные бумаги".
10 марта 1994 года получил свидетельство о праве на осуществление адвокатской деятельности.
С 1999 по 2002 год - заместитель председателя Центра развития украинского законодательства (Киев).
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