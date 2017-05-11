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 Киевские новости
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Все про:бюджет (4279) КГГА (1942) Киев (17038) финансирование (1195)

 КГГА планирует выделить 3 миллиона гривен для Агентства регионального развития города

Киевская городская государственная администрация намерена выделить 3 млн гривен для Агентства регионального развития города.

Об этом говорится в распоряжении председателя ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"Реализация требует выделения средств из городского бюджета на формирование взносов в Агентство регионального развития, в частности 3 млн гривен для обеспечения начала его деятельности", - сказано в нем.

Агентство планируется как неприбыльная, небюджетная организация, деятельность которой будет направлена на формирование предложений и рекомендации стратегических приоритетов развития столицы и реформирования городского хозяйства.

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Заместитель председателя Киевгорадминистрации Алексей Резников уполномочен представлять интересы ведомства в рамках работы агентства.

Как сообщалось, 10 мая Киевская городская государственная администрация создала Агентство регионального развития города.
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Три миллиона для Агенства верю.
Для развития города - нет.
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" КГГА планирует выделить 3 миллиона гривен для Агентства регионального развития города "

Половину украдут . Как минимум .
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Интересная команда у Кличко. Биография этого Резникова, который получит 3 млн.:
В 1986 году - ученик токаря, а затем токарь II-го разряда.
С 1989 по 1990 год - палатный санитар в областной больнице.
В 1990 году - заместитель директора брокерской фирмы "Галицкие ценные бумаги".
10 марта 1994 года получил свидетельство о праве на осуществление адвокатской деятельности.
С 1999 по 2002 год - заместитель председателя Центра развития украинского законодательства (Киев).
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если агентство планируется как неприбыльная, небюджетная организация, то нахрена выделять 3 миллиона гривен ?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКГГА планирует выделить 3 миллиона гривен для Агентства регионального развития города
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