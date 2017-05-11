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 С начала суток боевики обстреляли Луганское, Новозвановку, Каменку и Зайцево: террористы применяют 82-мм минометы, - пресс-центр штаба АТО

обстрел

По состоянию на утро зафиксированы 4 обстрела.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной, передает Цензор.НЕТ.

"На это время у нас зафиксированы 4 обстрела. Наиболее мощный был на донецком направлении. Опорные пункты в районе Луганского противник обстрелял из минометов 82-го калибра и вооружения боевой машины пехоты. Еще два обстрела были на этом направлении в районе Каменки и Зайцевого. Там противник применял гранатометы различных калибров, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - прокомментировал спикер.

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"Один обстрел зафиксирован на луганском направлении. В районе населенного пункта Новозвановка. Противник обстрелял позиции украинских защитников с использованием гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди наших военных нет", - добавил Ярослав Чепурной.

Украинские военные вчера и сегодня стопроцентно придерживаются условий прекращения огня, сообщил пресс-офицер ОТГ "Донецк".

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Ради чего украинские военные гибнут, но "стопроцентно придерживаются условий прекращения огня"? Какое содержание заложено в необходимость "стопроцентного выполнения" того, что стопроцентно не выполнялось врагом ни одного дня?
- Тролли сейчас затянут старую песню о том, как страшные санкции от ЕС удушают Россию.
А в это же время европейская пресса напишет в очередной раз, как их компании уже давно обошли эти санкции, и они существуют лишь на бумаге и в красивых речах "партнёров", которым на самом деле наплевать на Украину.
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Закон об оккупированных территориях, визовый режим со страной агрессором, когда депутаты начнут работать , а не отдыхать на курортах?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток боевики обстреляли Луганское, Новозвановку, Каменку и Зайцево: террористы применяют 82-мм минометы, - пресс-центр штаба АТО
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