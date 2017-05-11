 В Черном море у берегов Крыма массово гибнут дельфины

Специалисты не могут объяснить причины массовой гибели дельфинов в Черном море у берегов Крыма и соседней России, передает Цензор.НЕТ. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала крымский эколог Маргарита Литвиненко.
«Есть разные предположения, теории. Одни считают, что это результат вирусных заболеваний, другие - что это результат загрязнения. В Крыму сейчас нет службы экстренной помощи дельфинам. На базе дельфинария в Севастополе действовала такая служба, сейчас них нет возможности выезжать и помогать дельфинам. И в Симферополе была такая служба. Сейчас ее тоже нет», - прокомментировала ситуацию Литвиненко.
По информации издания «Российская газета», в мае на территории Крыма обнаружили выброшенными на берег тела 31 дельфина. Российская Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура ведет расследование массовой гибели дельфинов в районе Черного моря.
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своїм "русскім міром" ватники засрали Чорне Море..
дуже несприятливе середовище для чутливих тварин -дельфінів.
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У 1993 р. Україна приєдналася до міжнародної Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї (КХО). Через два роки, 25 листопада 1995-го, урядовою постановою за №1415 затверджується "Програма пошуку та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній морській економічній зоні країни, до 2002 р" Терміни її виконання продовжувалися двічі, кожного разу - на чотири роки. Ще одну "Програму знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з ч
асів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі" ініціював Кабмін України у 2000 р. В силу різних причин, практична реалізація цих задекларованих намірів почалася лише у 2004 р., коли екологічне підприємство "Ситал" отримало урядове завдання на розвідку кримських прибережних вод. На дні Чорного моря дослідники виявили більше півгисячі ємностей з хімічною зброєю (вважається, що це - іприт і люїзит) в одинадцяти районах затоплення. Всього ж, за словами керівника підприємства і колишнього депутата ВР Кримської автономії Р. Рубцова, біля берегів півострова їх спочиває вдвічі більше. За його ж інформацією, ще близько трьох сотень контейнерів з зоманом і зарином затопили вже у 1960-х рр. в Азовському морі.
інформацією кілька років тому поділилося РІА "Новий регіон", посилаючись на дані закритого дослідження, що проводилося спецкомісією Керч харківської наукової лабораторії "Военконвейер 43". Мова йшла про девять районів затоплення і більш ніж чотириста контейнерів. Зокрема, вказувалося на такі популярні місця кримського узбережжя, як "Ластівчине гніздо", Алупка, Алушта, мис Херсонес, Балаклава. Аналогічні описи затоплень фігурували і в звіті севастопольського приватного екологічного підприємства "Пірамис".
Источник: http://kursak.net/ximichna-zbroya/
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Прилади людини дуже інколи недосконалі...
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Там же всякое ватное дерьмо тонет типа "Лимана".
https://youtu.be/yhhgK-aiE-g
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понаехали с уралов и бурятий портки свои засраные стирают в море...
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Джамал,Змиевобандеровец,(а ще любитель картиночок"Доброго ранку ,Україно"які засирають теми ЗОВСІМ НЕ ПО ТЕМІ.
Я їх відправляю у спам.І всім раджу.
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Жалко , что засрут наше море ((
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каждый день в море гибнут десятки тысяч обитателей - моллюски, креветки, планктон, микроорганизмы, мальки рыб пожираются другими рыбами, так и не успев подрасти.
Это нормальный природный процесс.
Посмотрите статистику, сколько в Украине каждый день народу гибнет в автотранспортных проишествиях.
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Ольга Кортунова: Возвращаться из "Гейропы" они что-то никак не хотят
08-05-2017 (09:39)
Орфография и стилистика автора сохранены
Ужасно забавную историю вчера рассказал приятель. Оказывается кто-то из советских руководителей (не помню кто, Хрущев или Брежнев, но скорее всего последний - он любил такие глобальные проекты) подумал, что возить камчатского краба с Дальнего Востока к кремлевскому столу очень далеко и неудобно, не доезжает он свеженьким. И решил выращивать их в Мурманске. С большим трудом крабы были доставлены туда для разведения. И поскольку эта новая экологическая ниша оказалась свободной от естественных хищников - крабы начали бурно плодиться, расти и размножаться, и не будь дураками... всей колонией уползли в Норвегию.
Не, ну а чо? Там экология лучше и Гольфстрим. Им там хорошо. И норвеги теперь тоннами экспортируют дальневосточного камчатского краба. А в Мурманске сидят и надеются, что краб вернется обратно (без шуток).
Оно понятно - русский краб, по их логике, конечно, должен хотеть вернуться в Мурманск из проклятой Гейропы, тем более он же им обязан, что они его перевезли, и не важно, что перевезли, чтобы кушать, должен хотеть вернуться в руззке мир и все тут... но что-то никак не хочет.
Крабы, Карл, у которых вместо мозгов инстинкты, при первой возможности сбежали. Все живое рефлекторно старается сбежать или отмежеваться от Мордора. Только, видимо, глубокий сбой в биологической программе может заставить желать обратного.
Такие дела!
Доброго вам утречка!
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