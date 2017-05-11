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Все про:дельфин (28) Крым (19665) оккупация (6922) экология (978) Черное море (377)

 В Черном море у берегов Крыма массово гибнут дельфины

солдаты дельфин

Экологи не могут объяснить причины - в мае погибло 31 животное.

Специалисты не могут объяснить причины массовой гибели дельфинов в Черном море у берегов Крыма и соседней России, передает Цензор.НЕТ. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала крымский эколог Маргарита Литвиненко.

«Есть разные предположения, теории. Одни считают, что это результат вирусных заболеваний, другие - что это результат загрязнения. В Крыму сейчас нет службы экстренной помощи дельфинам. На базе дельфинария в Севастополе действовала такая служба, сейчас них нет возможности выезжать и помогать дельфинам. И в Симферополе была такая служба. Сейчас ее тоже нет», - прокомментировала ситуацию Литвиненко.

По информации издания «Российская газета», в мае на территории Крыма обнаружили выброшенными на берег тела 31 дельфина. Российская Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура ведет расследование массовой гибели дельфинов в районе Черного моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нагрянули с очередным обыском к крымскому татарину Изетову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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ватники лапти поснимали ... лапы в море отмывают
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Шо за мода пішла у кацапів - засмічувати Наше Море ? Ви його копали , мляд@і ?!!!
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Дельфины умные животные и они не выдержали такого идиотства,что украинский туристический курортный Крым стал экологически грязной военное кацапской базой- куском дерьма.
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Варіант..
своїм "русскім міром" ватники засрали Чорне Море..
дуже несприятливе середовище для чутливих тварин -дельфінів.
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Ошаленешвая кацапня ищет американские подлодки....
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Охренели от строительства моста! Кто выдержит круглосуточный долбеж сваями на протяжении уже двух лет?!
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Где кацапы - там смерть всему живому и прекрасному...
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А вариант, что это - результат того, что кацапы навезли в Крым своих ржавых радиоактивных железяк, не рассматривается?
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Реклама курортному сезону. Что будет с вами после купания в Крыму.
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Это может быть и из за каких то акустических установок. Дельфин пользуется своим природным радаром , может хуйловские системы искажают , в итоге животное погибает.
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Як відомо ,біля берегів Криму ще за Союзу затоплені бочки з "хімією" :

У 1993 р. Україна приєдналася до міжнародної Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї (КХО). Через два роки, 25 листопада 1995-го, урядовою постановою за №1415 затверджується "Програма пошуку та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній морській економічній зоні країни, до 2002 р" Терміни її виконання продовжувалися двічі, кожного разу - на чотири роки. Ще одну "Програму знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з ч

асів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі" ініціював Кабмін України у 2000 р. В силу різних причин, практична реалізація цих задекларованих намірів почалася лише у 2004 р., коли екологічне підприємство "Ситал" отримало урядове завдання на розвідку кримських прибережних вод. На дні Чорного моря дослідники виявили більше півгисячі ємностей з хімічною зброєю (вважається, що це - іприт і люїзит) в одинадцяти районах затоплення. Всього ж, за словами керівника підприємства і колишнього депутата ВР Кримської автономії Р. Рубцова, біля берегів півострова їх спочиває вдвічі більше. За його ж інформацією, ще близько трьох сотень контейнерів з зоманом і зарином затопили вже у 1960-х рр. в Азовському морі.

інформацією кілька років тому поділилося РІА "Новий регіон", посилаючись на дані закритого дослідження, що проводилося спецкомісією Керч харківської наукової лабораторії "Военконвейер 43". Мова йшла про девять районів затоплення і більш ніж чотириста контейнерів. Зокрема, вказувалося на такі популярні місця кримського узбережжя, як "Ластівчине гніздо", Алупка, Алушта, мис Херсонес, Балаклава. Аналогічні описи затоплень фігурували і в звіті севастопольського приватного екологічного підприємства "Пірамис".

Источник: http://kursak.net/ximichna-zbroya/
© kursak.net
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В Крыму заболеваемость раком выше чем после черноболя . Вроде бы полуостров не густо населен, вредных производств нет, чистый воздух, а от рака мрут поголовно. Вот вам и ответ. Так Украина еще хорошо почистила . По краинеи мере если сеичас дельфины начали в таком количестве умирать, можно только представить чем там отравлено побережье.
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Смотря каким раком болеют! Если раком кожи, то причина абсолютно другая - солнечная радиация, к которой не приспособлена кожа кацапов массово заселивших чужие территории
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Если бы это была химия из бочек, то об этом бы сразу объявили не забыв обвинить Украину, которая своевременно их не обезвредила, а в данном случае "Специалисты не могут объяснить причины..." (однако вскрытие бы обязательно показало наличие токсинов в организме). Что может означать только то, что токсины либо не обнаружены и причина действительно неизвестна, либо токсины таки есть но источник их не старые бочки, а расейский флот
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я не дельфін.щоб сказати,яку концентрацію токсинів відчуваю..
Прилади людини дуже інколи недосконалі...
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Я могу обьяснить. Хуйло сливает в море какую то отравляющую хуйню,может радиактивную. А еще может быть хуйловцы на катерах военных гоняют. Читал что у дельфинов есть какои то инстинкт выживания поэтому моряки не соревнуются с ними , дельфин плывет вдоль карабля соревнуется, если судно обогнало его , после этого дельфин выбрасывается на берег. Вот и Делаите выводы какие твари оккупировали полуостров
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Ну, конечно.
Там же всякое ватное дерьмо тонет типа "Лимана".
https://youtu.be/yhhgK-aiE-g
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Это дерьмо у берегов Турции утонул и еще не известно какие химикаты пер
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даже дельфины не выдерживают "русского духа"...
понаехали с уралов и бурятий портки свои засраные стирают в море...
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Де з"являєтьця вонюча кацапня-там життя нема нікому, ані людям, ані тваринам...
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1933 - кацап пытается зарезать экспроприированную у украинцев свинью
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У Цензорі існує якийсь "закритий клюб" любителів картинок..


Джамал,Змиевобандеровец,(а ще любитель картиночок"Доброго ранку ,Україно"які засирають теми ЗОВСІМ НЕ ПО ТЕМІ.


Я їх відправляю у спам.І всім раджу.
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Кацапи будують все з лайна, от сваї "маста жизни" теж з лайна, а дильфінів шкода..
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Кстати, о сваях, довольно плотно расположенных и о грохоте там круглосуточном. Можэ нарушилась миграция, у дельфинов??? Они ведь к нам заходили всегда, в Азов. Это- как версия.
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ВОТ, ДАЖЕ дельфины не выдерживают соседства с парашниками из расеюшки.
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Рюзький дух - он вааанючий и токсичный...
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Токсична вєлікая страна ссср...1000 бочок не могли підняти...хоча Україна не краща в плані екології...
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там где ступила лапа кацапа , жизни не будет никому ...
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Так шкода цих чудових приязних тваринок (((
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руССофашисткие мрази сеют только смерть.
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"Ватопитек Москванутый" снова принес свой "узкый" мыр на очередную территорию. Не только люди, но и животные не могут этого вынести!
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Я давно говорила , что русобесие закончится для крысма экологическими катастрофами ((
Жалко , что засрут наше море ((
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Вполне вероятно, что и рашовояки могут быть виновны в массовой гибели дельфинов. В своём военном угаре, они наперли в Черное море кучу техники. Там и сонары и прочие излучатели. Также в воду могут попадать разные химикаты, топливо и т.п.... Орки есть орки.
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31 - это "массовая" гибель?
каждый день в море гибнут десятки тысяч обитателей - моллюски, креветки, планктон, микроорганизмы, мальки рыб пожираются другими рыбами, так и не успев подрасти.
Это нормальный природный процесс.
Посмотрите статистику, сколько в Украине каждый день народу гибнет в автотранспортных проишествиях.
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Со всей кацапии туда завозят военнослужащих с семьями на поселение, откуда у них признаки чистоты и порядка? Они гадят там где жрут. И наоборот. Потом захотят получить украинское гражданство .
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Бежали даже крабы
Ольга Кортунова: Возвращаться из "Гейропы" они что-то никак не хотят
08-05-2017 (09:39)
Орфография и стилистика автора сохранены

Ужасно забавную историю вчера рассказал приятель. Оказывается кто-то из советских руководителей (не помню кто, Хрущев или Брежнев, но скорее всего последний - он любил такие глобальные проекты) подумал, что возить камчатского краба с Дальнего Востока к кремлевскому столу очень далеко и неудобно, не доезжает он свеженьким. И решил выращивать их в Мурманске. С большим трудом крабы были доставлены туда для разведения. И поскольку эта новая экологическая ниша оказалась свободной от естественных хищников - крабы начали бурно плодиться, расти и размножаться, и не будь дураками... всей колонией уползли в Норвегию.
Не, ну а чо? Там экология лучше и Гольфстрим. Им там хорошо. И норвеги теперь тоннами экспортируют дальневосточного камчатского краба. А в Мурманске сидят и надеются, что краб вернется обратно (без шуток).
Оно понятно - русский краб, по их логике, конечно, должен хотеть вернуться в Мурманск из проклятой Гейропы, тем более он же им обязан, что они его перевезли, и не важно, что перевезли, чтобы кушать, должен хотеть вернуться в руззке мир и все тут... но что-то никак не хочет.
Крабы, Карл, у которых вместо мозгов инстинкты, при первой возможности сбежали. Все живое рефлекторно старается сбежать или отмежеваться от Мордора. Только, видимо, глубокий сбой в биологической программе может заставить желать обратного.
Такие дела!
Доброго вам утречка!
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Бедные дельфинчики, высокоинтеллектуальные животные , плывите, родные к берегам Украины. Кацапы засрали наше море, мучают наших татар , убивают экологию , гробят красавцев- дельфинов. Вот и еще одна причина для необходимой скорейшей деоккупации нашего Крыма. Кацапы нам вернут руины в своем стиле. Помню как они оставляли какой- то пропускной пункт в пользу Украины, так там все загадили по периметру, все разворовали, вырвали и унесли домой даже унитазы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Черном море у берегов Крыма массово гибнут дельфины
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