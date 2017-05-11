 Совет министров Евросоюза сегодня должен принять решение о безвизовом режиме с Украиной

Совет министров Евросоюза сегодня в 10:00 должен принять решение о предоставлении безвизового режима Украине, передает Цензор.НЕТ. Происходить это утверждение будет на заседании совета министров сельского хозяйства и рыболовства, передает корреспондент телеканала "112 Украина".

Ориентировочно 15 мая решение будет официально представлено в журнале ЕС, где 17 мая оно будет официально подписано в европейском парламенте в Страсбурге.

17 мая в Страсбург также приедет президент Петр Порошенко, он примет участие в церемонии подписания.

Далее решение публикуется в официальном вестнике ЕС, через 20 дней после публикации безвиз вступает в силу - предварительно с 11 июня 2017 г.

Напомним, 26 апреля послы ЕС одобрили безвизовый режим для украинцев. Европарламент 6 апреля проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За это решение проголосовал 521 европарламентарий. Против - 75, 36 воздержались. 11 мая этот вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС, и в ближайшее время после этого состоится подписание.