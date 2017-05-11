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Все про:безвизовый режим (1133) Евросоюз (11779)

 Совет министров Евросоюза сегодня должен принять решение о безвизовом режиме с Украиной

безвизовый режим

Примерно 17 мая решение будет официально подписано в Европарламенте.

Совет министров Евросоюза сегодня в 10:00 должен принять решение о предоставлении безвизового режима Украине, передает Цензор.НЕТ. Происходить это утверждение будет на заседании совета министров сельского хозяйства и рыболовства, передает корреспондент телеканала "112 Украина".

Ориентировочно 15 мая решение будет официально представлено в журнале ЕС, где 17 мая оно будет официально подписано в европейском парламенте в Страсбурге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС окончательно утвердит безвизовый режим для Украины 17 мая, - "Укринформ"

17 мая в Страсбург также приедет президент Петр Порошенко, он примет участие в церемонии подписания.

Далее решение публикуется в официальном вестнике ЕС, через 20 дней после публикации безвиз вступает в силу - предварительно с 11 июня 2017 г.

Напомним, 26 апреля послы ЕС одобрили безвизовый режим для украинцев. Европарламент 6 апреля проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За это решение проголосовал 521 европарламентарий. Против - 75, 36 воздержались. 11 мая этот вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС, и в ближайшее время после этого состоится подписание.

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Вам - козломордым свинособакам это не светит никогда.
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Если СМ ЕС сегодня примет соответствующие решения (а мне кажется, что примет), то производство кирпичей путем высерания в соседней стране возрастет на 100500%.
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Моя душа предчувствием полна...
Совет министров Евросоюза сегодня должен принять решение о безвизовом режиме с Украиной - Цензор.НЕТ 1846

Предчувствия его не обманули.
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Совет министров Евросоюза сегодня в 10:00 должен принять решение о предоставлении безвиза на заседании совета министров сельского хозяйства и рыболовства

это что теперь каждое министерство должно принять? Пардон, не понимаю
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Блин 17 мая в мой день рождения. Вот спасибо. ) Вот бы еще парашка развалилась на следующей неделе
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Как мёд, так и ложкой. Хорошо бы, чтоб ещё и с Рашкой визовый режим ввели
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С наступающим. Лови, подарочек. Тока шо надыбал.

Автор- израильский бард М.Фельдман!!!.

Не бывает идеальных ни народов и ни расы -

В каждой группе населенья ну хоть что-то, да не так:

С точки зрения лягушек все французы пи.арасы,

А корейцы пиарасы с точки зрения собак.

С точки зрения троянцев пи.арасы были греки,

А троянцы пи.арасы с точки зрения коней.

Очень много пи.арасов так и сгинуло навеки,

Но огромная их масса дожила до наших дней.

Люди делятся на группы, на враждующие классы,

Под ошибочным девизом «все уроды, кроме нас», -

Натуралы утверждают, будто геи - пи.арасы,

А копнёшь под натуралов - каждый третий пи.арас!

Но из всей огромной массы пи.арасов и уродов

Можно выделить особый очень маленький народ, -

В нём сплошные пи.арасы с точки зренья ВСЕХ народов,

Потому что у природы должен быть громоотвод!
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...Официально: себестоимость украинского газа - около 2500 грнСовет министров Евросоюза сегодня должен принять решение о безвизовом режиме с Украиной - Цензор.НЕТ 8576
Официально: себестоимость украинского газа - около 2500 грнУже более 3-х лет руководство Украины рассказывает населению о грядущей газовой независимости, прекращении поставок газа из РФ и наращивании внутренней добычи. Именно под этими лозунгами поднимались тарифы и дополнительно взымались десятки миллиардов гривен с населения.Но если обратить внимание на официальную свежую статистику «Укргазодобычи» и «Нефтегаза Украины» за последние три года, то население Украины уже более двух лет является «газово-независимым»:Совет министров Евросоюза сегодня должен принять решение о безвизовом режиме с Украиной - Цензор.НЕТ 4228

Импорт газа, по паритету с которым сегодня рассчитывают тариф для населения, необходим в первую очередь промышленным потребителям:Совет министров Евросоюза сегодня должен принять решение о безвизовом режиме с Украиной - Цензор.НЕТ 8053

Стоимость украинского газа для населения должна формироваться только исходя из себестоимости его добычи и стоимости транспортировки по Украине, а не зависеть от цены на «немецком хабе» и стоимости доставки из Германии.Из официальной (аудируемого) финансовой отчётности «Укргаздобычи» за 2016 год чётко видно, что себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составила всего лишь 2 468,17 грн/тыс м газа. При этом 1862,29 грн из этой себестоимости - это налоги:Читайте также: Украина возобновит авиасообщение с Россией при одном условииСовет министров Евросоюза сегодня должен принять решение о безвизовом режиме с Украиной - Цензор.НЕТ 7682

Без налогов расходы «Укргаздобычи» составляли 605,88 грн/тыс м газа (в 2015 году - 390,09 грн). Добавляем к этой цифре расходы на транспортировку и поставку в 732,7 грн и получим справедливую стоимость украинского газа для населения:1 338,6 грн/тыс м3 - без налогов;3200 грн /тыс м3 - со всеми налогами.Напомню, населению газ продают по цене в 6879 грн за тысячу кубов, что есть более чем в два раза дороже справедливой цены. Когда месяц назад Гройсман отчитывался о годе своего премьерства, он постоянно говорил об «оголелом популизме» предшественников и рассказывали о том, «что было бы, если бы... ». Так вот, если бы не популизм настоящего правительства, который постоянно прикрывается необходимостью импорта газа для населения, и если бы не сегодняшняя грабительские цена на газ, люди бы не переплатили за прошлый год около 65 млрд грн за газ из собственного кармана. Максим ГОЛЬДАРБ
...
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Не прошло и три года
Ну, хоть так ))) ... парашистов разорвет от злости )))) им такое никогда не светит ))
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Все будет ХОРОШО !!! ЕС ВСЕГДА держал свое слово !!!

У Carla's Dreams - есть песня под названием "Ne Bucuram în Ciuda Lor", переводится примерно так - порадуемсяим на зло !!!

Давайте же порадуемся назло соседу... :D
Слушаем и аплодируем вместе с Carla's Dreams !!!
https://www.youtube.com/watch?v=hyb94O7OJcM&list=RDK9HO23XjfZc&index=10
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