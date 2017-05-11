 Совет министров Евросоюза сегодня должен принять решение о безвизовом режиме с Украиной

Совет министров Евросоюза сегодня в 10:00 должен принять решение о предоставлении безвизового режима Украине, передает Цензор.НЕТ. Происходить это утверждение будет на заседании совета министров сельского хозяйства и рыболовства, передает корреспондент телеканала "112 Украина".
Ориентировочно 15 мая решение будет официально представлено в журнале ЕС, где 17 мая оно будет официально подписано в европейском парламенте в Страсбурге.
17 мая в Страсбург также приедет президент Петр Порошенко, он примет участие в церемонии подписания.
Далее решение публикуется в официальном вестнике ЕС, через 20 дней после публикации безвиз вступает в силу - предварительно с 11 июня 2017 г.
Напомним, 26 апреля послы ЕС одобрили безвизовый режим для украинцев. Европарламент 6 апреля проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За это решение проголосовал 521 европарламентарий. Против - 75, 36 воздержались. 11 мая этот вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС, и в ближайшее время после этого состоится подписание.
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Предчувствия его не обманули.
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просто скажем Вам-огромное человеческое спасибо
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это что теперь каждое министерство должно принять? Пардон, не понимаю
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Автор- израильский бард М.Фельдман!!!.
Не бывает идеальных ни народов и ни расы -
В каждой группе населенья ну хоть что-то, да не так:
С точки зрения лягушек все французы пи.арасы,
А корейцы пиарасы с точки зрения собак.
С точки зрения троянцев пи.арасы были греки,
А троянцы пи.арасы с точки зрения коней.
Очень много пи.арасов так и сгинуло навеки,
Но огромная их масса дожила до наших дней.
Люди делятся на группы, на враждующие классы,
Под ошибочным девизом «все уроды, кроме нас», -
Натуралы утверждают, будто геи - пи.арасы,
А копнёшь под натуралов - каждый третий пи.арас!
Но из всей огромной массы пи.арасов и уродов
Можно выделить особый очень маленький народ, -
В нём сплошные пи.арасы с точки зренья ВСЕХ народов,
Потому что у природы должен быть громоотвод!
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Официально: себестоимость украинского газа - около 2500 грнУже более 3-х лет руководство Украины рассказывает населению о грядущей газовой независимости, прекращении поставок газа из РФ и наращивании внутренней добычи. Именно под этими лозунгами поднимались тарифы и дополнительно взымались десятки миллиардов гривен с населения.Но если обратить внимание на официальную свежую статистику «Укргазодобычи» и «Нефтегаза Украины» за последние три года, то население Украины уже более двух лет является «газово-независимым»:
Импорт газа, по паритету с которым сегодня рассчитывают тариф для населения, необходим в первую очередь промышленным потребителям:
Стоимость украинского газа для населения должна формироваться только исходя из себестоимости его добычи и стоимости транспортировки по Украине, а не зависеть от цены на «немецком хабе» и стоимости доставки из Германии.Из официальной (аудируемого) финансовой отчётности «Укргаздобычи» за 2016 год чётко видно, что себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составила всего лишь 2 468,17 грн/тыс м газа. При этом 1862,29 грн из этой себестоимости - это налоги:Читайте также: Украина возобновит авиасообщение с Россией при одном условии
Без налогов расходы «Укргаздобычи» составляли 605,88 грн/тыс м газа (в 2015 году - 390,09 грн). Добавляем к этой цифре расходы на транспортировку и поставку в 732,7 грн и получим справедливую стоимость украинского газа для населения:1 338,6 грн/тыс м3 - без налогов;3200 грн /тыс м3 - со всеми налогами.Напомню, населению газ продают по цене в 6879 грн за тысячу кубов, что есть более чем в два раза дороже справедливой цены. Когда месяц назад Гройсман отчитывался о годе своего премьерства, он постоянно говорил об «оголелом популизме» предшественников и рассказывали о том, «что было бы, если бы... ». Так вот, если бы не популизм настоящего правительства, который постоянно прикрывается необходимостью импорта газа для населения, и если бы не сегодняшняя грабительские цена на газ, люди бы не переплатили за прошлый год около 65 млрд грн за газ из собственного кармана. Максим ГОЛЬДАРБ
...
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Ну, хоть так ))) ... парашистов разорвет от злости )))) им такое никогда не светит ))
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У Carla's Dreams - есть песня под названием "Ne Bucuram în Ciuda Lor", переводится примерно так - порадуемсяим на зло !!!
Давайте же порадуемся назло соседу... :D
Слушаем и аплодируем вместе с Carla's Dreams !!!
https://www.youtube.com/watch?v=hyb94O7OJcM&list=RDK9HO23XjfZc&index=10
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