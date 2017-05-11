 Боевики обстреляли КПВВ "Майорск", - ГПСУ

Боевики обстреляли КПВВ "Майорськ" в зоне проведения АТО, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Ситуация остается напряженной, количество и интенсивность обстрелов увеличилась, вчера пограничники зафиксировали повреждения КПВВ "Майорськ". Утром в модулях для работы были найдены пулевые отверстия, повреждена мебель. Обстрел был из оружия калибра 7,62", - сообщил спикер.
Также Олег Слободян сообщил, что сегодня все КПВВ работают в штатном режиме.
"Сегодня все КПВВ открылись вовремя. За минувшие сутки более 33,5 тыс. человек пересекли линию разграничения и 5 тыс. транспортных средств", - прокомментировал Слободян.
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Лунає клич: "ніколи знову!",
Невже ви, люди, подуріли
Чи Бог забрав вам зір і мову?!
Невже не бачите? Осліпли?
Війна вогнем пече країну!
А ви, змінивши колір стрічки,
Знов поминаєте Руїну.
Часи минулих окупацій,
Часи смертей та людопаду
I до могил чужих солдатів
Щороку йдете, наче стадо.
Ви, суть не змінюючи, знову
Лише міняєте обгортку!
Невже сьогодні мало крові,
Щоб на паради йти без толку?
Невже герої сьогодення
Не варті вашої уваги?
Чи їхні подвиги щоденні
Не викликають в вас поваги?
Iдіть, кричіть "ніколи знову!"
Та знайте: "знову" - вже настало.
Щоденно наші побратими
На фронті в вихорі металу.
А ви, ховаючись від правди,
Святкуйте вихідні веселі.
Та пам'ятайте: бій триває,
I мак не захистить оселі.
Живіть сьогодні та прозрійте:
Вже поруч нові ветерани!
А замість зміни стрічок - дійте,
I України слава стане!
Юрій Руф Львівський
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Сегодня было семьдесят обстрелов,
Ну, а вчера, примерно двадцать два.
Агентство новостей поднаторело
Менять на цифры скользкие слова.
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот.
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк...
полностью стих: Военно-полевой договорняк
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