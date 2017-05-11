 Сенаторы-демократы потребовали назначить спецпрокурора по расследованию вмешательства РФ в выборы в США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает AP со ссылкой на конгрессмена Чака Шумера
Однако, по мнению сенаторов, заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, рекомендовавший президенту США уволить директора ФБР Джеймса Коми, не должен возглавлять данное расследование.
Кроме того, по словам Ч.Шумера, "Дж.Коми все равно должен давать показания перед Конгрессом (на слушаниях по России. - Ред.)". Администрация Д.Трампа и высокопоставленные члены сената, в частности лидер большинства Митч Макконнелл, считают, что назначение специального прокурора не оправдано, хотя некоторые республиканцы одобрили эту идею, подчеркивает агентство.
26 апреля сенат США утвердил кандидатуру Р.Розенстайна на пост заместителя генерального прокурора. Как писали американские СМИ, замглавы минюста может возглавить расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США, так как действующий генпрокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования любых дел, связанных с выборами в США.
Россия категорически отрицает свое вмешательство в американские выборы.
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