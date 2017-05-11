 Боевики 37 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, "Град-П", вооружение танка, БМП и БТР, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки зафиксировано 37 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.
Так, по данным штаба, на приморском направлении из переносных реактивных систем "Град-П", минометов калибром 82-мм, вооружение танка, БМП, БТР, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстреливал позиции морских пехотинцев в районе Широкино. Защитников Красногоровки накрывал огнем из минометов калибром 82-мм. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам украинских войск вблизи Водяного. По морским пехотинцам в районе Гнутово бил из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а из пулеметов больших калибров и гранатометов вел огонь по украинским воинам вблизи Павлополя и Новоселовки Второй.
На донецком направлении из 120-мм минометов противник обстреливал опорные пункты вблизи шахты "Бутовка". Из минометов калибром 82-мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия враг накрывал огнем защитников Зайцево. По защитникам Авдеевки вел огонь из 82-мм минометов и пулеметов крупных калибров, а по защитникам Новгородского - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров бил по украинским воинам под Каменкой. Опорные пункты вблизи Троицкого обстреливал из вооружения БМП, а позиции в районе населенного пункта Пески из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На луганском направлении, из минометов калибром 120-мм и противотанковых гранатометов российско-террористические подразделения били по защитникам Новоалександровки. Из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Валуйского и Новозвановки, а защитников Крымского обстреливали из автоматических гранатометов.
"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня", - отметили в штабе.
Как сообщалось ранее, 9 мая российско-террористические войска 70 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.
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Лунає клич: "ніколи знову!",
Невже ви, люди, подуріли
Чи Бог забрав вам зір і мову?!
Невже не бачите? Осліпли?
Війна вогнем пече країну!
А ви, змінивши колір стрічки,
Знов поминаєте Руїну.
Часи минулих окупацій,
Часи смертей та людопаду
I до могил чужих солдатів
Щороку йдете, наче стадо.
Ви, суть не змінюючи, знову
Лише міняєте обгортку!
Невже сьогодні мало крові,
Щоб на паради йти без толку?
Невже герої сьогодення
Не варті вашої уваги?
Чи їхні подвиги щоденні
Не викликають в вас поваги?
Iдіть, кричіть "ніколи знову!"
Та знайте: "знову" - вже настало.
Щоденно наші побратими
На фронті в вихорі металу.
А ви, ховаючись від правди,
Святкуйте вихідні веселі.
Та пам'ятайте: бій триває,
I мак не захистить оселі.
Живіть сьогодні та прозрійте:
Вже поруч нові ветерани!
А замість зміни стрічок - дійте,
I України слава стане!
Юрій Руф Львівський
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