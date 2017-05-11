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 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО

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Один украинский военнослужащий был ранен в ходе АТО 10 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, 9 мая российско-террористические войска 70 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.


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Ничего не понял! Тогда как понимать вот эту вчерашнюю ИНФУ??? От сайта «Книга памяти погибших в АТО», подтвержденную вполне официальным лицом:
"10 мая в Широкино в секторе «Мариуполь» погиб младший сержант морской
пехоты командир отделения Эдуард Савинов. Родился он 15 сентября 1970 г.
в г. Ильичевск (Одесская область).
«Около 15:00 во время проверки
ограждения фортификационных сооружений после шторма подорвался на
установленной мине- «растяжке», - указано в сообщении.
Пресс-офицер сектора "Мариуполь" Сергей Жмурко уточнил, что морпех получил ранения при взрыве и умер уже позже".(с)

Прошу меня верно понять. Я вчера здесь отписался об этом печальном известии, а потому - не желаю, чтобы меня сочли лжецом и бла-бла-болом.
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скорішого одужання хлопцю та іншим воїнам, які постраждали від рашиських виродків!!! Андрію, можливо і приховують інфу, бо оно клімкін у Штатах зараз, да ще там оте кляче з запоребрика регогоче, може смуту не бажають....
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Та может! Тока тогда ведь надо согласовывать действия СМИ, как мне кажется. А то... как-то неправильно получается.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО
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