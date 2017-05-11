 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 9 мая российско-террористические войска 70 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.
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"10 мая в Широкино в секторе «Мариуполь» погиб младший сержант морской
пехоты командир отделения Эдуард Савинов. Родился он 15 сентября 1970 г.
в г. Ильичевск (Одесская область).
«Около 15:00 во время проверки
ограждения фортификационных сооружений после шторма подорвался на
установленной мине- «растяжке», - указано в сообщении.
Пресс-офицер сектора "Мариуполь" Сергей Жмурко уточнил, что морпех получил ранения при взрыве и умер уже позже".(с)
Прошу меня верно понять. Я вчера здесь отписался об этом печальном известии, а потому - не желаю, чтобы меня сочли лжецом и бла-бла-болом.
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