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 Политика Украины
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 Процесс верификации заключенных по спискам "ДНР" завершен, - представитель омбудсмена Чаплыга

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека объявил о завершении процесса верификации граждан, которые отказываются от перемещения на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках обмена заложниками, по спискам "ДНР".

Об этом заявил представитель уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на
"112 Украина".

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"Да, действительно. Происходит он по схеме такой же, как было с "ДНР" - это когда под "зонтиком" ОБСЕ с участием офиса уполномоченного и с участием матерей этих лиц происходит процесс верификации. Имеется в виду, что происходит общение с лицами, которые предварительно были включены в списки "ЛДНР" и предварительно выразили несогласие с тем, что они могут быть переданы той стороне. Следовательно, чтобы удостовериться, что эти заявления были сделаны без давления, это сознательный выбор, - оставаться на подконтрольной территории - именно с этой целью осуществляется процесс верификации. Уже завершен процесс верификации по спискам "ДНР", сейчас происходит верификация по спискам "ЛНР"", - отметил он.

Также представитель омбудсмена отметил, что цифры установлены, однако он не имеет права их озвучивать.

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"По "ЛНР" процесс сейчас происходит. Эти цифры передаются в Минск, и в рамках Минского процесса будут приниматься политические решения", - отметил Чаплыга.

Напомним, ранее сообщалось, что изначально планировалось начать верификацию 18 апреля, в связи с позицией ОРДЛО мероприятие было сорвано. В ходе последнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске было принято решение начать процесс в кратчайшие сроки.
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Тобто людськими словами на окупованих территоріях нЄсогласних не залишилось ..
ОБСЕ підтверджує все легально , всім дякуємо вас туди не посилали і зря ви вмираєте оттам , дивітся Євровіжін і радуйтесь життю.
ПС якщо хтось думає що після смерті хуйла щось змінется то наступний президент московії навальний вже сказав бутерброд невіддам .
Вкусно ? жріть не обляпайтесь пані та панове та краще придивляйтесь до своїх та чужих.
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