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Все про:Молдова (770) НАТО (5414) Россия (70376) Додон (50)

 Додон назвал неприемлемым вступление Молдовы в НАТО

додон

Президент Молдовы Игорь Додон, который находится с визитом в Москве, во время встречи со спикером российской Государственной думы Вячеславом Володиным заявил, что вступление Молдовы в НАТО категорически неприемлемо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Также читайте: Додон стал единственным иностранным лидером, посетившим Москву на День Победы в этом году

"Я всем нашим партнерам всегда говорил, есть три-четыре вещи, которые я никогда не могу [допустить], чтобы они были предметом для переговоров. Это наша государственность, сохранение Молдовы, необъединение с какими-то странами. Второе - это наш нейтралитет. НАТО - категорически неприемлемо. Третий принципиальный момент - это наше православие", - заявил Додон.

Кроме того, президент Молдовы заявил, что стране не нужны европейские ценности, "которые пытаются нам разными путями навязать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не думаю, что по отношению к Приднестровью Россия будет действовать по тому же сценарию, что и в восточных регионах Украины", - премьер Молдовы Филип о признании "паспортов ПМР"

"И четвертое - это наше стратегическое партнерство с нашими друзьями из России", - добавил Додон.
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Молдаванам остается либо покупать триколоры и иконы Гуталина,либо откапывать прадедовские обрезы и дедовские машингверы.
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Я вас умоляю... Славящимся своим терпение молдаванам, не первый раз громить Президентуру.

Избранный голосами 26% манкуртов *Андон с таким вдохновлением подмахивает Пуйлу, что по всей видимости очень скоро будет иметь все шансы побить Мировой Рекорд по босоногому спринту с поджатым хвостом в Кишиневский Аэропорт в надежде что Хозяин как бывало вышлет самолет со Спецназом ГРУ России... вот только на этот Раз он не прилетит, Украина уже не та.


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Бгльшмставленни и путлера играть в демократию не будут после того как мы даши под зад янеку. То есть где к власти прилет кацапский агент сразу же устанавливается фашистская диктатура и соответсвенно массрвые посадки и убийства. Молдове нужно сделать для этого еще один шаг, а именно проголосовать массово на следующих выборах за партию додона
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сорри за очепятки, набираю с планшета, неудобно
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долдон долго не задержится на своем месте... скоро в путь на ростов)
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Ну нескрэпно жеж! В НАТе жеж "рабов божьих" геть нема.
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Интересно как там молдованам без "евроворов"?
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дык хохма в том что Додон и есть спасение Евроворов... серьезно.

Вся его лабуда антиЕС и отсосы Путлеру - ПОНТ для терроризирования Евросоюза ради отмашки на Безнаказанное Доилово молдо-лохов и развода Пуйла на бабло.

Если исключить его анти-Евро-Нато натуженый пердеж, то АБСОЛЮТНО ВСЕ его инициативы - реализация ранее заявленных намерений Олигархов по окончательному порабощению Молдовы, путем уничтожения устойчивой Партийной системы и замены ее на Кукольный театр смазливых Сосочек коих будет пиарить 95%-но олигархический ТВ-дибилизатор.

Сия схема с ошеломительным успехом протестирована на элохторате Гагаузии... где Парламент из стада 80% "Поименно - Независимых" депутанов через 2 недели поголовно оказалось в Партии Главного Олигарха.

Додон назвал неприемлемым вступление Молдовы в НАТО - Цензор.НЕТ 8263
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Ну когда Приднестровье присоединит на кацапских условиях и отменит ассоциацию с ЕС, тогда может дойдет что-то до вас
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Кто что и куда присоединит? читайте Конституцию Молдовы - любое изменение гос.строя - только через всенародный Референдум.

Кроме того, 70% товаров Приднестровья уходит на Запад. Политика пряника там отработана веками, не зря вся вменяемая элита паРашки держит свои яйца и семьи за семью печатями надежности и предсказуемости Законов стран Запада.

Догадаетесь сами кто в итоге не то что Приднестровскую девушку... а переемника Пуйла станцует?
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что ещё может сказать додон который катается в мацкву?
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Додон дурень і радники у нього такі ж дурні, як він сам, якщо вчасно йому рот не заткнули, коли він цю нісенітницю оголошував. Яке відношення має віросповідання до оборонного союзу?
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Он не дурень, он флагман кацапского реваншизма в Молдове
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Молдова должна войти в состав Приднестровья те ведь тоже против всяких НАТО и ЕС
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Кристиан Костов,представитель Болгарии на Евровидении был в Крыму в июне 2014 в Артеке.
https://www.youtube.com/watch?v=JvCVhd7SK8w
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Шоб тебе эта рожа каждую ночь снилась, придурок. Вырубил на третьей секунде.
З.Ы. Не заходите - там шариков с будуна. Мерзость.
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Додон сказал ну прямо как Янукович, перед поездкой в Ростов
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Анекдот від Нелі Ткачук

Про хороше i дотепно:

Соц-опитування серед чоловiкiв свiту:

«Що у вас висит нижче пояса?»

Англiэц - те,що менi приносить задоволення!

Француз - те,чим я задовiльняю жiнку!

Москаль - чоловiче достоїнство!

Українець - шабля, а те ,що у них всiх висит - у мене стоїть !!!
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Чё делать теперь будете?)
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После нескольких месяцев интенсивной работы, болгарский национальный вещатель BNT объявил, что Кристиан Костов будет представлять страну на Евровидении 2017 с песней "Beautiful Mess".

Кандидатура Кристиана была утверждена вещателем через внутренний отбор.
Он родился в Москве 15 марта 2000 года, и становится самым молодым исполнителем на Евровидении в этом году.
В 2014 году он был участником шоу "Голос дети" в России, где дошел до финала.
Победитель "Евровидения" Дима Билан стал его наставником в шоу.
Кристиан вспоминает с теплотой: "Дима-отличный парень, и он был тем, кто вдохновил меня, чтобы выйти в финал и добиться лучшего.
Без него, это было бы невозможным".

Ахаахаааааааааааааа))))))))))))
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Так а в чем прикол-то, что ты, русня так заливаешься хохотом?
Ну, победил, скажем, в 2009 на Евровиденьи один норвежец, ага. Был ли Беларуси с того толк?
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с тебя дятла раззеянского ползающего на укр сайте за пищу хохотать
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Ааааа,ну ясно,терпила)))
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никто чушка и не сомневается что ты терпила, вяликие пля, бугогага
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Теперь ясно что Самойлову отстранили чисто из-за политики.В следущем году Украины в конкурсе не будет)
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Пацаны.я не вижу ответа,Костов был в Крыму в 2014.выгонять будете или утрётесь как всегда?)Всё таки представитель ЕС,ваших хозяев)
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Ладно, дам тебе заработать 11,80 - но правда дороже.
1. Костов был в Крыму в 2012 году.
2. Болгария - не член ЕС.
3. Вам пора на форум о пользе боярышника.
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В 2014 году,олень.Болгария не член ЕС,ты ваще ебанутый?Ты откуда свалился уёбок?))Ахааха))))https://www.youtube.com/watch?v=JvCVhd7SK8w
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походу, разбежится НАТО, раз додоновские пацаны, туды не хатят)
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Потому что молдоване быдло тупое, поверевшее в так называемых евроворов. Специально кацапы придумали такое прозвище, что бы вбить в голову молдовашкам все, что Евро все плохо
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не надо так про молдаван - у них свой кацаппендицит вырезать.
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Там очень сильно пахнет реваншом кацапов.Если на парламентских выборах победит партия Додона, Молдове как и молдованам задница
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Ооооо)историк)Надо было твоего папаню немцам на ферму передать,в виде рабочего скота)
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Сралин за 3 месяца сдал братану Гитлеру 6 республик дохлого совка.Что не так ГНИДА?
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Сталин сдал?))Ахааха)))Может это просто хохлы плохо воевали?))Ты в курсе что Украина немцами была завоёвана ВСЯ,ЦЕЛИКОМ.И освобождали её уже сибирские дивизии.Так чё твоего скота-папаньку рабом немцам то не отправили?Сапоги бы лизал нацистам как ты,шакал)))
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Ну ка петух дырявый расскажи мне как УПА останавливали немцев,какие сражения были)))))
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Фуета ОБОСЦАННАЯ асвабадители ИПАНЫЕ, дохляки.. глотни Сталагмиту,Германия жива,а ссср в могиле..асвабадитель Сраный..
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Чё не можешь никак от немецкого хуя оторваться?)))Это всё гены у тебя шакал ебаный))Папка то небось нацистам всю инфу о войсках сливал,да падаль?)
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в Дупло чЛениа пацалуй в Мавзолее ШАКАЛ ипаный
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Тебя гниду ебучую вместе с папанькой надо было при рождении ещё утопить)Хуесос ебаный)
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Лижи сапог фашистский,пёс безродный)
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писдани Сталагмиту поддержи вяличие дохлого СССРа Каздлина
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...груз "200" - это истинная родословная русских биоотходов.
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чучело ватное, ходило вместе с фашистами на параде в 1939 г.,исконный русский недобитый подонок
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И с ППШ солдатиков безусых подгоняло, когда они на плотах с Днепр форсировали...
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Додон таким чином дякує орді за розділеня Молдови, а патріотів вже зовсім неосталось надієтесь на дружбу з роскім міром так вониж дружити невміють , дружба з ними це рабство туда заведе Молдован Додон.
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Отто Скорцени слямзил Сралина с дачи под Москвой, привёз к Гитлеру в Берлин.
фюрер 1 : ну что ты чмо грузинское,народ золотой в ГУЛАГе загубил?
фюрер 2 : таварищ Шикльгрубер,я свой народ мочил в сортире,а ти чужой народы..
фюрер 1 : баран ты неотёсаный и фашист,своих замочить я всегда успею..
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Говноед,ты чё примолк)Какие сражения УПА выграло.сучёнок?)
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Я с гастерами не общаюсь.Ты даже ниже рогулей для меня.Нулёвка ебаная)
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русский драный петух,это с русской швалью ни кто в мире не общается,сдрысни на хуй в парашное очко ,там твоё исконное место.
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Хуета рогульская,дупло своё залепи)Нищенка ебаная из страны-попрошайки)
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Советские Паскуды жрали Тушонку Рузвельта 4 года ставриду Черчилля 5 лет..не подавились сцуки..
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...то вы ещё забыли как ватные голодранцы жрут аж бегом на турецких курортах
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Да что ты говоришь шакал)))А СССР воевал в это время с лучшими дивизиями Вермахта пока Рузвельт и твой дырявый папаша немцам очко лизали)))За тушёнку было заплачено золотом,так что пидарок ебало закрой насчёт добрых америкосов)))И кстати,если ты не знал,то США были союзниками и ОБЯЗАНЫ были помогать.Ебанат дырявый))ахааха)))
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я Украинец из Славянск,а вот ты точно пиздорвань парашная.

русским нравятся украинские вафли ?
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А в чём связь?)Типа если из Славянска то не пидар?))Ты и есть пидар и предатель своего народа)))Читал чё тут селюки про жителей Донбасса пишут?Ты для них второй сорт и быдло ебаное))Чёрт дырявый,защеканка)
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связь в том что Славянск - это Украина и таких как ты,недобитых ватных долбоёбов 3 % и те съебнули со Стрелковым,получив по ебалу ,остальные за Украину .Сомневаешься ? Так шо СЛАБО ? пиздуй сюда в Славянск и мы и тебя ,закопаем ., станешь очередным псом безродным с пометкой "200" .Смерть русским оккупантам !
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после асвабаждения Финляндии в 1939 году советскими ШАКАЛАМИ уже было понятно кто ГНИДА..
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Ясен пень,гниды типа тебя и твоего папаньки,готовые сосать хуй у любого кто сала даст)))
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Ты паскуда обосцанная Сралиным,эт понятно..медали за ГУЛАГ носили твои радаки СРАНь ипаная..НКВДдешная..
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Есть клёвые фотки где такие как твой папанька на виселицах болтаются))И вешали их украинцы,а не нквдшники,петух ты ёбаный))
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долбайоб ты тупой,мой Батя не мог быть на виселице поскольку защищал Хабаровск Владивосток от японцев.. ШАКАЛ ты тупой ИПАНЫЙ..
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Хуй твой папанька сосал у немцев за шмат сала,как и ты ,выблядок фашистский)))Чернь ёбаная))
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интересно,кто у молдаван будет после этого Додона ?
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теперь понятно почему Рошен виделил хуйловскому холую гуманитарную помощь
http://espreso.tv/news/2017/04/28/ukrayina_nadast_moldovi_gumanitarnu_dopomogu
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молдаване, конечно, с выборами дали.
не удивляемся, если выбраный вами додон превратит Молдову в МНР.
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Да вроде у молдован даже зарплаты выше чем в вашей помойке,чучело )
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путлер назачил Смотрящего..какие там выборы у цыганей..
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не следил за выборами в Молдове,
склоняюсь к тому, шо выборы были по-кацапски....
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у Додона, просто, один танк, куда в Нато, масковские пацаны засмеют.
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Петухи шароварные,так будете болгарина выгонять или чё??Хохляцкий закон всё таки нарушил.Терпилы ебучие))Ахааха)))
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