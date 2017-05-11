 Додон назвал неприемлемым вступление Молдовы в НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Я всем нашим партнерам всегда говорил, есть три-четыре вещи, которые я никогда не могу [допустить], чтобы они были предметом для переговоров. Это наша государственность, сохранение Молдовы, необъединение с какими-то странами. Второе - это наш нейтралитет. НАТО - категорически неприемлемо. Третий принципиальный момент - это наше православие", - заявил Додон.
Кроме того, президент Молдовы заявил, что стране не нужны европейские ценности, "которые пытаются нам разными путями навязать".
"И четвертое - это наше стратегическое партнерство с нашими друзьями из России", - добавил Додон.
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Избранный голосами 26% манкуртов *Андон с таким вдохновлением подмахивает Пуйлу, что по всей видимости очень скоро будет иметь все шансы побить Мировой Рекорд по босоногому спринту с поджатым хвостом в Кишиневский Аэропорт в надежде что Хозяин как бывало вышлет самолет со Спецназом ГРУ России... вот только на этот Раз он не прилетит, Украина уже не та.
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Вся его лабуда антиЕС и отсосы Путлеру - ПОНТ для терроризирования Евросоюза ради отмашки на Безнаказанное Доилово молдо-лохов и развода Пуйла на бабло.
Если исключить его анти-Евро-Нато натуженый пердеж, то АБСОЛЮТНО ВСЕ его инициативы - реализация ранее заявленных намерений Олигархов по окончательному порабощению Молдовы, путем уничтожения устойчивой Партийной системы и замены ее на Кукольный театр смазливых Сосочек коих будет пиарить 95%-но олигархический ТВ-дибилизатор.
Сия схема с ошеломительным успехом протестирована на элохторате Гагаузии... где Парламент из стада 80% "Поименно - Независимых" депутанов через 2 недели поголовно оказалось в Партии Главного Олигарха.
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Кроме того, 70% товаров Приднестровья уходит на Запад. Политика пряника там отработана веками, не зря вся вменяемая элита паРашки держит свои яйца и семьи за семью печатями надежности и предсказуемости Законов стран Запада.
Догадаетесь сами кто в итоге не то что Приднестровскую девушку... а переемника Пуйла станцует?
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https://www.youtube.com/watch?v=JvCVhd7SK8w
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З.Ы. Не заходите - там шариков с будуна. Мерзость.
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Про хороше i дотепно:
Соц-опитування серед чоловiкiв свiту:
«Що у вас висит нижче пояса?»
Англiэц - те,що менi приносить задоволення!
Француз - те,чим я задовiльняю жiнку!
Москаль - чоловiче достоїнство!
Українець - шабля, а те ,що у них всiх висит - у мене стоїть !!!
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Кандидатура Кристиана была утверждена вещателем через внутренний отбор.
Он родился в Москве 15 марта 2000 года, и становится самым молодым исполнителем на Евровидении в этом году.
В 2014 году он был участником шоу "Голос дети" в России, где дошел до финала.
Победитель "Евровидения" Дима Билан стал его наставником в шоу.
Кристиан вспоминает с теплотой: "Дима-отличный парень, и он был тем, кто вдохновил меня, чтобы выйти в финал и добиться лучшего.
Без него, это было бы невозможным".
Ахаахаааааааааааааа))))))))))))
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Ну, победил, скажем, в 2009 на Евровиденьи один норвежец, ага. Был ли Беларуси с того толк?
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ты на себя не похож...
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1. Костов был в Крыму в 2012 году.
2. Болгария - не член ЕС.
3. Вам пора на форум о пользе боярышника.
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І не переводяться ж ...
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фюрер 1 : ну что ты чмо грузинское,народ золотой в ГУЛАГе загубил?
фюрер 2 : таварищ Шикльгрубер,я свой народ мочил в сортире,а ти чужой народы..
фюрер 1 : баран ты неотёсаный и фашист,своих замочить я всегда успею..
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русским нравятся украинские вафли ?
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http://espreso.tv/news/2017/04/28/ukrayina_nadast_moldovi_gumanitarnu_dopomogu
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не удивляемся, если выбраный вами додон превратит Молдову в МНР.
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склоняюсь к тому, шо выборы были по-кацапски....
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