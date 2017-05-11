 Руководство EBU обсудит санкции в отношении Украины после финала "Евровидения"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Нет никакого решения относительно санкций, и эта тема не будет на повестке дня до завершения конкурса "Евровидение", - отметил Санд.
"Все, что произошло в этом году, мы должны рассмотреть после конкурса, исходя из правил (его проведения, - Ред.). Но, также нужно исходить из того факта, что в этом году ситуация особая, очень сложная", - добавил исполнительный продюсер "Евровидения ", отметив, что санкции могут усложнить ситуацию еще больше для самих организаторов конкурса.
Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.
Ранее стало известно, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию с песней Flame Is Burning будет представлять Юлия Самойлова, которая давала концерты в оккупированном Крыму.
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