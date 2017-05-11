 ГПУ инициировала заочный процесс над экс-депутатом Луганского облсовета Клинчаевым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Генеральной прокуратурой Украины в суд направлено ходатайство об осуществлении специального досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений), которое расследуется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, в отношении подозреваемого экс-депутата Луганского областного совета", - говорится в сообщении.
"Будучи представителем власти и находясь у здания Луганского областного совета, экс-депутат в марте 2014 публично призывал к насильственному изменению конституционного строя в Украине и принимал участие в захвате здания Луганской областной государственной администрации", - отметили в ГПУ.
Государственное обвинение в этом уголовном производстве поддерживает Генеральная прокуратура Украины.
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Twitter уточнила, что речь идет об экс-депутате Луганского облсовета Арсене Клинчаеве.
Арсен Клинчаев известен своими радикальными антиукраинскими взглядами. В марте 2014 года он призывал жителей Луганска вооружаться и воевать против Украины. После этих призывов в городе начались военные действия, которые привели к гибели нескольких тысяч человек.
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Почему эта мразь не интересовала вас 2 года, пока она жила в Киеве, а, клоуны шоколадные?
За кого вы нас держите, суки?
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