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Все про:ГПУ (8541) Луганщина (3887) облсовет (334) сепаратизм (12745) суд (20781)

 ГПУ инициировала заочный процесс над экс-депутатом Луганского облсовета Клинчаевым

клинчаев сепаратист

Генеральная прокуратура Украины направила в суд ходатайство о проведении специального досудебного расследования в отношении экс-депутата Луганского областного совета Арсена Клинчаева, который принимал участие в захвате здания Луганской облгосадминистрации в апреле 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Генеральной прокуратурой Украины в суд направлено ходатайство об осуществлении специального досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений), которое расследуется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, в отношении подозреваемого экс-депутата Луганского областного совета", - говорится в сообщении.

"Будучи представителем власти и находясь у здания Луганского областного совета, экс-депутат в марте 2014 публично призывал к насильственному изменению конституционного строя в Украине и принимал участие в захвате здания Луганской областной государственной администрации", - отметили в ГПУ.

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Государственное обвинение в этом уголовном производстве поддерживает Генеральная прокуратура Украины.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Twitter уточнила, что речь идет об экс-депутате Луганского облсовета Арсене Клинчаеве.

Арсен Клинчаев известен своими радикальными антиукраинскими взглядами. В марте 2014 года он призывал жителей Луганска вооружаться и воевать против Украины. После этих призывов в городе начались военные действия, которые привели к гибели нескольких тысяч человек.
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то есть, один дебил, истерично, прыгает с телефоном, возле ментов, а другая, пришибленная, ложится под колеса?
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Круто,действующие воры судят попередников заочно в надежде,что и их будут так судить наступники !!!
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Ну это вообще фееричный пздц)
Почему эта мразь не интересовала вас 2 года, пока она жила в Киеве, а, клоуны шоколадные?
За кого вы нас держите, суки?
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Это типа лучше поздно чем никогда ))) Интересно он уже в рашке , или ещё по обыкновению шашлычки лопает на набережной Киева .
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потому и не интересовала мразь, что жила в Киеве - мало ли чего могла на процессе сболтнуть, а тут всё спокойно - заочно судили, заочно посадили, условно конфисковали. Не будет скандала "отпущен под домашний арест, но скрылся в неустановленном направлении".
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за рабское быдло обеспечивающее их роскошную жизнь на швейцарских виллах и средиземноморских яхтах.
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театральные суды ,фейковая люстрация во всей красе
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ инициировала заочный процесс над экс-депутатом Луганского облсовета Клинчаевым
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