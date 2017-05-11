 У России нет никакой "стратегии выхода" из Сирии, - Лавров

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"У нас нет никакой "exit strategy" (стратегии выхода - Ред.), мы должны все выполнить то, о чем договорились. Это записано в резолюции Совета Безопасности, это надо выполнять", - сказал он в среду на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста о том, какая у России "стратегия выхода из Сирии".
По словам российского министра, "надо пресечь все террористические проявления в Сирии, не допустить, чтобы она превратилась в очаг экстремизма, в очаг нестабильности, не допустить того, что произошло с Ираком и с Ливией".
"И в случае с Ираком, и в случае с Ливией прогрессивное международное сообщество было одержимо необходимостью свергнуть одного человека... К чему это привело, мы прекрасно все видим", - подчеркнул глава российского МИД.
Поэтому, отметил он, "когда идет речь об урегулировании сирийского кризиса, давайте будем все-таки извлекать уроки из прошлых ошибок".
"Президент Трамп сегодня в очередной раз подтвердил, что в Сирии для США главное - это победить террор. Здесь мы полностью солидарны", - сказал Лавров.
Он добавил, что у России и США есть согласие в концептуальном плане по созданию зон деэскалации в Сирии, при этом в Москве рассчитывают, что Вашингтон будет играть активную роль в обеспечении безопасности в этих зонах. "Сейчас на данном этапе есть согласие в концептуальном плане и даже в известной степени в практическом плане в том, что касается географических параметров этих зон деэскалации", - сказал Лавров по итогом переговоров в Вашингтоне.
"Мы подтвердили сегодня, что заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты играли самую активную роль в этих вопросах. Мне кажется, что американцы тоже в этом заинтересованы. Как минимум, говоря о южной зоне деэскалации, у них очевидный интерес. Мы исходим из того, что они будут играть инициативную роль в создании этих зон, в этом процессе", - подчеркнул Лавров.
"Надеюсь, что и по другим территориям, о которых идет речь, Соединенные Штаты тоже смогут внести свой непосредственный вклад в обеспечение безопасности и в обеспечение наблюдения за выполнением режима соблюдения прекращения боевых действий и вклад в разрешение гуманитарных проблем, поскольку это тоже одна из функций зон деэскалации", - добавил он.
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чисто кремлевский пара по утру в собачье дерьмо вступил - и рашка в сирии.
и стратегии выхода нет - там шо то с собаками должно быть связано.
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Террористы ИГИЛ распространили видео казни российского полковника в Сирии http://news-important.ru/terroristy-igil-rasprostranili-video-kazni-rossijskogo-polkovnika-v-sirii/
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единственное чего я не могу понять - зачем одевают щитки на мешок с ватой?
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шо б не мешал никому играть.
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не провоцируй, а то меня щас забанят, если отвечу
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Трампу просто наступили на хвост и судя по изменениям в комиссии Конгресса, ему будет очень сложно отмыться от токсичного Путина. Думаю, именно поэтому у Лаврова был совсем непростой разговор и с Тиллерсоном, и с Трампом. А вопрос Украины, как можно понять из комментариев, и вовсе не готовился к обсуждению. Трамп сам поставил его вне плана и указал, что Штаты ждут, пока РФ перестанет валять дурака. Этому помогло и временное отключение СВИФТА.
Кстати, там не только СВИФТ выключился, но и другие международные финансовые механизмы. Это поясняют техническими причинами, якобы связь дала сбой. Но в это можно было поверить, если бы еще какие-то страны заявили о проблемах с доступом к этим системам, но случилось это только с Россией и сразу по нескольким системам. Так что Лавров попал в теплые руки игроков по-крупному. В любом случае, фокусы проходившие с Обамой, тут уже не проходят. И самое, для них, плохое это то, что Трампу надо показывать отсутствие любых умышленных связей с Путиным, которые могли или могут нести угрозу или ущерб интересам США. Убрать Коми и пойти в засосы с Путиным - самоубийство не только для президента США, но и для любого американского политика, который печется о продолжении большой политической карьеры. Путин и Россия стали смертельно токсичными.
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Совпадение ? Не думаю.
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и по другим территориям, о которых идет речь.
"Соединенные Штаты тоже смогут внести свой непосредственный вклад в обеспечение безопасности и в обеспечение наблюдения за выполнением режима соблюдения прекращения боевых действий и вклад в разрешение гуманитарных проблем, поскольку это тоже одна из функций зон деэскалации", - Источник: http://censor.net.ua/n439382 - добавила лошадь
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