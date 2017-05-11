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 У России нет никакой "стратегии выхода" из Сирии, - Лавров

сирия

У России и США есть согласие в концептуальном плане по созданию зон деэскалации в Сирии, при этом в Москве рассчитывают, что Вашингтон будет играть активную роль в обеспечении безопасности в этих зонах.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"У нас нет никакой "exit strategy" (стратегии выхода - Ред.), мы должны все выполнить то, о чем договорились. Это записано в резолюции Совета Безопасности, это надо выполнять", - сказал он в среду на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста о том, какая у России "стратегия выхода из Сирии".

По словам российского министра, "надо пресечь все террористические проявления в Сирии, не допустить, чтобы она превратилась в очаг экстремизма, в очаг нестабильности, не допустить того, что произошло с Ираком и с Ливией".

"И в случае с Ираком, и в случае с Ливией прогрессивное международное сообщество было одержимо необходимостью свергнуть одного человека... К чему это привело, мы прекрасно все видим", - подчеркнул глава российского МИД.

Поэтому, отметил он, "когда идет речь об урегулировании сирийского кризиса, давайте будем все-таки извлекать уроки из прошлых ошибок".

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"Президент Трамп сегодня в очередной раз подтвердил, что в Сирии для США главное - это победить террор. Здесь мы полностью солидарны", - сказал Лавров.

Он добавил, что у России и США есть согласие в концептуальном плане по созданию зон деэскалации в Сирии, при этом в Москве рассчитывают, что Вашингтон будет играть активную роль в обеспечении безопасности в этих зонах. "Сейчас на данном этапе есть согласие в концептуальном плане и даже в известной степени в практическом плане в том, что касается географических параметров этих зон деэскалации", - сказал Лавров по итогом переговоров в Вашингтоне.

"Мы подтвердили сегодня, что заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты играли самую активную роль в этих вопросах. Мне кажется, что американцы тоже в этом заинтересованы. Как минимум, говоря о южной зоне деэскалации, у них очевидный интерес. Мы исходим из того, что они будут играть инициативную роль в создании этих зон, в этом процессе", - подчеркнул Лавров.

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"Надеюсь, что и по другим территориям, о которых идет речь, Соединенные Штаты тоже смогут внести свой непосредственный вклад в обеспечение безопасности и в обеспечение наблюдения за выполнением режима соблюдения прекращения боевых действий и вклад в разрешение гуманитарных проблем, поскольку это тоже одна из функций зон деэскалации", - добавил он.
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А когда совок в 1979 высадил спецназ в Афганистане и они убили тогдашнего президента это ни фига не урок?
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нет, конечно. Это, всегда, будет борьба "против исламских экстремистов, фундаменталистов и террористов и других синонимов, а также у нас "нет выхода". Чем, еще, пугать и отвлекать-то, народ?
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Вот табличка на выход а аэропорту для ваты!
У России нет никакой "стратегии выхода" из Сирии, - Лавров - Цензор.НЕТ 2611
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В Росії взагалі немає ніякої стратегії, вона пливе за течією як шматок лайна.
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Это она с тем , кто в 45-ом пешком под стол ходил, не?
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Наведи резкость,там написано,1947 года рождения
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В 45-м он еще в яйцах папы парады проводил на тему "дидыуплывали" и "невысыхающая капля".
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Да у рашистов никогда не было стратегии. Главный принцип у них, везде понасерать, побольше убить людей побольше захваить земель и поскорее созвать стол переговоров требу перемирия и потому как все ето поддерживать нет ни сил ни ресурсов ни ума...
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стратегии входа не было,
чисто кремлевский пара по утру в собачье дерьмо вступил - и рашка в сирии.
и стратегии выхода нет - там шо то с собаками должно быть связано.
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"падаи первым" - что он благополучно и делает.
единственное чего я не могу понять - зачем одевают щитки на мешок с ватой?
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тоже верно - натянуть и сбросить етот кокон где то за командной скамейкой,
шо б не мешал никому играть.
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а что делать с отсальным 140 миллионами гондонов?..
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"с отсальным"?
не провоцируй, а то меня щас забанят, если отвечу
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кацабы,хто тот фраер,шо ответит..."- этот пингвин ,ваще знает,шо таке хоккей?" жду ответа ,рабы)))
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Sevcity‏ @SevcityLackyman

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Олег Пономарь @JohnToront Когда в Ноябре 2014 в легендарной статье "Карты. Деньги. Два ствола" я написал, что придет время и России...

У России нет никакой "стратегии выхода" из Сирии, - Лавров - Цензор.НЕТ 7589

Сообщения клиентам
10.05.17Восстановление работоспособности канала SWIFT
Уважаемые Клиенты.
Информируем о восстановлении работоспособности канала связи SWIFT.
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Sergiy Vladymyrov Iryna Huk То есть, вероятность отказа входа банка в сеть SWIFT меньше 0.01%. Доступность - более 99.99%.
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Не разгоняй хоть эти байки панамаря,хуйловцы пустили эту херню про отключения что бы показать,что они могут без нее уже типа обходится и лошадь седня этим не запугать во время визита в США,а этот сказочник уже насочинял и лавры себе вешает
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если могут то зачем обратно к ней подключаются?..
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ты хоть понимаешь что такое SWIFT и какую функцию выполняет?..
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А ты уверен,шо ее отключали, умничаешь тут,новость подана кацапами ,это понты голимые
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в таких понтах нет никакого смысла..это как меня из-за стола выгнали, но потом обратно пустили...
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Перевірка платіжної системи МИР, ну ну може ... А де взяти стільки паперових долярів москалям та їхнім контрагентам, та скільки часу потрібно для перевезення долярів на московію та куди інди з московії.
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У них есть чечены и авизо,слышал про такое
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и чем им это поможет?..первые на бутылку посадят а второе на сухой паек..
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свифт это единственная в мире система объединяющая все финансовые площадки мира..у нее нет альтернативы..а понты параши они сводятся к следующему, мол нас из-за стола на время выгнали..но мы с голода за это время умереть не успели..по сути ты сам стал жертва их пропаганды..если видешь в их понтах что то большее..
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Не СВИФТом единым

Трампу просто наступили на хвост и судя по изменениям в комиссии Конгресса, ему будет очень сложно отмыться от токсичного Путина. Думаю, именно поэтому у Лаврова был совсем непростой разговор и с Тиллерсоном, и с Трампом. А вопрос Украины, как можно понять из комментариев, и вовсе не готовился к обсуждению. Трамп сам поставил его вне плана и указал, что Штаты ждут, пока РФ перестанет валять дурака. Этому помогло и временное отключение СВИФТА.
Кстати, там не только СВИФТ выключился, но и другие международные финансовые механизмы. Это поясняют техническими причинами, якобы связь дала сбой. Но в это можно было поверить, если бы еще какие-то страны заявили о проблемах с доступом к этим системам, но случилось это только с Россией и сразу по нескольким системам. Так что Лавров попал в теплые руки игроков по-крупному. В любом случае, фокусы проходившие с Обамой, тут уже не проходят. И самое, для них, плохое это то, что Трампу надо показывать отсутствие любых умышленных связей с Путиным, которые могли или могут нести угрозу или ущерб интересам США. Убрать Коми и пойти в засосы с Путиным - самоубийство не только для президента США, но и для любого американского политика, который печется о продолжении большой политической карьеры. Путин и Россия стали смертельно токсичными.
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Где анаконда,уже уплыла,с витриной то понятно шо разбилась
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9 мая 2017 года в Москве выпал снег. Последний раз такая погода со снегом была в Москве на 9 мая перед распадом СССР в 1991 году.
Совпадение ? Не думаю.
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С гебней террористической Штаты еще о чем то разговаривают а не ставят перед фактом?
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Короче, смысл следующий. Лошадь сказала, что, мол, я и Трамп вошли в согласие по Сирии
и по другим территориям, о которых идет речь.
"Соединенные Штаты тоже смогут внести свой непосредственный вклад в обеспечение безопасности и в обеспечение наблюдения за выполнением режима соблюдения прекращения боевых действий и вклад в разрешение гуманитарных проблем, поскольку это тоже одна из функций зон деэскалации", - Источник: http://censor.net.ua/n439382 - добавила лошадь
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Хех, а вот тут лошадь правду сказала. Рашка понятия не имеет, как теперь из Сирии свалить
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Ну так Граблі йобла , як ви хотіли , іхтамнЄт вас туди ніхто не посилав Афган-два . Православне мясо що ходить в РПЦМП тим і добре що вже не одне десятиріччя ціниться ціною .. як правило не дорого , головне акції не пропускати
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ России нет никакой "стратегии выхода" из Сирии, - Лавров
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