 Уволенный глава ФБР просил больше ресурсов в поиске вмешательства РФ в выборы президента США, - New York Times

Об этом сообщила газета New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Коми, которого президент Дональд Трамп уволил во вторник, на прошлой неделе обращался к заместителю генпрокурора Роду Розенштайну с просьбой значительно увеличить ресурсы и позднее рассказал американским парламентариям о своём запросе, сообщило издание со ссылкой на три неназванных источника.
Трамп спровоцировал волну негодования, уволив главу ФБР: решение стало сюрпризом для Вашингтона и породило подозрения, в частности, среди демократов, в том, что Белый дом пытается помешать связанному с Россией расследованию.
Некоторые конгрессмены-демократы сравнили действия Трампа с "резней в субботний вечер" 1973 года, когда президент Ричард Никсон уволил независимого спецпрокурора, расследовавшего Уотергейт.
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веселый он у нас - ни дня без шутки.
не удивлюсь, если он завтра налысо постижется.
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осталось только прикалываться с клоуна.
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комментарии на новость - да, но в меру.
дискуссии - нет.
всего доброго.
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Никто и никогда не позволял себе называть украинский город Ялта дном россии. НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!
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https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/daily-202/2017/05/10/daily-202-firing-fbi-director-comey-is-already-backfiring-on-trump-it-s-only-going-to-get-worse/5912635de9b69b209cf2b7fb/?utm_term=.5b8ece711374&wpisrc=nl_most-draw8&wpmm=1
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Журналиста арестовали за то, что он спросил члена кабинета Трампа о законопроекте о здравоохранении.
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Лично от себя могу сказать так - если бы мне надо было добиться желаемого, защищая национальные интересы и интересы всего мира - я бы и от чёрта лысого помощь бы принял, дабы потом этого черта уничтожить.
Допускаю, что Трамп мог поступить именно так. И я, как украинский националист, использовал бы все ресурсы ненавистной масковии, дабы эта масковия, после - сдохла, в муках...
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