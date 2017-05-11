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 Уволенный глава ФБР просил больше ресурсов в поиске вмешательства РФ в выборы президента США, - New York Times

фбр

Экс-директор ФБР Джеймс Коми всего за несколько дней до увольнения просил об увеличении финансирования и численности персонала для расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом сообщила газета New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Также читайте: Трамп уволил главу ФБР Коми

Коми, которого президент Дональд Трамп уволил во вторник, на прошлой неделе обращался к заместителю генпрокурора Роду Розенштайну с просьбой значительно увеличить ресурсы и позднее рассказал американским парламентариям о своём запросе, сообщило издание со ссылкой на три неназванных источника.

Трамп спровоцировал волну негодования, уволив главу ФБР: решение стало сюрпризом для Вашингтона и породило подозрения, в частности, среди демократов, в том, что Белый дом пытается помешать связанному с Россией расследованию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть новые материалы о влиянии РФ на выборы в США, - Белый дом

Некоторые конгрессмены-демократы сравнили действия Трампа с "резней в субботний вечер" 1973 года, когда президент Ричард Никсон уволил независимого спецпрокурора, расследовавшего Уотергейт.
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на самом деле рыжий в очередной раз всех запутал.
веселый он у нас - ни дня без шутки.
не удивлюсь, если он завтра налысо постижется.
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Никсон тоже был веселый кадр......а уж обое Кеннеди - вообще весельчаки.
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себя мне упрекнуть не в чем.
осталось только прикалываться с клоуна.
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значит есть факты.которые Трамп пытается не афишировать...а вот если они "всплывут"...)
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"Решение-правовое,последствия длинньіе, лапти-полетят многие!"(по Маккейну)П.С.Ровно,как и главу фбр,так и спрут минчаков, такой-же ждёт пинок под зад; они-жаднюги, всё кусок пирога просят,да ещё и с клубничой сверху!А дьірку от бублика путохрюшам и бегом марш;-один в тайгу,другой в буду!Обарзели в корень,беспредельщики!
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С пустьіми руками глава таких ведомств к прокурору не ходит!А ему уже 4-и года всё денег мало!Ещё вчера демократьі сожрать его хотели за то,что не нашёл заказчиков взломщиков их серверов,теперь республиканцьі спросили-где обещанньіе фактьі изменьі флина,а в ответ снова"дайте бабла"Некомпетентньіх здесь не терпять!
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не хочу устраивть дискуссии об американской полит. жизни на украиском форруме.
комментарии на новость - да, но в меру.
дискуссии - нет.
всего доброго.
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опять 25. Каждый, сходит, с ума, по своему, янки, опять, ловят ведьм, кацапы победоносят. а мы, просто, в шоколаде.
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И коню ясно, что у трампа рыло в ватном пуху.
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Бесстрашный мужик! В открытую против шефа работал. Надеюсь ему предложат кресло начальника СБУ, здесь такие нужны.
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Законтачился Рыжий. Примета верная :кто с кисляком целуется в десны,тот в конце концов попадает на цугундер.
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не все спокойно в датском королевстве (с), и это плохо для нас...
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Myrotvorets.center‏ @peacein4rm

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Никто и никогда не позволял себе называть украинский город Ялта дном россии. НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!Уволенный глава ФБР просил больше ресурсов в поиске вмешательства РФ в выборы президента США, - New York Times - Цензор.НЕТ 7945
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пора би вже амероолігархам змиритись з результатами виборів
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В окружении Твитти нет никого,кроме миллиардеров и генералов,за исключением нацистского отморозка Беннона. О каких "амероолигархах" идет речь?
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А конкретнее? Бо "они все" и "те,хто" означает НИКТО в переводе на человеческий.А вот миллиардеров в окружении Твитти я могу назвать поименно.
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А если вот реально посмотреть - нам лично выгодно, если Трампа уберут. Ведь если расследование докажет причастность к расеи - его точно снимут. Пока Трамп себя ведёт в отношении расеи куда жёстче недели "друг" Обама и другие демократы.
Лично от себя могу сказать так - если бы мне надо было добиться желаемого, защищая национальные интересы и интересы всего мира - я бы и от чёрта лысого помощь бы принял, дабы потом этого черта уничтожить.
Допускаю, что Трамп мог поступить именно так. И я, как украинский националист, использовал бы все ресурсы ненавистной масковии, дабы эта масковия, после - сдохла, в муках...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУволенный глава ФБР просил больше ресурсов в поиске вмешательства РФ в выборы президента США, - New York Times
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