 Устименко, который фигурирует в расследовании журналистов о Шеремете, был уволен из СБУ в 2014 году, - Гитлянская

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала спикер СБУ Елена Гитлянская.
"Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года. Если бы журналисты обратились к нам с запросом об Устименко не после выхода программы в эфир, а до нее, возможно, не было бы о чем рассказывать..." - написала она.
"Напоминаем, что уголовное производство по факту убийства Павла Шеремета расследуется Национальной полицией, к следователям которой мы и рекомендуем обращаться за комментариями по сути дела", - резюмировала Гитлянская.
Как сообщалось ранее, сегодня был обнародован фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слідство.Інфо" и представители международной сети журналистов OCCRP. В фильме говорится о том, что "бывший или действующий сотрудник СБУ" Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года, утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство.В свою очередь, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контрольрасследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, к гда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: " Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: " Это удар по всей украинской журналистике ". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство " атакой на свободу СМИ ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что " это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины ". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистких целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: " Вот же бесстыжая бл#дь! ". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.
В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа для расследования убийства журналиста Павла Шеремета во главе с главой Нацполиции Хатией Деканоидзе. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: " Убийство Шеремета может действительно быть частью какого-то большого плана ". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: " Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны ". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.
По словам советника главы СБУ Юрия Тандита в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также, Шеремет был одним из основателей "Белорусского партизана".
В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению якобы в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.
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У фільмі сказано, що його ніхто досі не допитував - ані СБУ, ані поліція. Але виходить так, що СБУ не цікавить цей свідок - для них важливо не те, що він робив на місці злочину, а лише те, що він уже звільнений з СБУ. Ну океееей...
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