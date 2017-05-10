 Гитлянская опровергает расследование журналистов о слежке сотрудника СБУ за Шереметом перед его убийством

Как сообщалось, 20 июля 2016 года, утром в результате взрыва машины

известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как

В свою очередь, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета

А прокурор Киева

расследование убийства. Мининформполитики

по расследованию гибели журналиста Шеремета.

Очевидцы рассказывают,

на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "

". Позже были обнародованы

с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил:

". Позже в МВД добавили, что

, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: "

". В ОБСЕ призвали

. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал

. Президент Украины

родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады

. Аналогично, быстрого и эффективного

. Также, свои

. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство "

". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что "

". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистких целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: "

". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали

и

в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег

.

В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства

для расследования убийства журналиста Павла Шеремета во главе с главой Нацполиции Хатией Деканоидзе. К расследованию

. В частности, СБУ будет работать над версией, что

. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: "

". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: "

". Также глава государства поручил

.

По словам советника главы СБУ Юрия Тандита

.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также, Шеремет был одним из основателей "Белорусского партизана".

В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению якобы в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.

