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Все про:вор в законе (163) Киев (17035)

 В Киеве задержали и выдворили из Украины очередного грузинского вора в законе Косту. ВИДЕО

нацполиция

В Киеве задержали очередного грузинского "вора в законе" Левана Цинцадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что гражданин Грузии Леван Цинцадзе был "коронован" в 2012 году на территории Греции и получил прозвище "Коста". Сегодня его выдворили за пределы Украины с запретом въезда на три года.

Согласно данным Интерпола, Цинцадзе уже арестовывали в Греции за организацию преступных групп, причастных к совершению краж.

"Общественная опасность от пребывания Цинцадзе на территории Украины заключается в попытке установить контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, которые совершают тяжкие и особо тяжкие преступления", - сообщают в полиции.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Столичные полицейские задержали вора в законе Гелу Тбилисского - решается вопрос о его выдворении. ВИДЕО


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Совет форумчанПравила форума
 
как крысы на сладкое прут в Украину коронованные
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Объясните, почему из Украины выдворили столько воров в законе из Грузии, и так мало (кто-то помнит новости?) из рашки? В Грузии во столько раз больше населения или она во столько раз сильнее погрязла в коррупции и преступности??
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В Грузии нет воров в законе. Их уничтожил Саакашвили.В Грузии быть вором в законе - уже готовый состав преступления.
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До побачення! У нас тут своїх крадіїв у законі валом - вся влада.
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Как вовремя! Раньше значит не могли . Придерживали до случая, как сабаков в очередное гавно вляпается. А теперь победные фанфары ! Княжичи проходили - тоже фанфары пускали.
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Да ну, то гавно и это - два несопоставимых говна.
И Аваков сейчас на всех болт клал.
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Захарченко тоже клал- теперь кладет в раше. Скромнее надо быть сабакову - незаменимых нет
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еше пару раз так ботоксная крыса наеб...ся и можно закапывать.)
добейте там его клюшками.




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Вы шо?Так всех наших грузинских братьев вышлите.Кто ж нас грабить будет?
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задержали и выдворили

Помните сценку как Шариков гонял воду, когда устроил потоп?
В Киеве задержали и выдворили из Украины очередного грузинского вора в законе Косту - Цензор.НЕТ 7063
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве задержали и выдворили из Украины очередного грузинского вора в законе Косту. ВИДЕО
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