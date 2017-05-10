 В Киеве задержали и выдворили из Украины очередного грузинского вора в законе Косту. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщается, что гражданин Грузии Леван Цинцадзе был "коронован" в 2012 году на территории Греции и получил прозвище "Коста". Сегодня его выдворили за пределы Украины с запретом въезда на три года.
Согласно данным Интерпола, Цинцадзе уже арестовывали в Греции за организацию преступных групп, причастных к совершению краж.
"Общественная опасность от пребывания Цинцадзе на территории Украины заключается в попытке установить контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, которые совершают тяжкие и особо тяжкие преступления", - сообщают в полиции.
729 20
В течение последних суток полиция выдворила с территории Украины двух воров в законе, - Князев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(32)
Вор в законе Джонни Кутаисский задержан и депортирован из Украины, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(42)
СБУ выдворила за пределы Украины криминального "авторитета" из Грузии(6)
Вор в законе Гела Кардава задержан в Киеве, - Аваков. ВИДЕО(77)
Люди Путина обсуждали с "ворами в законе" действия против Украины — Новая газета(0)
За этот год полиция выдворила из Украины 14 воров в законе, подконтрольных ФСБ, - Троян(26)
В Киевской области задержали грузинского "вора в законе". ФОТО(35)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И Аваков сейчас на всех болт клал.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
добейте там его клюшками.
Ответить
Ответить
логично.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Помните сценку как Шариков гонял воду, когда устроил потоп?
Ответить