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 Политика Украины
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Все про:самолет (2158) Саудовская Аравия (150) Турция (1961) Укроборонпром (433) ГП "Антонов" (58)

 Новую модификацию Ан-132 разработают совместно с Саудовской Аравией и Турцией, - "Укроборонпром"

самолет ан-132

Самолет Ан-132 для морской патрульной службы Украина будет разрабатывать вместе с Саудовской Аравией и Турцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Смотрите также: Учебный полет "тройки" штурмовиков Су-25 ВС ВСУ. ВИДЕО из кабины пилота

Меморандум о сотрудничестве в этом направлении стороны подписали в рамках 13-й Международной выставки военной техники "IDEF-2017" в Стамбуле. От Украины соглашение подписал секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов.

Ан-132 - это первый самолет без российских комплектующих, созданный ГП "Антонов", которое входит в состав ГК "Укроборонпром", и является образцом международной кооперации Украины и мировых гигантов авиастроения.

В апреле в 2015 г. между компанией "Taqnia Aeronautics" и ГП "Антонов" было подписано Партнерское соглашение о разработке и производстве легкого транспортного самолета Ан-132 в Саудовской Аравии.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Новый транспортный самолет Ан-132 совершил первый полет. ВИДЕО

20 декабря в 2016 г. самолет был продемонстрирован широкой общественности во время церемонии выкатки из цеха, а уже 31 марта 2017 года успешно состоялся первый полет самолета-демонстратора Ан-132D.
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Бариги провалять все за що вони беруться.
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кроме как на заграицу расчитывать ненаҡого а то свои родные правители развалять и распилят на металлолом как было с сахарными заводами
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Ну как-то местньіе тролли не клеймят ту СА и Турцию, что они мусульмане, авторитарньіе страньі...
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И славно.
с Турцией, патрульный самолет - продолжаем логический ряд...
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ответ не верныи - подтягиваем логику, ваня, подтягиваем...
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Так а зачем ты картинку говённого россосийского самолёта выкладываешь, когда про НАТО пишешь?
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Лучше бы он совком не модернизированным оставался. Потому как русня, приложив в начале 2000-х ( если я не ошибаюсь) к нему руку только испоганить могла.
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Это ж старичек Ил-18. У меня на таком дед летал.
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Соврал товарищ. Дедушка ездил на "буханке " карбюраторной, а сейчас инжекторные имеются.Плюс пластиковые бампера, сиденья спортивн... вру , чуть лучше тех, что были и пластиковая панель приборов.
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А жёсткий сегодня модер... Явно не любитель авиации
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я бы сказал даже больше - не любит он вас запаребриковых...
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Укроборонпром не в курсе, что Турция с Росей дружить взялась? И куда совместно разработанные самолеты могут попасть?
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Блииин... Точно!

А ещё Турция в НАТО. Это ж теперь все НАТОвские секреты в россосии окажутся! Вот ведь незадача...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовую модификацию Ан-132 разработают совместно с Саудовской Аравией и Турцией, - "Укроборонпром"
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