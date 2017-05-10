 Новую модификацию Ан-132 разработают совместно с Саудовской Аравией и Турцией, - "Укроборонпром"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
Меморандум о сотрудничестве в этом направлении стороны подписали в рамках 13-й Международной выставки военной техники "IDEF-2017" в Стамбуле. От Украины соглашение подписал секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов.
Ан-132 - это первый самолет без российских комплектующих, созданный ГП "Антонов", которое входит в состав ГК "Укроборонпром", и является образцом международной кооперации Украины и мировых гигантов авиастроения.
В апреле в 2015 г. между компанией "Taqnia Aeronautics" и ГП "Антонов" было подписано Партнерское соглашение о разработке и производстве легкого транспортного самолета Ан-132 в Саудовской Аравии.
20 декабря в 2016 г. самолет был продемонстрирован широкой общественности во время церемонии выкатки из цеха, а уже 31 марта 2017 года успешно состоялся первый полет самолета-демонстратора Ан-132D.
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с Турцией, патрульный самолет - продолжаем логический ряд...
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А ещё Турция в НАТО. Это ж теперь все НАТОвские секреты в россосии окажутся! Вот ведь незадача...
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