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Все про:Франция (1873) Макрон (27)

 Правительство Франции ушло в отставку

франция

Французское правительство было отправлено в отставку после того, как 10 мая Конституционный совет официально утвердил результаты выборов президента Франции, на которых победил Эммануэль Макрон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр страны Бернар Казньов, сообщает Громадське со ссылкой на телекана BFMTV.

"В связи с тем, что Конституционный совет объявил официальные результаты президентских выборов, и согласно республиканской традиции я имею честь сообщить о своей отставке и отставке моего правительства", - сказал премьер во время последнего заседания правительства.

После этого пока что действующий президент Франсуа Олланд на ступенях Елисейского дворца лично поблагодарил каждому из 17 министров и 20 государственных секретарей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрона официально провозгласили президентом Франции

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Олег Петрович ed2c8e0a - мы на украинскую от Стеца тоже не ведемся... На Цензоре почти все маститые юзеры - никому не верим ....
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спс шо сказал. ато мы верили микропутингу и рос пропоганде
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а 9 млн евро, что ле пен получила в кредит от путена, тоже ушли в отставку? Вот радость то для русских пенсионеров - "денег нет"
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Как будто наши пенсы на $50 по Феррари в месяц покупают
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может Гройсмана заслать?
он там сразу наладит єкономику
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