 Правительство Франции ушло в отставку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр страны Бернар Казньов, сообщает Громадське со ссылкой на телекана BFMTV.
"В связи с тем, что Конституционный совет объявил официальные результаты президентских выборов, и согласно республиканской традиции я имею честь сообщить о своей отставке и отставке моего правительства", - сказал премьер во время последнего заседания правительства.
После этого пока что действующий президент Франсуа Олланд на ступенях Елисейского дворца лично поблагодарил каждому из 17 министров и 20 государственных секретарей.
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он там сразу наладит єкономику
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