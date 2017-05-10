 На заседании Конституционной комиссии Украины обсудят изменения в Основной закон в части Крыма, - Чубаров

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины ("Блок Петра Порошенко"), председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Завтра, 11 мая 2017 года, в Администрации Президента Украины в 11:30 состоится заседание Конституционной комиссии. В повестке дня обсуждение вопроса порядка проработки изменений и дополнений к Конституции Украины относительно Автономной Республики Крым", - написал он.
Чубаров предположил, что заседание завершится созданием рабочей группы, которая будет разрабатывать не только изменения и дополнения к разделу Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым", но и возьмется за правовое решение пакета других вопросов, которые из этого будут истекать. "Надеюсь, кворум будет", - резюмировал Чубаров.
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Крым должен получить статус "крымско-татарской автономной республики" в составе Украины
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нах совкодрочные "рэспублики"!!!
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Вообще, для любых изменений Конституции нужен референдум. Поэтому попытка принятия изменений в Конституцию на уровне междусобойчика - это уже нарушение конституции. Обещание бывшего президента Украины Кучмы, поставившего свою подпись под минскими, изменить конституцию, вообще ни в какие ворота
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Кримська область.
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Живите
Вы наш
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Только украинская прокацапская сука, которая просрала Крым кацапам, хочет, чтобы Крым ему вернули татары и сразу же передали его в состав района Херсонской области.
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