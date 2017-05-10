EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  1433  38
Материалы по теме:
Все про:Конституция (1964) Крым (19662) поправки (23) Чубаров (584)

 На заседании Конституционной комиссии Украины обсудят изменения в Основной закон в части Крыма, - Чубаров

чубаров

Конституционная комиссия завтра, 11 мая, рассмотрит изменения и поправки в Основной закон относительно Автономной Республики Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины ("Блок Петра Порошенко"), председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Также читайте: Джемилев: После деоккупации Крым может стать не хуже Швейцарии

"Завтра, 11 мая 2017 года, в Администрации Президента Украины в 11:30 состоится заседание Конституционной комиссии. В повестке дня обсуждение вопроса порядка проработки изменений и дополнений к Конституции Украины относительно Автономной Республики Крым", - написал он.

Чубаров предположил, что заседание завершится созданием рабочей группы, которая будет разрабатывать не только изменения и дополнения к разделу Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым", но и возьмется за правовое решение пакета других вопросов, которые из этого будут истекать. "Надеюсь, кворум будет", - резюмировал Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АРК должна стать Крымскотатарской автономной республикой как неотъемлемая часть Украины, - Чубаров попросил Порошенко ускорить работу над изменениями в Конституцию


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надеюсь Крым получит статус обычной области !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так ! Вони хочуть татарську державу. А я хочу, щоб була Кримська область.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какая область? не выше крымского района Херсонской области. скрепостополю сразу изменить название на реальное кингстон вилладж. дяревня открытых кингстонов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Люси Демон: " Х... тебе в ж..пу, чтобы уши не слипались.
Крым должен получить статус "крымско-татарской автономной республики" в составе Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
))) Мене цей петиційний флешмоб, на будь які теми, просто улІбаєт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для зміни положень Конституції потрібно 300 голосів. А чи є вони?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та за луцика 360 было,договорняки рулят,ты мне я тебе,а там между строк впишут,подтасуют,стремное это дело изменения в Основной Закон,каждая сука норовит туда грызло сунуть,а потом окажется там и про лугандон было про особый статус,это же наперсточники
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какие изменения только переход в обычную область!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взагалі потрібно позбавити Крим усіх статусів і приєднати його до Херсонської області.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только Крымская область и в ее составе город Ахтияр!!
нах совкодрочные "рэспублики"!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никаких отдельных автономных республик!!! Это мина на будущее!!! Перевести в обычные две-три области. Татары пусть живут наравне с другими национальностями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
во время внешней агрессии никто изменения в Конституцию не вносит, так как это прямо запрещено самой Конституцией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никакой "аФтономной республики". Хватит! Хотите жить в единой, свободной Украине- живите. А мутить "автономии", территории которых Украина потом и теряет- вам никто не позволит. Хватит каломутить воду! КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ - и не более!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оккупация стала возможна не из-за автономного статуса Крьіма, а из.за лохов, которьіе вьібрали януковича. Далее он подготовил сдачу Крьіма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А такі питання не передбачають усЄя народного референдума?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
передбачають...

Вообще, для любых изменений Конституции нужен референдум. Поэтому попытка принятия изменений в Конституцию на уровне междусобойчика - это уже нарушение конституции. Обещание бывшего президента Украины Кучмы, поставившего свою подпись под минскими, изменить конституцию, вообще ни в какие ворота
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какие вообще могут быть изменения в конституцию во время войны?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крымская область с чётко обозначенными, неизменными никогда и ни при каких условиях границами татарской автономии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно в ВР обсуждать долго Крьім, но если хотите развязать конфликт с крьімскими татарами, то продолжайте в том же духе. Давайте подумаем, что кроме слов ничего для возврата Крьіма не сделано, а запсать в Конституцию можно что угодно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не треба тут ультиматумів.Ми всі по вуха в лайні,в тому числі і киримли.
Кримська область.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зрозуміло, що тоді звільняти Крим треба без кримських татар. А ле це без мене і моїх родичів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как не сделано,чубарову каждый год миллионы выделяют для работы по возвращению
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чуброву лично? Может номера счетов скажете, а если сейчас у вас єтого нет, то разговор законен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если спросить нормального украинца (не прокацапника) что для него лучше: Крым, как часть федерального округа России или же Крымско-татарскаяавтономная республика в составе Украины, то ответ будет более чем очевиден.
Только украинская прокацапская сука, которая просрала Крым кацапам, хочет, чтобы Крым ему вернули татары и сразу же передали его в состав района Херсонской области.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа заседании Конституционной комиссии Украины обсудят изменения в Основной закон в части Крыма, - Чубаров
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти