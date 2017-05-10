 "Президенту невыгодно иметь исполняющего обязанности", - Ирина Луценко о назначении главы НБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Президенту невыгодно иметь исполняющего обязанности, Президенту выгодно иметь сильного, независимого главу Национального банка", - сказала Представитель Президента в Верховной Раде, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко в интервью "5 каналу".
При этом она добавила, что Президент Петр Порошенко обязательно проведет соответствующие консультации с парламентом.
Как сообщалось ранее, первый заместитель главы Национального банка Яков Смолий приступит к исполнению обязанностей главы НБУ с 11 мая. 10 апреля Гонтарева сообщила, что с 10 мая она покидает должность главы НБУ.
Она уже написала соответствующее заявление об увольнении и ожидает на скорейшее удовлетворение его Президентом и Радой.
Позже стало известно, что Гонтарева после майских праздников намерена уйти в длительный отпуск.
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И.о. не может вести самостоятельную политику.
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піз..ц формулювання "през..у не вигідно", а інтереси держави це якось зачіпає, чи тепер все вирішується з врахуванням вигоди пеці
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В 1988 году окончила Львовский политехнический институт по специальности «Прикладная математика». В 1996 году окончила Украинскую государственную академию водного хозяйства, специальный факультет по специальности «Учёт и аудит».
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А о избранном президенте говорят, что выгодно для страны и народа
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То, что невыгодно президенту, выгодно Украине и наоборот.
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НБУ это что корпорация Рошен, которая ему деньги зарабатывает?
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Як швидко спрінтерка Луценчиха стала фахівцем в усіх питаннях, хоча б своєю активністю не похлинулась.
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Бреши, да меру знай, почвара синеносая.
Поставит очередную марионетку из Рошена типа Вовка или Насирова, болванчика, чтоб тупо бабки наверх таскал. Потом уберет, когда по уши замарается. С Леркой Аблигацией такая же схема была. Классика.
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Как я понял - пожизненный с сохранением зарплаты, пенсии и всех бонусов и преференций.
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