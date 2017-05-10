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 Политика Украины
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Все про:НБУ (4252) Порошенко (12833) Луценко Ирина (229)

 "Президенту невыгодно иметь исполняющего обязанности", - Ирина Луценко о назначении главы НБУ

валюта нбу курс

Президент Петр Порошенко обязательно проведет консультации с парламентом перед назначением нового главы НБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Также читайте: "Смена главы НБУ - не политическое решение, а мой личный выбор", - Гонтарева

"Президенту невыгодно иметь исполняющего обязанности, Президенту выгодно иметь сильного, независимого главу Национального банка", - сказала Представитель Президента в Верховной Раде, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко в интервью "5 каналу".

При этом она добавила, что Президент Петр Порошенко обязательно проведет соответствующие консультации с парламентом.

Как сообщалось ранее, первый заместитель главы Национального банка Яков Смолий приступит к исполнению обязанностей главы НБУ с 11 мая. 10 апреля Гонтарева сообщила, что с 10 мая она покидает должность главы НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 11 мая Смолий приступит к исполнению обязанностей главы НБУ, - Гонтарева

Она уже написала соответствующее заявление об увольнении и ожидает на скорейшее удовлетворение его Президентом и Радой.

Позже стало известно, что Гонтарева после майских праздников намерена уйти в длительный отпуск.

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да этой ирочке уже всякого натыкали, при воссхождение на олимп, а она как та моська тявкает, как вижу ее по телеку- переключаю как и гандошу геращенко
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Точно, когда их видишь, сразу хочется, чтобы телевизор на время сломался.
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Смолий нормальный! Да - богат, а кто из них беден? но в скандалах финансовых не замечен и опытный банкир
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Еще как выгодно.
И.о. не может вести самостоятельную политику.
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а чого не вигідно? гроші на офшори не поступають?
піз..ц формулювання "през..у не вигідно", а інтереси держави це якось зачіпає, чи тепер все вирішується з врахуванням вигоди пеці
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В любом случае кто бы не правил бы НБУ он дожен быть назначен на постоянно бо когда он временный то с него хрен что возьмеш из него бо он временный и сделать что ему после совершения ряда ошибок нечего не сделаеш бо он временный и может надо мозгами пошевелить и понять это -поставить временного это всеравно что пришли оккупанты -нагадили и забрались и ушли и хрен что ты им сделаеш и так само будет из временным -тоже после совершения кучи проблем возьмет и уйдет -он временный и имеет право и нечего ему не сделаеш -видели глаза что купляли .
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В 1996 году закончила Украинскую государственную академию водного хозяйства, специальный факультет по специальности «Учет и аудит»
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Не понял а шо с Гонтаревой сталось?? Чего она свалила??
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руководит банком, прокуротурой, судами, милицией- барыга и ответит за все, что в стране творится- барыга, он еще зеку позавидует
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для гонтаревой "длительный отпуск" это -ТЮРЬМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Так говорят не о президенте, а о царе, что выгодно государю
А о избранном президенте говорят, что выгодно для страны и народа
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"Президенту невыгодно иметь исполняющего обязанности", - Ирина Луценко о назначении главы НБУ.

То, что невыгодно президенту, выгодно Украине и наоборот.
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Президенту выгодно иметь народ Украины !!! Очень выгодно !!!
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Вот она черкасская Ириска сладенькая .которая уже достаточно точно знает ,что выгодно ,а что невыгодно президенту.Ибо президент то ли недостаточно мудр.то ли неуверен в своих решениях.
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Про вигоду України вона навіть не думає, тільки аби президенту Порошенко добре було.
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обычная для соевого тактика держания на крючке. Поэтому - очень выгодно. Наряду с "подвешенным" ЦИКом, Конституционным судом, я уже не говорю о неназначении послов в двух десятках стран...
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Пришли ученые до влады дай порулить не мы сами
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Какая такая ВЫГОДА?
НБУ это что корпорация Рошен, которая ему деньги зарабатывает?
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Президенту, а не стране... почувствуйте разницу. Соевое гавно считает своей собственностью ВСЕ в этой стране
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Пора эту новучесну шваль гнать до расейской границы, бо стране будет скоро кабздец
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Совершенно правильно говорит Ирина Луценко -кто работал и работает на предприятии тот хорошо понимает кто такой для тебя временно выполняющий обязаности начальника-он немного поработает и смоется а ты как дурак остаешся не с чем -ведь он временный и с него как с козла молока -нечего потом от него не дождешся и потоэтому все кто был временно начальником всегда вызывал недоверие и главное не какой ответственности не несет бо он понимаеш временный и ему будет плевать что будет впереди -у него нет не какой гарантии что он будет работать в дальнейшем на этом посту то спрашивается на хрена тогда напрягаться -он же не лох и хорошо понимает что такое исполнящий обязаности-это дорога в не куда.
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Луценчиха вже всі думки Пороха наперед знає, особливо при вигоду, прибуток, відсотки, кредити, збитки, стягнення и досягнення.

Як швидко спрінтерка Луценчиха стала фахівцем в усіх питаннях, хоча б своєю активністю не похлинулась.
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Дивлюсь я на неї і думку гадаю: от я все вчусь і вчусь чому-то, а досягти таких неосяжних знань, як у Луценчихи і, головне, так швидко, ну ніяк не вдається.
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Пані Луценко, розкаєвть, будь ласка, що іще ВИГІДНО президентові.
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Президенту выгодно иметь сильного, независимого главу Национального банка",

Бреши, да меру знай, почвара синеносая.
Поставит очередную марионетку из Рошена типа Вовка или Насирова, болванчика, чтоб тупо бабки наверх таскал. Потом уберет, когда по уши замарается. С Леркой Аблигацией такая же схема была. Классика.
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Позже стало известно, что Гонтарева после майских праздников намерена уйти в длительный отпуск. Источник: http://censor.net.ua/n439373
Как я понял - пожизненный с сохранением зарплаты, пенсии и всех бонусов и преференций.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Президенту невыгодно иметь исполняющего обязанности", - Ирина Луценко о назначении главы НБУ
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