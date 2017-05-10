EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  925  21
Все про:День Победы (1076) ОУН (138) правоохранительные органы (224)

 Прокуратура начала расследовать превышение полномочий полицией в отношении активистов ОУН 9 мая

Прокуратура начала расследовать превышение полномочий полицией в отношении активистов Организации украинских националистов 9 мая в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщил юрист ОУН Юрий Овсиенко, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Нардепы хотят взять на поруки задержанного 9 мая активиста ОУН Парфенкова. ФОТО

"Открыто уголовное дело по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса", - сказал он.

Данная статья предусматривает ответственность за превышение власти или служебных полномочий.

По словам Овсиенко, активисты, пострадавшие от действий полиции 9 мая, подали 14 заявлений в прокуратуру Киева по факту избиения и необоснованного изъятия личных вещей.

9 человек направлены на судебно-медицинское обследование.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция заблокировала офис ОУН в Киеве. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО

Овсиенко добавил, что остальные пострадавшие также намерены подать заявления в правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, двое активистов ОУН, задержанных полицией 9 мая в Киеве, госпитализированы в результате избиения.
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVRMVV3VEZoUmRtUkhUVWxPUTJZd1REZFJjMlJETVRCTVZGSnBNM3BSZGpsSFFUQk1SRkZ6ZEVNck1FdzNVbWhrUjBFd1RFUlJkbVJETkRCWlRGRjBaRU0zTUZsNlVYWmtSMHd3VEZWbk1FdzNVbWRPUTNvd1RFUlJkbVJIVEdaT1EyVXdTMUJSYmxFOVBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Циркова вистава триває, на манеже всьо те же !!!))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если прокуратура честная, то расследовать надо не превышения, а назначения
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как будто в 2013-14 году оказались. Снова менты грязные защищают собой титушек, Авакяна нужно менять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
одного ли авакова..? там куда не кинь, клейма негде поставить..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо там с патрульным Олейником, застрелившим пассажира вместо водителя?

Шо там с патрульным, насмерть сбившим женщину на переходе в Киеве?
Шо там с патрульным, насмерть забившим мужика в Одессе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А підсрачника головмусору від барижного ...слабо ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ніхто в світі не використовує день перемоги над Рейхом у вигляді ПРОПАГАНДИ ТА ПРОВОКАЦІЙ... Тільки касаби...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура начала расследовать превышение полномочий полицией в отношении активистов ОУН 9 мая
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти