 Прокуратура начала расследовать превышение полномочий полицией в отношении активистов ОУН 9 мая

Об этом Українським Новинам сообщил юрист ОУН Юрий Овсиенко, передает Цензор.НЕТ.
"Открыто уголовное дело по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса", - сказал он.
Данная статья предусматривает ответственность за превышение власти или служебных полномочий.
По словам Овсиенко, активисты, пострадавшие от действий полиции 9 мая, подали 14 заявлений в прокуратуру Киева по факту избиения и необоснованного изъятия личных вещей.
9 человек направлены на судебно-медицинское обследование.
Овсиенко добавил, что остальные пострадавшие также намерены подать заявления в правоохранительные органы.
Как сообщалось ранее, двое активистов ОУН, задержанных полицией 9 мая в Киеве, госпитализированы в результате избиения.
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Шо там с патрульным, насмерть сбившим женщину на переходе в Киеве?
Шо там с патрульным, насмерть забившим мужика в Одессе?
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г.Изюм
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