 Серьезных претензий к правительству Гройсмана у коалиции нет, - представитель президента в Раде Луценко

"В целом, у коалиции каких-то серьезных претензий к работе Кабинета министров нет", - сказала И.Луценко в эфире 5-го канала вечером в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
И.Луценко напомнила, что правительство В.Гройсмана подготовило отчет о своей работе за год, что в парламенте зарегистрирован проект постановления о принятии к сведению этого отчета, а также проект постановления за авторством депутатов из фракции "Батькивщина" о признании работы правительства неудовлетворительной.
"Допуская даже, что если парламент даже не проголосует за принятие к сведению отчета, никто не обязан тут же рассматривать постановление, которое зарегистрировала "Батькивщина" она не является альтернативной. Это будет политическое решение - готов парламент признать негативной работу или не готов", - отметила И.Луценко.
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