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 Политика Украины
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Все про:коалиция (3820) Гройсман (2881) Луценко Ирина (228)

 Серьезных претензий к правительству Гройсмана у коалиции нет, - представитель президента в Раде Луценко

луценко

У коалиции нет серьезных претензий к работе правительства Владимира Гройсмана, считает представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"В целом, у коалиции каких-то серьезных претензий к работе Кабинета министров нет", - сказала И.Луценко в эфире 5-го канала вечером в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

И.Луценко напомнила, что правительство В.Гройсмана подготовило отчет о своей работе за год, что в парламенте зарегистрирован проект постановления о принятии к сведению этого отчета, а также проект постановления за авторством депутатов из фракции "Батькивщина" о признании работы правительства неудовлетворительной.

"Допуская даже, что если парламент даже не проголосует за принятие к сведению отчета, никто не обязан тут же рассматривать постановление, которое зарегистрировала "Батькивщина" она не является альтернативной. Это будет политическое решение - готов парламент признать негативной работу или не готов", - отметила И.Луценко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Парубий об отставке правительства: Потенциал Гройсмана еще не исчерпан. ВИДЕО
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Калоліція не може сформулювати претензії, не вистачає освіти та досвіду політичної діяльності. Коаліція проплачених Му-му не може вичавити з себе жодного змістовного речення! Як ми обрали таке Му-му у владу?
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С.ука базарная приспособилась со своим мудаком . Забыла как бегала в тюрягу.
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У коалиции претензий нет, а сама коалиция есть?
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Кукушка хвалит питуха,за то что кормит он кукушку.
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Да уж,сапоги хорошие,шоб вьі блеяди посдьіхали со своим ОБППблоком
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Зачетно,парень в 16 лет уже продавал оградки с кладбища
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Самородок,как чЛенин,экстерном закончил два института.
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Интересно, а чего только два, корок на базаре продается сотни? Скромняга...)))))))
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Бач як швидко цей довгоносик акліматизувався на хлібних пасовиськах політичного бомонду? Горлянку дере за Пороха і коаліцію як навіжена.
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У "коаліції" - претензій немає................... чого не можна сказати про людей......
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Лера проставляется за дембель Вартість борщового набору знову стрімко підвищилась | Економічна правда @epravda
Серьезных претензий к правительству Гройсмана у коалиции нет, - представитель президента в Раде Луценко - Цензор.НЕТ 2774

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Я блять даже не знаю, как это прокомментировать. В лучших традициях януковича. Сменили шило на мыло.
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А какие притензии ?))))) Вся КАЛолиция при войне на месяц уехала отдыхать на моря . Гнойсман проплачивает отдых .Воровские схемы работают . Офшоры пополняются . Луценко откаты имеет . Все довольны предателями Украинского народа.
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Бюджет дерибанится,капуста Пеце в карман поступает исправно,какие могут быть претензии к Гройсе?
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Похоже, что Ю нужно задуматься о том все ли так чисто между И и В
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСерьезных претензий к правительству Гройсмана у коалиции нет, - представитель президента в Раде Луценко
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