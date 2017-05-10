 Санкции против РФ останутся в силе пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение, - Госдеп США

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ABC News.
"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили важность победы над "Исламским государством", деэскалацию насилия в Сирии и обеспечение доставки гуманитарной помощи сотням тысяч мирных жителей в стране", - отмечает Госдеп.
Также главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность женевского политического процесса.
"Что касается Украины, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул важность (достижения) прогресса путем выполнения минских договоренностей. Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение", - говорится в сообщении.
Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
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Почти, как это
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ганДодон. Для Хуйла гандон - естественная одежда. Он просто в нем греется!!!
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http://hvylya.net/interview/economics2/ukraina-teryaet-milliardyi-na-vyiplatah-myortvyim-dusham.html
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В сети высмеяли новое заявление главаря боевиков террористической организации "Донецкая народная республика" Александра Захарченко о его встрече с инопланетянами.
Так, отвечая на вопрос корреспондента одного из пропагандистских СМИ о применении боевиками под Горловкой "какого-то неизвестного оружия", Захарченко ответил, что "ну вы же знаете, мы в 2014 году встречались с инопланетянами, они мне передали свои технологии".
Захарченко: "в 2014-ом я встречался с инопланетянами". Теперь понятно почему у него дед - Моторола, а прабабушка - узница Рейкьявика))
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а если тебя ФСБ прочтёт - что они тебе сделают...?
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....
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Типа: будете плохо вести себя и не будете нас слушать, то поломка еще долго будет длиться
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