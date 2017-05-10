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Все про:Госдепартамент США (614) Лавров (1409) Россия (70372) санкции (6066)

 Санкции против РФ останутся в силе пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение, - Госдеп США

санкции

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость прогресса в реализации Минских договоренностей по Украине.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ABC News.

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"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили важность победы над "Исламским государством", деэскалацию насилия в Сирии и обеспечение доставки гуманитарной помощи сотням тысяч мирных жителей в стране", - отмечает Госдеп.

Также главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность женевского политического процесса.

"Что касается Украины, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул важность (достижения) прогресса путем выполнения минских договоренностей. Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин воспринимает с непониманием связь антироссийских санкций с реализацией минских договоренностей, - Песков

Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
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Около 40 минут Дональд пытался что то объяснить глупой лошади - после чего просто выгнал ее на улицу....
Санкции против РФ останутся в силе пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 2243
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Я, кажется, понял, почему на параде в Масквабаде из иностранных лидеров был только ганДодон. Для Хуйла гандон - естественная одежда. Он просто в нем греется!!!
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подмена понятий...есть участники б\д не только вов.затем еще корея,африка,ближний восток и тд.всем положена пенсия как убд.не говоря уже о тех,что сейчас в ато добавились.так что выиграть там чего то вряд ли получится.
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Так это и есть та ваша пресловутая "пабеда", да, казламордые ??? :D Пхы-хы-хы-хы-хы
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Rex - латинское слово, обозначавшее царя в Древнем Риме.
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Рекс Рексом, но кацапы нехило так покушаются на Древне Римское наследие, им нужен ЦезАРЬ. Тошнее СЦАРЬ БАТЮШКА, его ампаратарское вЯличаство - хуйло питерское и всия монголо-татарского русскистана.
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Да-да "История роSSии от петра первого до хуйла последнего" - очень нужный будет трактат для потомков
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Встречался с инопланетянами: в сети высмеяли очередной "перл" Захарченко

В сети высмеяли новое заявление главаря боевиков террористической организации "Донецкая народная республика" Александра Захарченко о его встрече с инопланетянами.
Так, отвечая на вопрос корреспондента одного из пропагандистских СМИ о применении боевиками под Горловкой "какого-то неизвестного оружия", Захарченко ответил, что "ну вы же знаете, мы в 2014 году встречались с инопланетянами, они мне передали свои технологии".

Захарченко: "в 2014-ом я встречался с инопланетянами". Теперь понятно почему у него дед - Моторола, а прабабушка - узница Рейкьявика))

Санкции против РФ останутся в силе пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3053
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Это просто позор какой-то. Ну запретите хотя бы своим астронавтам летать на "Союзах". Смешно же летать плечом к плечу с ватниками и говорить о санкциях.
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так вам же США доллары платит за своих космонавтов...
а если тебя ФСБ прочтёт - что они тебе сделают...?
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не только плешивого но и самое главное всю рюсню.
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не, теперь уже прямо под мавзолей цинично насрали
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вот и все. не долго музыка играла, недолго карлик танцевал.
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Самьій страшньій из людей - путин, сказоньій злодей. Как хуйлом покрутит, так три раза путин.
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Амерам лапші не навішаєш, як своїй зомбованій дураші!
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Якесь все це якесь підозріле......... про нові санкції - мова навіть не йде...........
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По заключению Всемирного банка 25% россиян являются САМЫМИ НИЩИМИ, а 50% САМЫМИ БЕДНЫМИ среди ВСЕХ жителей Земли!
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Посмотрите на эту трогательную встречу.Рыжий не был так счастлив при встречах с мировыми лидерами.А тут аж пасть чуть не разорвал улыбаючисьСанкции против РФ останутся в силе пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 8915
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SWIFT только начало?
Типа: будете плохо вести себя и не будете нас слушать, то поломка еще долго будет длиться
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСанкции против РФ останутся в силе пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение, - Госдеп США
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