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 Апелляционный суд Киева оставил экс-зампреда "Укргазвыдобування" Сомова под домашним арестом

укргаздобыча укргазвидобування

Коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила без изменений решение суда первой инстанции (Соломенского районного суда) о круглосуточном домашнем аресте до 21 мая бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "Укргазвыдобування" Александра Сомова.

"Судебная коллегия по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева постановила определение следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 23 марта 2017 г. - оставить без изменений; апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого Сомова А.Ю., - оставить без удовлетворения", - сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева по итогам рассмотрения апелляции в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В суде напомнили, что А.Сомов подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины ранее задержало бывшего первого заместителя и заместителя главы правления ПАО "Укргазвыдобування", а также их подчиненную в рамках уголовного производства о злоупотреблениях при продаже газа, добытого в рамках совместной деятельности (СД) "Онищенко".

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этого сомова пожизненно!!!!!!!!!!!!!!!и то мало падлюке будет!
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