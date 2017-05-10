 Апелляционный суд Киева оставил экс-зампреда "Укргазвыдобування" Сомова под домашним арестом

"Судебная коллегия по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева постановила определение следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 23 марта 2017 г. - оставить без изменений; апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого Сомова А.Ю., - оставить без удовлетворения", - сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева по итогам рассмотрения апелляции в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В суде напомнили, что А.Сомов подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины ранее задержало бывшего первого заместителя и заместителя главы правления ПАО "Укргазвыдобування", а также их подчиненную в рамках уголовного производства о злоупотреблениях при продаже газа, добытого в рамках совместной деятельности (СД) "Онищенко".
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