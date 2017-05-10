 Нардепы хотят взять на поруки задержанного 9 мая активиста ОУН Парфенкова. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Заявление подал депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко, а также депутаты от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько и Андрей Лозовой. Лично в суде присутствует только Линько.
Также заявления о взятии на поруки подали общественные активисты Николай Коханивский и Татьяна Близнюк.
Адвокаты Парфенкова также сообщили суду, что Парфенков воевал в зоне АТО в составе батальонный ОУН.
Как известно, 10 мая Печерский суд избирает меру пресечения для Парфенкова.
Как сообщалось ранее, двое активистов ОУН, задержанных полицией 9 мая в Киеве, госпитализированы в результате избиения.
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Того и гляди-нацисту в бубен настучит...
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А офис бешеных макак.
По крайней мере скакали и бросались чем попадя они, именно как макаки...
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Двое активистов избитых мусарней госпитализированы!!
Зато в Днепре ищут-не-могут-найти гопников,под крышей вилкула....."онижедети".
В каком сраном гос-ве мы живем?
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Миро - це освячене церковне ароматизоване масло, яким помазують лоба в церкві. Звідти і походить згадуване Вами прислів'я.
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юрок бєрьоза був освистаний і посланий нах"й
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https://www.facebook.com/telekanalZIK/videos/1466743836719801/
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``Полиция публично поддержала действия России и боевиков ``Оппозиционного блока``. Это просто позор``, - Бутусов об избиении ветеранов АТО в Днепре
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