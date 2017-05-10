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Все про:День Победы (1076) депутат (2890) ОУН (138)

 Нардепы хотят взять на поруки задержанного 9 мая активиста ОУН Парфенкова. ФОТО

Четыре нардепа пытаются взять на поруки активиста ОУН Василия Парфенкова, задержанного 9 мая.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Также читайте: Прокуратура просит суд арестовать задержанного 9 мая в Киеве активиста ОУН Парфенкова

Заявление подал депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко, а также депутаты от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько и Андрей Лозовой. Лично в суде присутствует только Линько.

Нардепы хотят взять на поруки задержанного 9 мая активиста ОУН Парфенкова 01

Также заявления о взятии на поруки подали общественные активисты Николай Коханивский и Татьяна Близнюк.

Адвокаты Парфенкова также сообщили суду, что Парфенков воевал в зоне АТО в составе батальонный ОУН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны 12 "титушек", напавших на участников АТО в Днепре: одному из них уже вручено подозрение, - Луценко

Как известно, 10 мая Печерский суд избирает меру пресечения для Парфенкова.

Как сообщалось ранее, двое активистов ОУН, задержанных полицией 9 мая в Киеве, госпитализированы в результате избиения.
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Мартыненка уже брали .
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На фото, в краповом берете Путин.
Того и гляди-нацисту в бубен настучит...
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Шел 4 год войны. депутаты должны брать на ПОРУКИ(!!!) активистов ОУП. На офис которых в центре Киева напала свора псов порошенка.
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То офис не патриотов был.
А офис бешеных макак.
По крайней мере скакали и бросались чем попадя они, именно как макаки...
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Швидко в Києві судять.. А в Дніпрі - ще нікого судити.. Шукають, а може й не шукають..
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О как!!!!Парфенкова,патриота и воина УЖЕ (сука) задержали и судят!!!!
Двое активистов избитых мусарней госпитализированы!!
Зато в Днепре ищут-не-могут-найти гопников,под крышей вилкула....."онижедети".
В каком сраном гос-ве мы живем?
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В коррумпированном тридевятом государстве и никак не покинем влияния московской Орды
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опять не слава богу - берут на поруки ТОГО, но не ТЕ
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А "нардепи" не хочуть стати на чолі нації, і погнати під сраку ногами виродків, що узурпували владу, узурпували закон, узурпували право? А?....
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Може Вам буде в нагоді моє зауваження. Правильно казати "одним миром мазані" (а не світом). Дословний переклад тут не підходить.
Миро - це освячене церковне ароматизоване масло, яким помазують лоба в церкві. Звідти і походить згадуване Вами прислів'я.
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Другие на месте активистов ОУН после вчерашнего беспредела уже бы что то начали делать, а эти нихрена.
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За самозахист, не можна на поліцію руки піднімати, потрібно лягати обличчям на землю і чекати, поки тебе поб'ють.
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підарастична влада - спочатку провокують патріотів, а потім відразу суд.....вас уроди вже ніхто судити не буде....здохнете в муках без суду
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А чего такого совершил Парфенков? Может єто недоработка орлов Авакова, что бьіли драки и конфликтьі? А может не надо бьіло допускать нападения на офис ОУН? И почему козлов берут на поруки, а настоящего бойца нельзя?
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біля главмусарні у Дніпрі
юрок бєрьоза був освистаний і посланий нах"й

Нардепы хотят взять на поруки задержанного 9 мая активиста ОУН Парфенкова - Цензор.НЕТ 8347
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давно пора было освистать этого прикормленного ряженного!
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Тільки суд лінча спасе Україну від неукраїнської влади
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https://t.co/EHOZCoI2B1

``Полиция публично поддержала действия России и боевиков ``Оппозиционного блока``. Это просто позор``, - Бутусов об избиении ветеранов АТО в Днепре

Нардепы хотят взять на поруки задержанного 9 мая активиста ОУН Парфенкова - Цензор.НЕТ 7554

Нардепы хотят взять на поруки задержанного 9 мая активиста ОУН Парфенкова - Цензор.НЕТ 6399

Нардепы хотят взять на поруки задержанного 9 мая активиста ОУН Парфенкова - Цензор.НЕТ 3517

Нардепы хотят взять на поруки задержанного 9 мая активиста ОУН Парфенкова - Цензор.НЕТ 604
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Как все быстро с патриотами, а крысу -колясочника харьковского никак не могут решиться. Ну с..уки .
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Какой день меня терзают смутные сомнения -- а не с Сашком Билым отмечали Пасху Гришин с Пидарасюком ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепы хотят взять на поруки задержанного 9 мая активиста ОУН Парфенкова. ФОТО
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