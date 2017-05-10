 Филатов прокомментировал назначение начальника Нацполиции Днепропетровской области Глуховери

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Шизофрения это тогда, когда одни и те же люди требуют вернуть в Днепр Коломойского и Корбана, чтобы навести в области порядок и тут же возмущаются назначением на УВД генерала Глуховери, который наводил с ними в области порядок в 2014 году", - написал он.
"Вам не кажется, что вы уже окончательно деградировали? А ну, да, у Глуховери есть ещё джип, земельный участок и красный свитер с белыми буквами. Виталий Андреич, держись, легко не будет. Впрочем в 2014 тоже было нелегко", - резюмировал Филатов.
Как сообщалось ранее, Национальную полицию Днепропетровской области возглавит Виталий Глуховеря, ранее занимавший пост начальника Днепровского Института Внутренних дел.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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"Закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож#пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами", - Филатов(140)
Филатов о снегопаде в Днепре: "Это стихийное бедствие. Повалило 2600 деревьев. Возможны подтопления и перебои с электричеством и водой". ФОТО (обновлено)(93)
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"Мы живем в уникальное время, где все зависит от каждого из нас. Нужно перестать жаловаться и искать везде "зраду", а просто работать", - Филатов. ВИДЕО(144)
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Середа, 10 травня 2017 18:28
Боец АТО: Всё пишут "где атошники"? "Почему не соберутся и не вломят пи@ды титушкам, вилкулам,...
Всё пишут "где атошники"? "Почему не соберутся и не вломят пи@ды титушкам, вилкулам, мусорам, и новой полиции?" "Почему керуют новой полицией киборги, а от них ни слуху ни духу"? И т.д и т.п....
Тут мы, атошники, есть, вкусившие крови и умеющие и ломать и убивать... ну а дальше что? Что дальше спрашиваю?
Бьют одного атошника, а 50 человек стоит рядом и снимает это избиение на телефон. В маршрутках пидорасы- маршрутчики выкидывают атошников за убд из маршрутки, а пассажиры молчат, они торопятся и тоже начинают ругаться с атошниками. Могильные камни атошников пид@расы-вандалы-мародёры обливают краской, общество молчит, у них мля свет, дорогой газ и прочее. Вата плюёт и рвёт украинский флаг, за который заступается один атошник и попадает со всех сторон под раздачу, а вокруг все с прилипшими к жопам языками стоят молча и ведут наблюдение... Или не так? Или вчера толпа людей бросилась защищать своих защитников, ломая ряды мусорков и титушни, топтая в пыли всю эту нечисть?
Вилкулов, Аброськиных, вчерашних сепаров с убэдэшной ксивой, не атошники привели к должности... оппоблок не атошники оставили при власти, с деньгами и депутатскими креслами и неприкосновенностью.
Так что вы хотите от атошников? Чтоб мы воевали? Учили воевать? Думали о стране? О своих семьях? О своём финансовом положении? При этом били вату, титушню, мусоров, вилкулов, аваковов???
А что будете делать вы в это время? Писать посты возмущения в фейсбуке? Только у меня в подписчиках четыреста человек из Днепра(!) Почему не спалили мусарню, я вас спрашиваю? Если на то пошло, вы возмущенны и вы герои?! Почему не сожгли дом сепаратисту вилкулу? Почему за пролитую кровь атошника, не пролили 50 литров титушной крови?
А знаете почему? Потому, что боитесь за свои жопы! Пусть кто то другой только не я, лучше атошники... их посадят а потом поднимется хипишь отпустят, а мы поддержим!
Да не поддержите вы!!!
Вы даже не в состоянии себе в этом признаться дорогие граждане государства в котором идёт война и на фронте и в тылу...Руслан Каримов
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жить захочешь - еще не так раскорячишься (с)
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