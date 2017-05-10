EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  18204  123
Все про:Днепр_город (2625) Днепропетровщина (1253) назначение (1330) Нацполиция (7292) Филатов (222) Глуховеря (1)

 Филатов прокомментировал назначение начальника Нацполиции Днепропетровской области Глуховери

филатов

Мэр Днепра Борис Филатов напомнил тем, кто возмущается назначением начальником Нацполиции Днепропетровской области Виталия Глуховери, что генерал наводил в области порядок в 2014 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Смотрите также: Активисты и бойцы АТО митингуют возле здания Нацполиции в Днепре с требованием беспристрастного расследования событий 9 мая. ФОТОрепортаж

"Шизофрения это тогда, когда одни и те же люди требуют вернуть в Днепр Коломойского и Корбана, чтобы навести в области порядок и тут же возмущаются назначением на УВД генерала Глуховери, который наводил с ними в области порядок в 2014 году", - написал он.

"Вам не кажется, что вы уже окончательно деградировали? А ну, да, у Глуховери есть ещё джип, земельный участок и красный свитер с белыми буквами. Виталий Андреич, держись, легко не будет. Впрочем в 2014 тоже было нелегко", - резюмировал Филатов.

Как сообщалось ранее, Национальную полицию Днепропетровской области возглавит Виталий Глуховеря, ранее занимавший пост начальника Днепровского Института Внутренних дел.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Опознаны шесть днепровских "титушек", причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер. ФОТОрепортаж

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вообщем Корбан, Коломойский, Филатов и вот теперь этот мент их старый друг... Все честные и добропорядочные люди.... - мы Филатов и не сомневались... Три танкиста и их ручная собака...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да все они одним говном мазаны. Это на публике они типа недруги, а по жизни партнеры в бизнесе, поддерживают отношения, решают свои вопросы "на ура". У Филатова в замах ходит давняя "боевая" подруга Вилкула, г.Кривой Рог весь отдали на откуп Вилкулам и Ко. 80% крупных промышленных предприятий принадлежит Ахметову и Новинскому. Ну а Вилкулы при них крутятся. Пусть на меня не обижаются наши патриоты, но Коломойский у них лучший кент и много вопросов они решают вместе - Верховна Рада и гос. бюджет. Работягам так мозг промыли и промывают - "мама не горюй"! Мир больших денег и неограниченной власти очень далек от патриотизма, чести, порядочности!!!! Эти упыри работу против государства ведут каждый день, за деньги государства!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мне по Х,лишь бы плотва и лещ,в этом году в Днепре ловились!
 показать весь комментарий
Ответить
 
смотри как бы твой по хуизм - не довел тебя до того что ты к берегу Днепра подойти не сможешь - все частная собственность будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не ну если Беня его не турнул, то значит он таки помогал вату утилизировать. Иначе же ясно что Беня в то время его бы быстро тпослал. Беня конечно вор, но то что он сепарню там по лесопосадкам прикапывал это извините факт. В отличии от тех же Медведчуков и Ахметок. Воровали то они одинаково, но Беня хоть как то помог Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут другой вопрос. Если он так хорошо наводил порядок в 2014, то зачем его сняли? Обычно если человек хорошо справляется со своими обязанностями, его и дальше держат на том месте, где он справляется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так а зачем шокобанда снимала всех? Сепарне ход дать. Это же уже очевидно. Сейчас вернули бо народ кипишь не слабый поднял. Ну мер Филатов тоже пригрозил людей повыводить. Барыга то он трусливый до жути. Он из под тишка палочкой тыкает трусливо, и смотрит как реагируют. Если молчат, то барыжка сильнее тыкать начинает. А если кипишь идёт и народ выходит на улицу то барыжка палочку прячет подальше, до следующего удобного случая..и опять тыкать будет потихоньку..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як він порядок навьол ми бачимо. Ну невже на всю Україну жодного мусора незамараного немає? А виходить, таки немає. Ось вам і реформа мусарні: потасували трохи колоду, а залишились усе ті ж самі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
З Вілкула поченайте, Бойко , Новінського і остальних підарів і сук(Королевська)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
коломоец в договорняке с ахметкой?))))никому не хочется долги отдавать!проще свою партию забецать и во власть пролезть!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПРи всём уважении к Филатову,он взял к себе в команду,Крашеную Скандальную блондинку,Епифанову Светлану Владимировну с ПР которая является ПРавой рукой Вилкуловской бандгруппировки!!!Женщина-Скандал родилась 1972 году в станице Игоревская Смоленской области,Епифанова утверждает, что у Вилкула хоть есть что целовать и "курить",а у мартышек нет и того...Очень любит фотографироваться оголяя своё тело на стеклянной стойке большой плазмы и требовать сто тысяч за своё голое тело.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Короче, Боря. Как говорится запомним этот твит. Ты сам поддержал эту Глуховерю - больше жаловаться на мусоров не получится. На результаты поглядим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот и славно. Значицца, Филат за него подписался. Пусть пеняет на себя и если шо не так- больше не скулит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
http://viche.net.ua/index.php/blohy-2/item/boec-ato

Середа, 10 травня 2017 18:28

Боец АТО: Всё пишут "где атошники"? "Почему не соберутся и не вломят пи@ды титушкам, вилкулам,...

Филатов прокомментировал назначение начальника Нацполиции Днепропетровской области Глуховери - Цензор.НЕТ 685

Всё пишут "где атошники"? "Почему не соберутся и не вломят пи@ды титушкам, вилкулам, мусорам, и новой полиции?" "Почему керуют новой полицией киборги, а от них ни слуху ни духу"? И т.д и т.п....

Тут мы, атошники, есть, вкусившие крови и умеющие и ломать и убивать... ну а дальше что? Что дальше спрашиваю?

Бьют одного атошника, а 50 человек стоит рядом и снимает это избиение на телефон. В маршрутках пидорасы- маршрутчики выкидывают атошников за убд из маршрутки, а пассажиры молчат, они торопятся и тоже начинают ругаться с атошниками. Могильные камни атошников пид@расы-вандалы-мародёры обливают краской, общество молчит, у них мля свет, дорогой газ и прочее. Вата плюёт и рвёт украинский флаг, за который заступается один атошник и попадает со всех сторон под раздачу, а вокруг все с прилипшими к жопам языками стоят молча и ведут наблюдение... Или не так? Или вчера толпа людей бросилась защищать своих защитников, ломая ряды мусорков и титушни, топтая в пыли всю эту нечисть?

Вилкулов, Аброськиных, вчерашних сепаров с убэдэшной ксивой, не атошники привели к должности... оппоблок не атошники оставили при власти, с деньгами и депутатскими креслами и неприкосновенностью.

Так что вы хотите от атошников? Чтоб мы воевали? Учили воевать? Думали о стране? О своих семьях? О своём финансовом положении? При этом били вату, титушню, мусоров, вилкулов, аваковов???

А что будете делать вы в это время? Писать посты возмущения в фейсбуке? Только у меня в подписчиках четыреста человек из Днепра(!) Почему не спалили мусарню, я вас спрашиваю? Если на то пошло, вы возмущенны и вы герои?! Почему не сожгли дом сепаратисту вилкулу? Почему за пролитую кровь атошника, не пролили 50 литров титушной крови?

А знаете почему? Потому, что боитесь за свои жопы! Пусть кто то другой только не я, лучше атошники... их посадят а потом поднимется хипишь отпустят, а мы поддержим!

Да не поддержите вы!!!

Вы даже не в состоянии себе в этом признаться дорогие граждане государства в котором идёт война и на фронте и в тылу...Руслан Каримов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФилатов прокомментировал назначение начальника Нацполиции Днепропетровской области Глуховери
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти