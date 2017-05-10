 Макрона официально провозгласили президентом Франции

Об этом говорится в решении Конституционного совета от 10 мая, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
В частности, в решении сказано, что Конституционный совет принял во внимание результаты второго тура выборов, который состоялся 6 мая (на заморских территориях) и 7 мая 2017 года, согласно которым, за Макрона было отдано 20 миллионов 743 тысячи 128 голосов, что свидетельствует о получении им большинства голосов, необходимых для объявления его президентом.
"Поэтому Конституционный совет провозглашает господина Эммануэля Макрона избранным президентом Французской Республики", - говорится в решении.
Также в решении отмечается, что Макрон вступит на свою должность, когда действующий президент Франсуа Олланд прекратит свои полномочия, что, согласно статье 6 Конституции Республики, должно произойти не позднее 24:00 14 мая.
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Ахметов в 39 лише нардепом став.
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В нашем дурдоме только две недели итоги голосования считают. Потом еще недели три до инагурации.
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Людина, яка жодного разу в житті не балотувалася на жодну виборну посаду і не вела передвиборнчх кампаній.
Робота в інвестиційному банку французької гілки Ротшильдів - Rothschield & Cie Banque - зробила Макрона мільйонером.
Найбільшою угодою, яку Макрон провів через цей банк, була купівля за 11,8 млрд доларів швейцарською компанією Nestle - найбільшою в світі фірмою з виробництва харчових продуктів - в іншої всесвітньо відомої фірми, Pfizer Inc, підрозділу з виробництва дитячого харчування та товарів для новонароджених. Винагорода Макрона за успішне оформлення цієї угоди становила 2,8 мільйона доларів.
http://nv.ua/ukr/opinion/kiselev/zmina-varti-shcho-chekaje-makrona-1123195.html
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