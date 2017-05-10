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Все про:Франция (1872) Макрон (26)

 Макрона официально провозгласили президентом Франции

макрон

Конституционный совет Франции провозгласил 39-летнего Эммануэля Макрона после окончательного подсчета голосов избирателей избранным президентом страны.

Об этом говорится в решении Конституционного совета от 10 мая, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

В частности, в решении сказано, что Конституционный совет принял во внимание результаты второго тура выборов, который состоялся 6 мая (на заморских территориях) и 7 мая 2017 года, согласно которым, за Макрона было отдано 20 миллионов 743 тысячи 128 голосов, что свидетельствует о получении им большинства голосов, необходимых для объявления его президентом.

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"Поэтому Конституционный совет провозглашает господина Эммануэля Макрона избранным президентом Французской Республики", - говорится в решении.

Также в решении отмечается, что Макрон вступит на свою должность, когда действующий президент Франсуа Олланд прекратит свои полномочия, что, согласно статье 6 Конституции Республики, должно произойти не позднее 24:00 14 мая.

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Можно поздравить)в 39 лет,реально хорошо карьеру сделал
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Надеюсь и в политике оставит большой след.
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та не, сделает карьеру если с почетом отслужит весь срок на этом посту.
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многим было известно,что ле пен никогда не стать президентом франции.откровенно фашиствующей и скользкой.так в чем подлог?как я писал ранее,ле пен и ее шайка сильно укрепят свои позиции в европарламенте и парламенте франции.а там судите сами.
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ты думаешь это белорус...? его стёб кацапсиной отдаёт...
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они теперь на опиз.ационников все бабло кинут чтобы в Украине РЕВАНШ устроить ((((
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У нас бы еще месяца три считали, бланки переписывали...
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и по нескольку суток неспаМши в очередях протоколы сдавали... ((
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а как Труханова выбирали то сляпали протоколы из фиктивных цифр и центральная избирательная комиссия не нашла повода пересчитать беспредел (((
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В Раиссе все новости сводятся к нам похер, Ли Пен бы тоже отрампилась
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а я почитала про этого Макрона, специально, ничего примечательного кроме странно стремительной карьеры фин. аналитика и жены которая старше его на 24 года, не скажу что меня особо шокирует такая связь, тем более во Франции, как он рассказывает он влюбился в свою учительницу (что весьма странно, обычно учителей люто не любят ученики конечно не из тех кто так сказать с характером, трудным) и это даже вызывает какое-то умиление, мол что возраст не помеха для родственных душ, ни в коем случаи нельзя осуждать или показывать пальцем,.. короче. он не альфонс? его жена имеет какое -то серьёзное влияние в финан. структуре Франции, её теневого правительства, вот что я хотела спросить, политики часто просто марионетка з вилами ..
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Оперативненько. В воскресение проголосовали, в понедельник итоги подбили, в среду уже объявили.

В нашем дурдоме только две недели итоги голосования считают. Потом еще недели три до инагурации.
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Та все ж, якщо вдуматися, сталося маленьке політичне диво: на виборах президента однієї з п'яти великих ядерних держав, однією з країн G7, перемогла людина, яка рік тому не виглядала навіть малесенькою зірочкою на французьких передвиборчих радарах.

Людина, яка жодного разу в житті не балотувалася на жодну виборну посаду і не вела передвиборнчх кампаній.
Робота в інвестиційному банку французької гілки Ротшильдів - Rothschield & Cie Banque - зробила Макрона мільйонером.
Найбільшою угодою, яку Макрон провів через цей банк, була купівля за 11,8 млрд доларів швейцарською компанією Nestle - найбільшою в світі фірмою з виробництва харчових продуктів - в іншої всесвітньо відомої фірми, Pfizer Inc, підрозділу з виробництва дитячого харчування та товарів для новонароджених. Винагорода Макрона за успішне оформлення цієї угоди становила 2,8 мільйона доларів.
http://nv.ua/ukr/opinion/kiselev/zmina-varti-shcho-chekaje-makrona-1123195.html
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Лучше бы послушал о том, что путлера провозгласили переставшим жить. Полностью.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМакрона официально провозгласили президентом Франции
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