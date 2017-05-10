 Трамп напомнил Лаврову, что Россия должна полностью выполнить минские соглашения, - Белый дом

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.
"Президент Трамп подчеркнул необходимость работать вместе, чтобы положить конец конфликту в Сирии, в частности, обратив внимание на необходимость сдерживать режим (президента Сирии Башара) Асада и Иран", - сообщает Белый дом.
Трамп отметил, что администрация США остается вовлеченной в решение ситуации на Донбассе, указав на необходимость полностью выполнить минские соглашения Россией.
"Он рассказал о возможности более широкого взаимодействия в решении конфликтов на Ближнем Востоке и повсеместно. Президент также подчеркнул свое желание выстроить более хорошие отношения между США и Россией", - говорится в сообщении Белого дома.
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Муж смотрел парад и в конце выдал:"Что ж мы такие сильные, мощные, обороноспособные,а Чечне дань платим и платить будем?"
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