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Все про:Лавров (1408) Россия (70371) минские соглашения (2126) Трамп (1045)

 Трамп напомнил Лаврову, что Россия должна полностью выполнить минские соглашения, - Белый дом

трамп

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул, что Россия должна полностью выполнить минские соглашения.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

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"Президент Трамп подчеркнул необходимость работать вместе, чтобы положить конец конфликту в Сирии, в частности, обратив внимание на необходимость сдерживать режим (президента Сирии Башара) Асада и Иран", - сообщает Белый дом.

Трамп отметил, что администрация США остается вовлеченной в решение ситуации на Донбассе, указав на необходимость полностью выполнить минские соглашения Россией.

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"Он рассказал о возможности более широкого взаимодействия в решении конфликтов на Ближнем Востоке и повсеместно. Президент также подчеркнул свое желание выстроить более хорошие отношения между США и Россией", - говорится в сообщении Белого дома.
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Хотелось бы услышать и контраргументы от форумчан о ненужности Минских соглашений...
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А какие иные соглашения нужны ? Объявить расии войну ? Так она давно уже думает сама над этим.
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тебя просто надо под обстрел засунуть, так быстро дойдет.
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Скоро Трамп поставит рашку в стойло. Надо еще немного потерпеть.
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Расия должна выполнять обязательства ? А какие у Трампа есть доказательства , что она должна???
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Подпись под соглашениями. Конечно, трудно осознать, что Запад ловко Хуйло привлёк к ответственности, подключив к Минским соглашения в качестве, якобы, миротворца...
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kama‏ @tabirakama75 9 мая
Муж смотрел парад и в конце выдал:"Что ж мы такие сильные, мощные, обороноспособные,а Чечне дань платим и платить будем?"
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Ну ты жжош. Не писал бы при всех, что с мужиком живешь.
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Похоже что тот ..третий ..флакон бояры..был тебе лишним....
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А лавруша...конь педальный...смолчал об этом....когда встречей хвалился....
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Пройдёт время и скажут им простосьябись от сюда,это наше )и все..просто теперь нужно время,пока все расставят
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп напомнил Лаврову, что Россия должна полностью выполнить минские соглашения, - Белый дом
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