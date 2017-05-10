EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия
  168  6
Все про:ОБСЕ (2541) Донбасс (14481)

 Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе с 5 по 8 мая 1001 взрыв, - отчет

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 703 взрыва в Донецкой области и 298 - в Луганской 5-8 мая.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"В Донецкой области СММ зафиксировала уменьшение нарушений прекращения огня, однако больше взрывов (около 270) по сравнению с предыдущим 24-часовым периодом (около 150 взрывов)", - сказано в нем.

Также читайте: Миссия ОБСЕ зафиксировала 155 взрывов на Донбассе 4 мая

Также миссия зафиксировала 132 взрыва 5 мая и 151 взрыв 6 мая в Донецкой области.

В Луганской области СММ зафиксировала 22 взрыва 5 мая, 116 взрывов 6 мая, 40 взрывов 7 мая и 120 взрывов 8 мая.

Кроме того, миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

Отмечается, что вооруженный человек выгрузил свое оружие в 50 метрах от патруля СММ в Сосновском.

Также миссия контролировала пограничную зону, в настоящее время не находящуюся под контролем правительства.

Также читайте: Миссия ОБСЕ зафиксировала 127 взрывов на Донбассе 3 мая

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это кто там такой в обсе эстет, прям арабская ночь....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А не жирно утримувати людським коштом цю шоблу боягузів і лайдаків, які з віддалених кущів "на око" і "на слух" рахують постріли і вибухи, не знаючи хто і звідки їх здійснив? На передовій їх ніхто не бачив, а зараз вони їздитимуть лише по дорогах "з твердим покриттям". Як рахують вибухи мотузянники ми знаємо добре... а ці як??? Чи як у відомій українсько-російській лічилці - "мы считаем-таем-таем; ми раХУЄМ-ХУЄМ-ХУЄМ..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За учет расхода сепарских боеприпасов 20 тыс евро, а ты неудачник и пи...р.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Придумайте пацаны счётчик какой не буть,чтоб взрывы считал)))так и так толку с этой ОБСЕ нет)))деньги бы сэкономили и сами заработали)дешевле было бы для в всех))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе с 5 по 8 мая 1001 взрыв, - отчет
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти