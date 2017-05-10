 Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе с 5 по 8 мая 1001 взрыв, - отчет

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"В Донецкой области СММ зафиксировала уменьшение нарушений прекращения огня, однако больше взрывов (около 270) по сравнению с предыдущим 24-часовым периодом (около 150 взрывов)", - сказано в нем.
Также миссия зафиксировала 132 взрыва 5 мая и 151 взрыв 6 мая в Донецкой области.
В Луганской области СММ зафиксировала 22 взрыва 5 мая, 116 взрывов 6 мая, 40 взрывов 7 мая и 120 взрывов 8 мая.
Кроме того, миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
Отмечается, что вооруженный человек выгрузил свое оружие в 50 метрах от патруля СММ в Сосновском.
Также миссия контролировала пограничную зону, в настоящее время не находящуюся под контролем правительства.
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