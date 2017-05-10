 Путин и Трамп встретятся в Германии в первой декаде июля, - Лавров

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Он подчеркнул, что Путин и Трамп уже касались темы встречи в ходе телефонной беседы.
"Президенты, когда говорили недавно по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита "двадцатки" в Германии в первой декаде июля", - сказал Лавров.
Министр добавил, что с Тиллерсоном он говорил о том, как они могут продвинуться по разным вопросам, чтобы подготовиться к встрече лидеров двух стран.
"В любом случае [Путин и Трамп] повидаются в июле", - сказал глава МИД России.
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Вас обурила футболка сина Порошенка? А як вам футболка самого Петра Олексійовича?
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було б оцю нести.
для повноти розуміння, як кажеться...
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2014.. уже история.. #Днепр
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Ну правильно... и подальше в поля -дикие, это вонючее Ху-ло отведите. Ведь все приемные залы своей вонью спаскудит.
"В любом случае [Путин и Трамп] повидаются в июле", - сказал глава МИД России.
Как повидаются...? Как Штирлиц с женой в кафе "Слон" ...? Штирлиц кафе Слон встреча с женой
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«По Украине госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса для реализации минских договоренностей. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели», - говорится в комментарии американского внешнеполитического ведомства.
NEW: State Dept. provides readout of Sec. Tillerson meeting with Russian FM Lavrov, says sanctions regarding Ukraine to remain in place. pic.twitter.com/e4RVPhoHvm
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На разгон облаков выделили 98 миллионов.
Честное слово, лучше бы подарили каждому ветерану по 500 тысяч. (С. Дядюшка Шу)
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- Як я його впізнаю?
- Він буде у костюмі чаплі і з дельтопланом.
- ?!?!???
- Ну да, краще зробити вигляд, що Ви того піз@юка невпізнали.
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