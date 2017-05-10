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Все про:G20 (87) Германия (2791) Лавров (1408) Путин (23724) Трамп (1045)

 Путин и Трамп встретятся в Германии в первой декаде июля, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ходе беседы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном они обсудили ряд вопросов, чтобы подготовиться к встрече президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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Он подчеркнул, что Путин и Трамп уже касались темы встречи в ходе телефонной беседы.

"Президенты, когда говорили недавно по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита "двадцатки" в Германии в первой декаде июля", - сказал Лавров.

Министр добавил, что с Тиллерсоном он говорил о том, как они могут продвинуться по разным вопросам, чтобы подготовиться к встрече лидеров двух стран.

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"В любом случае [Путин и Трамп] повидаются в июле", - сказал глава МИД России.
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Файний Бучач‏ @Khu_Buchach 6 ч.6 часов назад
Вас обурила футболка сина Порошенка? А як вам футболка самого Петра Олексійовича?

Путин и Трамп встретятся в Германии в первой декаде июля, - Лавров - Цензор.НЕТ 5470
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тіко з іконою трохи лохонувся петя.
було б оцю нести.
для повноти розуміння, як кажеться...
Путин и Трамп встретятся в Германии в первой декаде июля, - Лавров - Цензор.НЕТ 4329
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Предбанник туалета ещё никто так оригинально не называл - "в первой декаде июля".
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18 сентября 2014 года в обоих палатах Конгресса США Порошнко выступил так,что РАбссия стала навеки Сталагмитным столбом и под санкции влетела что СТРЕРХолёт педофила
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"Президенты, когда говорили недавно по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита "двадцатки" в Германии в первой декаде июля", - сказал Лавров."

Ну правильно... и подальше в поля -дикие, это вонючее Ху-ло отведите. Ведь все приемные залы своей вонью спаскудит.
"В любом случае [Путин и Трамп] повидаются в июле", - сказал глава МИД России.

Как повидаются...? Как Штирлиц с женой в кафе "Слон" ...? Штирлиц кафе Слон встреча с женой
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Вот так радость будет в москаауле)))позволили все таки встретится)))а номер, номер то какой:?)))во блин опять шестёрку прикрепили((
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а я подожду пока сами амеры это скажут,а то они с педофилом с зимы встретиться не могут )
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду, 10 мая, заявил, что санкции против России по Украине останутся в силе. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.
«По Украине госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса для реализации минских договоренностей. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели», - говорится в комментарии американского внешнеполитического ведомства.
NEW: State Dept. provides readout of Sec. Tillerson meeting with Russian FM Lavrov, says sanctions regarding Ukraine to remain in place. pic.twitter.com/e4RVPhoHvm
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На Красную площадь пригласили 186 ветеранов.
На разгон облаков выделили 98 миллионов.
Честное слово, лучше бы подарили каждому ветерану по 500 тысяч. (С. Дядюшка Шу)
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Власне, нічого нового, всі знали про зустріч на саміті G20. Інше питання, що Х@йло дуже хотіло зустрітися з Трампом до того і сподівалося на окремий візит в США. А от фіг вам!
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Трамп Рексу:
- Як я його впізнаю?
- Він буде у костюмі чаплі і з дельтопланом.
- ?!?!???
- Ну да, краще зробити вигляд, що Ви того піз@юка невпізнали.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин и Трамп встретятся в Германии в первой декаде июля, - Лавров
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