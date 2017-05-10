 После подрыва автомобиля ОБСЕ будет ездить на патрулирование только по дорогам с твердым покрытием, - Хуг

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
"Прежде всего, инцидент 23 апреля - это не случайность. Машина нашего патруля наехала на неразорвавшийся боеприпас, по всей видимости, мину, которая является оружием неизбирательного действия... В настоящее время ОБСЕ проводит собственное расследование, и оно уже началось, его проводит секретариат ОБСЕ, а не Специальная мониторинговая миссия", - сказал А.Хуг на пресс-конференции.
По его словам, председатель ОБСЕ Себастьян Курц возложил на секретаря задачу провести внешнюю экспертизу.
"Этот эксперимент продолжается, миссия продолжит выполнять свой мандат, но с определенными ограничениями. С большой долей вероятности эти ограничения будут действовать до тех пор, пока мы не увидим, что стороны предприняли определенные действия. Патрулирование на данном этапе проводится только на дорогах с бетонным, твердым покрытием. Рассматриваются также дополнительные меры и они будут предприняты, если того потребуют", - заявил он.
Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию "непростительной ".
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Про це у Facebook заявив народний депутат Дмитро Ярош.
"Запевнення правоохоронців Дніпровщини, що "у них усе під контролем" виявилися фікцією...
Знаю, що кадрові висновки вже зробили. Але цього замало.
Повний розгром антидержавного бандугрупування "Опоблок", арешти тітушні і головне, організаторів побєдобєсного кремлівського шабашу у Дніпрі, які сидять по офісах опоблоку і ДТЕКу, єдине, що може зупинити людський гнів. І не забути про сепарську мусорню в українській поліцейській формі...
Якщо ж влада і правоохоронці знову толеруватимуть антидержавну діяльність вілкулів та їм подібних - заговорить вулиця, а можливо, і стволи...
Не треба грати з українцями! Один вже пограв і тепер далеко...
Дніпряни, не допустимо колорадо-ватного реваншу.
Дніпро було, є і буде українським", - йдеться в тексті.
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Вообще ОБСЕ ахренели.
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Пояс верности? Или просто какие-то хитрые пробки?
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Английская - "хренотень", которая на все 100% - выполняла такие задачи.
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тогда мины ставить будет некому
патрули еще ни одну войну не закончили, что толку обсе взрывы считать?
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Какие еще требования террористов Вы станете выполнять?????
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