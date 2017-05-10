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 После подрыва автомобиля ОБСЕ будет ездить на патрулирование только по дорогам с твердым покрытием, - Хуг

Патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ будут ездить только по дорогам с бетонным покрытием в связи с подрывом автомобиля миссии 23 апреля

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Прежде всего, инцидент 23 апреля - это не случайность. Машина нашего патруля наехала на неразорвавшийся боеприпас, по всей видимости, мину, которая является оружием неизбирательного действия... В настоящее время ОБСЕ проводит собственное расследование, и оно уже началось, его проводит секретариат ОБСЕ, а не Специальная мониторинговая миссия", - сказал А.Хуг на пресс-конференции.

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По его словам, председатель ОБСЕ Себастьян Курц возложил на секретаря задачу провести внешнюю экспертизу.

"Этот эксперимент продолжается, миссия продолжит выполнять свой мандат, но с определенными ограничениями. С большой долей вероятности эти ограничения будут действовать до тех пор, пока мы не увидим, что стороны предприняли определенные действия. Патрулирование на данном этапе проводится только на дорогах с бетонным, твердым покрытием. Рассматриваются также дополнительные меры и они будут предприняты, если того потребуют", - заявил он.

Смотрите также: Опубликовано видео подрыва автомобиля ОБСЕ на Луганщине. ВИДЕО

Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию "непростительной ".


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А после того как подорвут на дороге с твердым покрытием... летать будет...???
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тю дурні якісь... начебто так складно підірвати машину на бетонці...
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Ага, и не в Донецкой, а во Львовской области, потому что в Донецкой стреляют !
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Якщо влада і правоохоронці знову толеруватимуть антидержавну діяльність - заговорить вулиця.
Про це у Facebook заявив народний депутат Дмитро Ярош.
"Запевнення правоохоронців Дніпровщини, що "у них усе під контролем" виявилися фікцією...
Знаю, що кадрові висновки вже зробили. Але цього замало.
Повний розгром антидержавного бандугрупування "Опоблок", арешти тітушні і головне, організаторів побєдобєсного кремлівського шабашу у Дніпрі, які сидять по офісах опоблоку і ДТЕКу, єдине, що може зупинити людський гнів. І не забути про сепарську мусорню в українській поліцейській формі...
Якщо ж влада і правоохоронці знову толеруватимуть антидержавну діяльність вілкулів та їм подібних - заговорить вулиця, а можливо, і стволи...
Не треба грати з українцями! Один вже пограв і тепер далеко...
Дніпряни, не допустимо колорадо-ватного реваншу.
Дніпро було, є і буде українським", - йдеться в тексті.
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ярош,я діко ізвіняюсь, - вже всі автомати почистив?
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...только по дорогам с твердым покрытием... и только недалеко от Киева.
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А потім почнуть їздити по іподрому або велотреку.
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А шо, в Дыре шо-то сохранилось с таким покрытием??? Так они там- жируют!
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у тих ямах доріг з твердим покриттям можна град заховати не помітно.
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Где есть Wi-Fi покрытие, Макдональдс и бордели.

Вообще ОБСЕ ахренели.
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Интересно, а что это обсе делает возле Широколановского полигона, что в николаевской области.. ?? Стояли на расстоянии километра 3, и с дороги в здоровенный бинокль какое-то толстожопое рыжее тело усиленно разглядывало что происходит на полигоне.. Никто не знает случайно?
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враховуючи, шо десь третина обсєшників кацапи - здогадайся сам.
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Так логично. Где вы видели кафе и бордели на грунтовых дорогах?
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Они дорогу срезали. Топливо экономили. А сэкономленное коллегам-лугандонам сливали.
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Я стесняюсь спросить, а какие будут приняты меры в связи с домогательством орков к представителю миссии?

Пояс верности? Или просто какие-то хитрые пробки?
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От бортовой мины в кустах езда по асфальту не спасёт.

После подрыва автомобиля ОБСЕ будет ездить на патрулирование только по дорогам с твердым покрытием, - Хуг - Цензор.НЕТ 2911
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Да не пугайте их так! А то и правда будут ездить по дорогам с твёрдым покрытием где-то под Дрезденом или Лионом.
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Пусть валят. От них и так проку нет. Дормаяды и агенты Хуйла.
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Поезда тоже по твердым рельсам ездили во Вторую мировую,а партизаны там мимо проходили.
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Да вообще не надо ездить, Сидите себе в бункере. Информацию черпайте с честного слова сепаратистов.
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Таке ОБСЄ нах. нікому не потрібне. Що вони зробили? Де, коли і котрі сили розвели (крім, звісно - лохів...), які насильницькі дії попередили, скільки полонених визволили
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... хто і де на них звертає (і звертав) увагу, хто їх слухає, хто їм підкоряється? Рахувати у кущах кількість пострілів і вибухів у нас можуть і мотузяники з лисенками.... ОБСЄ є організацією затратною і неефективною. А інколи і заінтересовано та продажною.
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Уже давно все новости о наблюдательной миссии не воспринимаю всерьез. 2 с половиной года назад, сразу после первого вторжения российских войск и подписания первого Минска озвучивали послания: разграничение, контроль и т.п. Говорили, что беспилотники ОБСЕ смогут определять даже номера машин, пересекающих неконтролируемый участок границы. В итоге, на неподконтрольной территории танков больше, чем в ВСУ. Честно скажу, рецепта не знаю, но что-то не так.
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этого русня в принципе и добивалась, а Хуг им в этом подиграл, бесплатно ли? накой хуй теперь эти полуслепые там нужны? с них и так толку не было, теперь вообще пиздец.
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После подрыва автомобиля ОБСЕ будет ездить на патрулирование только по дорогам с твердым покрытием, - Хуг - Цензор.НЕТ 1750Может это?
Английская - "хренотень", которая на все 100% - выполняла такие задачи.
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будут ездить по асфальту по Донецку между кабаками мониторить цены
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томагавки там должны патрулировать
тогда мины ставить будет некому

патрули еще ни одну войну не закончили, что толку обсе взрывы считать?
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Забыли еще упомянуть что после сексуального приставания бандита, и женщин не будут набирать ....
Какие еще требования террористов Вы станете выполнять?????
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тю дурні якісь... начебто так складно підірвати машину на бетонці...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле подрыва автомобиля ОБСЕ будет ездить на патрулирование только по дорогам с твердым покрытием, - Хуг
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