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Все про:ГПУ (8540) подкуп (467) суд (20779) судья (1817)

 Печерский суд неправильно определил судей по делу сотрудника ГПУ, который пытался подкупить аудитора

Печерский суд будет повторно осуществлять автораспределение дела экс-сотрудника Генпрокуратуры Аполлинария Нагалевского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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10 мая должно было состояться подготовительное заседание и рассмотрение обвинительного акта в отношении Нагалевского.

Вначале заседания оказалось, что автоматизированная система определила, что дело будет рассматривать судья Кристина Тарасюк. Вместе с тем, такие дела, согласно законодательству, подлежат рассмотрению коллегией в составе трех судей с опытом работы не менее пяти лет.

В связи с этим суд объявил перерыв до 22 мая, пока не будет определена соответствующая коллегия судей.

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По материалам Нагалевский обвиняется в даче $5 тыс. взятки сотруднику Счетной палаты, которого просил повлиять на замначальника Государственной аудиторской службы. По версии следствия, Нагалевский пытался повлиять на результаты проверки хозяйственной деятельности ГПУ. В частности, речь идет о 1,8 млн грн, которые ГПУ якобы уплатила за невыполненные работы.

Дело Нагалевского и возможная растрата средств ГПУ расследуются НАБУ.

Как известно, Нагалевский в ГПУ был замначальника отдела эксплуатации домов, сооружений и соцобеспечения. В этом году Аполлинарий Нагалевский вышел на пенсию. Его сын Богдан также работал в ГПУ, но весной этого года был уволен. Сын обвиняемого также присутствовал в зале суда.
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Судьи оказались не правильные. Еще гляди и решение не то примут.
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Типа, в Украине правильные бывают. "Правильный украинский судья" - это оксюморон.
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А вы, друзья как не садитесь, все в судьи не годитесь...
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Печерский суд неправильно определил судей по делу сотрудника ГПУ, который пытался подкупить аудитора - Цензор.НЕТ 2186 Скоро, очень скоро - будет так. Искусственному? Видать - видней. Три лопуха и справедливость.
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