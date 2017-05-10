 Печерский суд неправильно определил судей по делу сотрудника ГПУ, который пытался подкупить аудитора

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
10 мая должно было состояться подготовительное заседание и рассмотрение обвинительного акта в отношении Нагалевского.
Вначале заседания оказалось, что автоматизированная система определила, что дело будет рассматривать судья Кристина Тарасюк. Вместе с тем, такие дела, согласно законодательству, подлежат рассмотрению коллегией в составе трех судей с опытом работы не менее пяти лет.
В связи с этим суд объявил перерыв до 22 мая, пока не будет определена соответствующая коллегия судей.
По материалам Нагалевский обвиняется в даче $5 тыс. взятки сотруднику Счетной палаты, которого просил повлиять на замначальника Государственной аудиторской службы. По версии следствия, Нагалевский пытался повлиять на результаты проверки хозяйственной деятельности ГПУ. В частности, речь идет о 1,8 млн грн, которые ГПУ якобы уплатила за невыполненные работы.
Дело Нагалевского и возможная растрата средств ГПУ расследуются НАБУ.
Как известно, Нагалевский в ГПУ был замначальника отдела эксплуатации домов, сооружений и соцобеспечения. В этом году Аполлинарий Нагалевский вышел на пенсию. Его сын Богдан также работал в ГПУ, но весной этого года был уволен. Сын обвиняемого также присутствовал в зале суда.
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