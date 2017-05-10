 В Раде есть законопроект, предусматривающий штраф 4 тысячи за георгиевскую ленту, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо.TV заявил народный депутат Украины советник главы МВД Антон Геращенко.
"У нас нет ответственности за ношение георгиевской ленты. Я являюсь автором закона, который, надеюсь, будет рассмотрен в мае Верховной Радой о введении штрафа за использование георгиевской ленты. Хочешь носить символ российской агрессии против Украины - плати 3-4 тыс. грн штрафа и каждый раз, когда выйдешь с ней, будешь пополнять бюджет Украины", - сказал Геращенко.
Нардеп отметил, что уголовная ответственность предусмотрена только за ношение флагов с немецкой свастикой или серпом и молотом, красный флаг или полотнище красного цвета нельзя идентифицировать как советскую символику".
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1 ч · Киев ·
Ахахаахаха сука сука сука сука сука
Отже, попереднє керівництво поліції у Дніпрі та області виступило на боці тітушок та проросійських сил. Тому їх звільнили.
І призначили на посаду нового начальника обласного УВС Віталія Глуховерю - справжнього патріота з проукраїнською позицією, який захищатиме інтереси України у місті.
Який у 2014 заявляв, щодо своїх підлеглих, яких звинувачували у спільних діях з тітушками: «У нас есть закон. Я прекрасно знаю Седлецкого. Прекрасно знаю Хуторного. И прекрасно знаю те действия, которые проходили 26 января 2014 года. По результатам служебного расследования МВД сделаны выводы, объявлено взыскание данным сотрудникам. То, что вы говорите, что они не препятствовали титушкам, в материалах служебного расследования я этого не видел».
А за часів Януковича він взагалі у Росії сидів, як представник МВС України в РФ.
ТА ВИ КУРВА ЗНУЩАЄТЕСЬ МАБУТЬ????
П.С. Може я помиляюсь, і пан Глуховеря палкий патріот та геройська людина?
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https://www.facebook.com/tvrain/videos/10154872749233800/
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и не факт, что єта продажная шайка торгашей успеет убежать, а не будет болтаться на фонарних столбах, любому терпению есть свой предел
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