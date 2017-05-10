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 Происшествия, Общество
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 В Раде есть законопроект, предусматривающий штраф 4 тысячи за георгиевскую ленту, - Геращенко

Верховная Рада рассмотрит законопроект о штрафах за использование советской символики, которая ассоциируется с российской агрессией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо.TV заявил народный депутат Украины советник главы МВД Антон Геращенко.

"У нас нет ответственности за ношение георгиевской ленты. Я являюсь автором закона, который, надеюсь, будет рассмотрен в мае Верховной Радой о введении штрафа за использование георгиевской ленты. Хочешь носить символ российской агрессии против Украины - плати 3-4 тыс. грн штрафа и каждый раз, когда выйдешь с ней, будешь пополнять бюджет Украины", - сказал Геращенко.

Нардеп отметил, что уголовная ответственность предусмотрена только за ношение флагов с немецкой свастикой или серпом и молотом, красный флаг или полотнище красного цвета нельзя идентифицировать как советскую символику".

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Ну так рассматривайте быстрее, а то на каникулы празъезжались на месяц
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бьюсь об заклад - ни хрена ЭТА рада не примет по ленточкам....
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Нужно к штрафу публичное опиздюливание добавить.
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Антон Ходза
1 ч · Киев ·

Ахахаахаха сука сука сука сука сука
Отже, попереднє керівництво поліції у Дніпрі та області виступило на боці тітушок та проросійських сил. Тому їх звільнили.
І призначили на посаду нового начальника обласного УВС Віталія Глуховерю - справжнього патріота з проукраїнською позицією, який захищатиме інтереси України у місті.

Який у 2014 заявляв, щодо своїх підлеглих, яких звинувачували у спільних діях з тітушками: «У нас есть закон. Я прекрасно знаю Седлецкого. Прекрасно знаю Хуторного. И прекрасно знаю те действия, которые проходили 26 января 2014 года. По результатам служебного расследования МВД сделаны выводы, объявлено взыскание данным сотрудникам. То, что вы говорите, что они не препятствовали титушкам, в материалах служебного расследования я этого не видел».
А за часів Януковича він взагалі у Росії сидів, як представник МВС України в РФ.
ТА ВИ КУРВА ЗНУЩАЄТЕСЬ МАБУТЬ????
П.С. Може я помиляюсь, і пан Глуховеря палкий патріот та геройська людина?
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Собаков, Жирный и Окурок, как же вы зае6али, мрази...
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Хай геращенко прокоментує про нового очільника поліції Дніпра.
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Почему такой маленький штраф ? За полив и то больше.
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популизм. такой закон не будет работать. невозможно четко описать предмет, и всегда можно найти обходной путь - например, изменить немного цвета. и будет "ось вам - вроде и поздоровкався, а информацию передав".
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Ага,"поп монашку не еб&т-но ху& в кармане носит"
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сепарские ленточки, шарики и цветочки - последствия преступной бездеятельности рошеновских торгашей, которая неизбежно приведет к кровопролитию
и не факт, что єта продажная шайка торгашей успеет убежать, а не будет болтаться на фонарних столбах, любому терпению есть свой предел
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офис "афганцев" в Николаеве... 4 год войны с московией
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Раде есть законопроект, предусматривающий штраф 4 тысячи за георгиевскую ленту, - Геращенко
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