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 Доходы от проведения "Евровидения" уже выше запланированных, - исполнительный продюсер песенного конкурса

Исполнительный продюсер Евровидения в Украине Павел Грицак заявляет, что проведение песенного конкурса проходит согласно запланированному сценарию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Пока что все выходит так, как задумали: счастливые артисты, счастливые делегации, счастливые журналисты и фанаты. И это большая радость для всей команды, которая работала достаточно изнурительно и интенсивно", - сказал он.

Кроме того, Грицак отметил, что создание Общественного телевидения, конечно, повлияло на организацию Евровидения, "но пока что все выходит".

Грицак также рассказал, что финансирование песенного конкурса также проходит без проблем.

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"Мы нацелены на экономию. Более того - у нас доходы выше, чем были запланированы... И нам это позволяет спокойно завершать этот проект и этот конкурс", - отметил Грицак.

Песенный конкурс "Евровидение-2017" проходит в Украине в Международном выставочном центре. Первый полуфинал состоялся 9 мая, второй полуфинал и финал песенного конкурса - 11 и 13 мая соответственно.
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нет стецьки соснули, так как они путают понятия " у нас доходы выше, чем были запланированы" с доходы превышают расходы.
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Цензор. Можно с евровидения какие нибудь видео а не краткое содержание
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Чесно, я не ожидал, что Украина так красиво все подготовит! Молодцы! Ощущение праздника во всем! Отдельное спасибо Джамале! Горжусь своей страной!
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Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнесДоходы от проведения "Евровидения" уже выше запланированных, - исполнительный продюсер песенного конкурса
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