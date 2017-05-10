 ГП "Антонов" будет сотрудничать с Турцией в области беспилотной техники, - "Укроборонпром"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"Беспилотная авиационная техника - это то, в чем нуждается украинская армия. ГК "Укроборонпром" наращивает собственную компетенцию в этом направлении и сотрудничает с мировыми компаниями для обеспечения украинских войск необходимым", - заявил заместитель генерального директора по авиастроению и производству Владимир Коробов.
Отмечается, что в настоящее время на ГП "Антонов" в кооперации с ведущими предприятиями Украины уже идет разработка многоцелевого авиационного комплекса "Горлица". Это будет первый отечественный тактический беспилотный комплекс, который, в том числе, может нести средства поражения.
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https://www.youtube.com/watch?v=v4DKDYDbskQ
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https://economics.unian.net/industry/1898446-antonov-za-dva-goda-uvelichil-pribyil-v-4-raza-ukroboronprom.html
Государственное предприятие «Антонов», единственный в Украине производитель самолетов, по итогам 2016 года увеличило чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2015 годом - до 178,1 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба госконцерна «Укроборонпром», в состав которого входит «Антонов». Читайте также Украинский Ан-132D впервые покорил небо (фоторепортаж)
«Прибыль «Антонова» стабильно растет уже второй год подряд. В 2014 году она составила 39,3 млн грн, в 2015 году - 42,7 млн грн, а в 2016 году выросла до 178,1 млн грн», - говорится в сообщении.
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.а ты чо,в ивропе?
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