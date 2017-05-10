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 Политика Украины
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Все про:беспилотник (544) сотрудничество (606) Турция (1960) Укроборонпром (432) ГП "Антонов" (57) Антонов (21)

 ГП "Антонов" будет сотрудничать с Турцией в области беспилотной техники, - "Укроборонпром"

укроборонпром беспилотник "anser"

ГП "Антонов", входящее в состав ГК "Укроборонпром", подписало Меморандум о сотрудничестве с Turkish Aerospace Industries (TAI) для разработки и производства различных модификаций БПЛА, в том числе и ударных, для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

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"Беспилотная авиационная техника - это то, в чем нуждается украинская армия. ГК "Укроборонпром" наращивает собственную компетенцию в этом направлении и сотрудничает с мировыми компаниями для обеспечения украинских войск необходимым", - заявил заместитель генерального директора по авиастроению и производству Владимир Коробов.

Отмечается, что в настоящее время на ГП "Антонов" в кооперации с ведущими предприятиями Украины уже идет разработка многоцелевого авиационного комплекса "Горлица". Это будет первый отечественный тактический беспилотный комплекс, который, в том числе, может нести средства поражения.

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Укроборонпром не способен в войска поставить новую бронетехнику, хотя Оплоты продает на право и на лево... шел четвертый год войны.
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Чому? Купляй і тобі привезуть. Краще скажи чому Міноборони не закупляє їх для армії, це вже інша справа.
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Минобороны Украины закупает оружие Если мы закупаем стрелковое вооружение, то оно сразу же адаптировано под натовский патрон. Если мы закупаем что-то другое, то главное требование к нему - адаптировано к стандартам НАТО",
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Антонов за 3 года войны ниодного беспилотника не поставили в войска
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Он за 2 года вообще не продал ни одного самолёта. Зато меморандумов куча.
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...вася, настоятельно рекомендую тебе последовать примеру твоей коллеги...
ГП "Антонов" будет сотрудничать с Турцией в области беспилотной техники, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2142
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На ГП "Антонов" никого не осталось из светлых умов,там всё разворовано и уничтожено,разве что старые проекты продавать будут,которые украли новые хозяева
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Краснопузый, так ты определись: всё разворовано или будут продавать?
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Краснопузый у тебя алкаш папашка был,который тебя через анус на помойке сострогал,а ты у нас ещё и краснопопый как гамадрил,жертва инцеста ты наша сопливая
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уничтожают Антонов шоколадные брехуны
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«Безсмертний полк»ГП "Антонов" будет сотрудничать с Турцией в области беспилотной техники, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2635
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Антонов" увеличил прибыль в 4 раза - "Укроборонпром
https://economics.unian.net/industry/1898446-antonov-za-dva-goda-uvelichil-pribyil-v-4-raza-ukroboronprom.html

Государственное предприятие «Антонов», единственный в Украине производитель самолетов, по итогам 2016 года увеличило чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2015 годом - до 178,1 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба госконцерна «Укроборонпром», в состав которого входит «Антонов». Читайте также Украинский Ан-132D впервые покорил небо (фоторепортаж)

«Прибыль «Антонова» стабильно растет уже второй год подряд. В 2014 году она составила 39,3 млн грн, в 2015 году - 42,7 млн грн, а в 2016 году выросла до 178,1 млн грн», - говорится в сообщении.
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так все равно в плюсах...а не в минусах.как рускавые авиастроители
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спасибо...посидел там, а сейчас залезай к другому
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"У нас была очень хорошая встреча с Лавровым", - сказал Трамп журналистам
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надо делать в виде мухи, что могла сесть невзначай на рабочий стол, или в виде блохи))
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Не знаю- как там с турками, а вот Бундесрвер, кажись- уже рядом с передовой! Это- 15 минут назад. В 50 метрах от моего подъезда. Тута- слабо видно, но клянусь: на номере буковка "D". ГП "Антонов" будет сотрудничать с Турцией в области беспилотной техники, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4513
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KS - KS - Kassel (Hess) - Федеральная земля Гессен
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГП "Антонов" будет сотрудничать с Турцией в области беспилотной техники, - "Укроборонпром"
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