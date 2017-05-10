 Враг применил реактивную систему "Град "П" под Широкино, а позиции возле Зайцево обстреляны из миномета, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Приморском направлении, из переносных реактивных систем Град "П" и стрелкового оружия враг обстреливал позиции морских пехотинцев в районе Широкино. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия стрелял по морским пехотинцам вблизи Гнутово и Павлополя. Из пулеметов крупных калибров и гранатометов вел огонь по нашим воинам вблизи Новоселовки Второй.
На Донецком направлении из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал огнем защитников Зайцево. По защитникам Новгородского вел огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Опорные пункты вблизи Троицкого обстреливал из вооружения БМП, а позиции в районе населенного пункта Пески из противотанкового гранатомета.
На Луганском направлении, из гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия российско-оккупационные подразделения били по оборонцях Валуйского, а защитников Крымского обстреливали из автоматических гранатометов".
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Тут же Турчинов хвастался новыми ракетами.....И где они?!
Почему их не получили в качестве подарка орки?
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И кому эти бумажки счетоводы предъявите ?
Вместо 20 - ти выстрелов по
сепаратам из " Пиона".
Как раз, по весне и зачистить их позиции .
Балуетесь игрушечными минометиками из обсадной трубы нефтяной скважины... .
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Всё в духе минских договоренностей.
Подставлять вторую щеку, конечно, по-христиански, но пусть бы с сегодняшнего дня это была щека "Первого".
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Четвертый год там обнагдевший от попустительства власти Украины враг измывается над беззащитными (по приказу) военносслужащими Украины.
Из армии Украины главнокомандующий сделал "мальчиков для битья".
А, ведь, у военнослужащих тоже есть конституционные права: право на жизнь, право на защиту чести и достоинста, право на защиту своего здоровья, -
есть права, защиту которых гарант конституции должен гарантировать.
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Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты обгорелые в пыли,
Этот день мы приближали как могли...
Этот День Победы порохом пропах,
Этот праздник с сединою на висках,
Эта радость со слезами на глазах.
День Победы!
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А чому мусори і спецура не арештовують ВОРОГА? Чому пркуратура не заводить справи на ВОРОГА? Чому суди ВОРОГА відпускають?... Чому однотуровий гарант не гарантує безпеку держави від ВОРОГА?
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