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 Враг применил реактивную систему "Град "П" под Широкино, а позиции возле Зайцево обстреляны из миномета, - штаб АТО

Российско-оккупационные войска продолжают вооруженные провокации против сил АТО. С начала суток зафиксировано 15 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Приморском направлении, из переносных реактивных систем Град "П" и стрелкового оружия враг обстреливал позиции морских пехотинцев в районе Широкино. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия стрелял по морским пехотинцам вблизи Гнутово и Павлополя. Из пулеметов крупных калибров и гранатометов вел огонь по нашим воинам вблизи Новоселовки Второй.

Также читайте: Боевики обстреляли Зайцево из минометов 82-го калибра, - штаб

На Донецком направлении из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал огнем защитников Зайцево. По защитникам Новгородского вел огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Опорные пункты вблизи Троицкого обстреливал из вооружения БМП, а позиции в районе населенного пункта Пески из противотанкового гранатомета.

На Луганском направлении, из гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия российско-оккупационные подразделения били по оборонцях Валуйского, а защитников Крымского обстреливали из автоматических гранатометов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики 70 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, зенитки, БМП и ПТРК, - штаб
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Ответка где?!
Тут же Турчинов хвастался новыми ракетами.....И где они?!
Почему их не получили в качестве подарка орки?
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Украшают стенд Украины на выставке вооружений...
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До сих пор считают !
И кому эти бумажки счетоводы предъявите ?
Вместо 20 - ти выстрелов по

сепаратам из " Пиона".
Как раз, по весне и зачистить их позиции .
Балуетесь игрушечными минометиками из обсадной трубы нефтяной скважины... .
Враг применил реактивную систему "Град "П" под Широкино, а позиции возле Зайцево обстреляны из миномета, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6504
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Головнокомандувачу нема коли,він надувається, від поваги до себе, щоб завтра щось пробекати про безвіз !!!))))
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Враг применил реактивную систему "Град "П", ВСУ в ответ применили "Минск-2".
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Адекватное решение должно быть одно - стереть с лица земли в ответ любой блок-пост сепаров и повесть на сгарище табличку с указанием за что.
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Порох почему молчит наша арта. Дело в бабках? Ты мало воруешь у народа Украины? Тебе все мало?
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у нас тиша. хотелось бы ублюдочных сынков на передок поставить, услышали б тогда, как чокаладная карамелька завизжит. уродыплять, у власти барыжные ублюдки.
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сепары лупят из "Града", а нашим приказ "наблюдать".
Всё в духе минских договоренностей.
Подставлять вторую щеку, конечно, по-христиански, но пусть бы с сегодняшнего дня это была щека "Первого".
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Враг применил реактивную систему "Град"

Четвертый год там обнагдевший от попустительства власти Украины враг измывается над беззащитными (по приказу) военносслужащими Украины.
Из армии Украины главнокомандующий сделал "мальчиков для битья".
А, ведь, у военнослужащих тоже есть конституционные права: право на жизнь, право на защиту чести и достоинста, право на защиту своего здоровья, -
есть права, защиту которых гарант конституции должен гарантировать.
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День Победы, как он был от нас далек!
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты обгорелые в пыли,
Этот день мы приближали как могли...
Этот День Победы порохом пропах,
Этот праздник с сединою на висках,
Эта радость со слезами на глазах.
День Победы!
Враг применил реактивную систему "Град "П" под Широкино, а позиции возле Зайцево обстреляны из миномета, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 4759
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Мій друг і його побратими написали рапорти. Він три роки на війні, а поч ним як по мішеням бьють.А ті падли торгують, ходять туди сюди. Приїхало блядь начальство, питає чому боєць не бритий, нехай би посидів під обстрілами в бліндажу з бревен і побрився, гандон і підар ( вибачте люди накипіло)
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Не зрозуміло... Так все ж таки - ВОРОГ?...
А чому мусори і спецура не арештовують ВОРОГА? Чому пркуратура не заводить справи на ВОРОГА? Чому суди ВОРОГА відпускають?... Чому однотуровий гарант не гарантує безпеку держави від ВОРОГА?
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Главное что бы они провоцировали. А наши их вытесняли
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг применил реактивную систему "Град "П" под Широкино, а позиции возле Зайцево обстреляны из миномета, - штаб АТО
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