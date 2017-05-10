 Министр обороны США обвинил Россию в дестабилизации на границах Балтии

Об этом он сказал 10 мая во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Вильнюсе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Любое расширение российского военного присутствия в регионе, как мы знаем, не угрожает тому, что мы делаем в Литве или в какой-либо другой демократической стране. Любое подобное развертывание является простой дестабилизацией", - заявил Мэттис.
Также Мэттис раскритиковал западные агентства за распространение информации о вероятном развертывании ракет "Патриот" в регионе Балтии во время учений НАТО, которые пройдут этим летом.
Мэттис отказался комментировать возможность развертывания этих ракет, отметив: "Системы, которые мы доставим, определены необходимостью". Он отметил, что возможности НАТО в регионе являются исключительно оборонительными.
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good. thank you. now.....what about Ukraine ?
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В ноябре 1947 года военной прокуратурой Харьковского гарнизона был арестован и привлечен к уголовной ответственности за измену Родине гр-н Добробабин Иван Евстафьевич. Материалами следствия установлено, что, будучи на фронте, Добробабин добровольно сдался в плен немцам и весной 1942 года поступил к ним на службу. При аресте у Добробабина была найдена книга о "28 героях-панфиловцах, и оказалось, что он числится одним из главных участников этого боя, за что ему и присвоено звание героя Советского Союза", - говорится в справке от 10 мая 1948 года.
Солдат Иван Натаров, который, согласно утверждениям журналистов "Красной звезды", на смертном одре поведал о совершённом подвиге, был убит 14 ноября - за два дня до предполагаемого боя.
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http://bit.ly/2q33c2h
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24 мин. ·
Когда в Ноябре 2014 в легендарной статье "Карты. Деньги. Два ствола" я написал, что придет время и России отключат SWIFT, то это казалось таким далеким будущим, что мало кто верил. Но любое будущее рано или поздно наступает. И вот прошло два с половиной года и сегодня приходит новость:
Каналы связи российского финансового рынка с международной системой межбанковских расчетов SWIFT были прерваны, следует из сообщения, опубликованного в среду Национальным расчетным депозитарием (НРД).
Конечно, связь восстановят и в офисе SWIFT скажут, что это был технический сбой - со всеми бывает. Но случился он по дикому совпадению, когда Лавров встречается в США с Ти-Рексом после того, как Ти-Рекс недавно передал в Москве Путину черную метку.
И еще, тоже случайно, конечно, Додон говорит, что нужно объединять Молдову с Приднестровьем.
Дальше будет.
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10.05.2017 14:15:32
Все российские рынки потеряли связь со SWIFT.
Каналы связи российского финансового рынка с международной системой межбанковских расчетов SWIFT были прерваны, следует из сообщения, опубликованного в среду Национальным расчетным депозитарием (НРД).
По данным депозитария, сбой связан с повреждением каналов связи. Помимо SWIFT недоступны также "часть депозитарных сервисов НРД".
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Первый звоночек. Америка проверяет Россию на вшивость.
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http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vse-rossiyskie-rynki-poteryali-svyaz-so-SWIFT-1001998687
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https://www.youtube.com/watch?v=XBTpxhaaI8E
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