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Все про:Литва (1132) НАТО (5413) Пентагон (407) Балтия (169) ракеты (500) США (12515) Мэттис Джеймс (7)

 Министр обороны США обвинил Россию в дестабилизации на границах Балтии

пентагон

Министр обороны США Джеймс Мэттис раскритиковал развертывание российских войск у границ стран Балтии, назвав это дестабилизацией.

Об этом он сказал 10 мая во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Вильнюсе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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"Любое расширение российского военного присутствия в регионе, как мы знаем, не угрожает тому, что мы делаем в Литве или в какой-либо другой демократической стране. Любое подобное развертывание является простой дестабилизацией", - заявил Мэттис.

Также Мэттис раскритиковал западные агентства за распространение информации о вероятном развертывании ракет "Патриот" в регионе Балтии во время учений НАТО, которые пройдут этим летом.

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Мэттис отказался комментировать возможность развертывания этих ракет, отметив: "Системы, которые мы доставим, определены необходимостью". Он отметил, что возможности НАТО в регионе являются исключительно оборонительными.
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Чую Пвтриот в Литве останеться на временно вечно
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?Одиозный нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул стал настоящим героем "русского мира" после того, как явился инициатором серии антиукраинских акций в центре Днепра во время памятных мероприятий 9 мая.Министр обороны США обвинил Россию в дестабилизации на границах Балтии - Цензор.НЕТ 6575``Молодец, Саша! Дави украинскую нечисть!`` - россияне восхищены Вилкулом за избиение ветеранов АТО в Днепре, одиозный политик стал…VOI.COM.UA
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"Системы, которые мы доставим, определены необходимостью". Он отметил, что возможности НАТО в регионе являются исключительно оборонительными.

good. thank you. now.....what about Ukraine ?
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Осторожнее Мэттис! На днях Директор ФБР Джеймс Коми назвал Россию главной угрозой! Через несколько дней уволили!
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на ссср в 1991 году никто не нападал и его падаль советская не защищала...начиная от ВДВ ГРУ КГБ СВР и проее дерьмо пальцем не пошевелило чтобы ..защитить Сцуветский Сталагмит..,не трогаем РАБссию и сегодня..сама СДОХНЕТЬ смертью 28 Панфиловцев пад Мацквою...
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28 панфиловцев - это очередной савецкий миф, о том как голыми руками с одними гранатами были уничтожены свыше 50 немецких танков!!! Бред полный, который уже давно разоблачён. Вот пару фактов из жизни 28 панфиловцев! Знаменитую фразу - "Велика Росси, а отступать некуда. Позади Москва!", придумал журналист газеты "Красная Звезда" Василий Коротеев!
В ноябре 1947 года военной прокуратурой Харьковского гарнизона был арестован и привлечен к уголовной ответственности за измену Родине гр-н Добробабин Иван Евстафьевич. Материалами следствия установлено, что, будучи на фронте, Добробабин добровольно сдался в плен немцам и весной 1942 года поступил к ним на службу. При аресте у Добробабина была найдена книга о "28 героях-панфиловцах, и оказалось, что он числится одним из главных участников этого боя, за что ему и присвоено звание героя Советского Союза", - говорится в справке от 10 мая 1948 года.
Солдат Иван Натаров, который, согласно утверждениям журналистов "Красной звезды", на смертном одре поведал о совершённом подвиге, был убит 14 ноября - за два дня до предполагаемого боя.
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SpaceX успешно испытала центральный ускоритель нового поколения Falcon Heavy

http://bit.ly/2q33c2h
Министр обороны США обвинил Россию в дестабилизации на границах Балтии - Цензор.НЕТ 9225
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Олег Пономарь
24 мин. ·

Когда в Ноябре 2014 в легендарной статье "Карты. Деньги. Два ствола" я написал, что придет время и России отключат SWIFT, то это казалось таким далеким будущим, что мало кто верил. Но любое будущее рано или поздно наступает. И вот прошло два с половиной года и сегодня приходит новость:
Каналы связи российского финансового рынка с международной системой межбанковских расчетов SWIFT были прерваны, следует из сообщения, опубликованного в среду Национальным расчетным депозитарием (НРД).
Конечно, связь восстановят и в офисе SWIFT скажут, что это был технический сбой - со всеми бывает. Но случился он по дикому совпадению, когда Лавров встречается в США с Ти-Рексом после того, как Ти-Рекс недавно передал в Москве Путину черную метку.
И еще, тоже случайно, конечно, Додон говорит, что нужно объединять Молдову с Приднестровьем.
Дальше будет.
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И как-то совсем случайно, директор ФБР слетел с должности именно перед приездом Лаврова!
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Из российских СМИ. Финанс.ру
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10.05.2017 14:15:32
Все российские рынки потеряли связь со SWIFT.

Каналы связи российского финансового рынка с международной системой межбанковских расчетов SWIFT были прерваны, следует из сообщения, опубликованного в среду Национальным расчетным депозитарием (НРД).

По данным депозитария, сбой связан с повреждением каналов связи. Помимо SWIFT недоступны также "часть депозитарных сервисов НРД".
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Первый звоночек. Америка проверяет Россию на вшивость.
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А тем временем лошадка повезла Трампу план какой-тотам по Сирии. Но не факт, что Трампу этот план понравится.
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В Израиле на пляже умер самый богатый депутат фракции Жириновского. Считаю пляжный сезон официально открытым17:18 10.05.2017р
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