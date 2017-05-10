 Днепр - качают. Уже два года. Нельзя рассматривать происходящее как отдельные не связанные между собой эпизоды, - Филатов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.
"В Днепр едет комиссия больших начальников в больших погонах. Разбираться, так сказать, на местах. Поэтому обращаю внимание больших начальников (в 185-й раз), что, по-моему глубокому убеждению, нельзя рассматривать происходящее в Днепре как отдельные не связанные между собой эпизоды. Днепр - качают. Уже два года. И два года я отбиваюсь по всем фронтам. Сам. И мне никто особо не помогает. Нет, нет, все очень вежливы и даже выражают сочувствие. Но вот только помощи никакой. Полиция коррумпирована, прокуратура занята, а у СБУ более важные дела. Повторяю в энный раз. До сих пор не найден и не наказан НИ один преступник.
Дела по:
- захвату "титушками" горисполкома;
- нападению на заместителя мэра Елену Молошную;
- нападению на заместителя мэра Александра Санжару;
- нападению на заместителя мэра Михаила Лысенко;
- нападению на депутата горсовета Руслана Вишневецкого;
- нападению на депутата горсовета Олега Григорука;
- нападению на депутата горсовета Артёма Хмельникова;
- нападению на сотрудников муниципальной полиции;
- нападению на коммунальщиков;
- поджоге манипулятора и автомобиля начальника управления торговли Руслана Мороза:
- уничтожению кранов и грузовиков;
- хулиганству на сессиях горсовета
НЕ РАССЛЕДОВАНЫ. Никто, никто не понёс наказания. Полностью провалена вся оперативная работа. Никто не занимается предотвращением преступлений. В городе массовый вандализм, хищение лифтовых и телефонных кабелей, люков и ливневок. Неужели, кто-то думает, что пункты по скупке металлолома, которые растут в городе как грибы, работают без ментовской крыши? Более, того как вчера полиция била и "винтила" атошников, так три месяца назад она била и "винтила" коммунальщиков, которые резали незаконные бигборды", - отметил мэр.
"Также, уважаемые большие начальники, смею Вам напомнить, что я неоднократно просил вас разобраться, как незаконный рынок на Инженерной вдруг стал вещдоком в уголовном деле (!!!) и теперь сносу не подлежит. В ответ - тишина. В результате, если в прошлом году местная полиция получила из городского бюджета 13 миллионов гривен помощи, то в этом году - ни копейки. Я не собираюсь кормить саботажников и жуликов", - заявляет Филатов.
Мэр также поблагодарил главу МВД Арсена Авакова за то, что тот отправил в отставку всё полицейское начальство города и области.
"Уважаемый Арсен Борисович, я всегда был оптимистом и после сегодняшних отставок остаюсь им. С 2014 года я считаю Вас своим товарищем. Столица всегда может рассчитывать на Днепр. Спасибо за волевое решение. Но впереди ещё очень много работы. Доведите, пожалуйста, эту истину до своих подчинённых", - отметил он.
Айияй, бида-пичаль. А ты когда своим замом назначал соратницу Вилкула - это не было качанием?
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Не могу публично давать оценки происходящему в Украине, это невежливо, но в формировании моей личной позиции вчерашний Днепр поставил точку.Смотрю на происходящее, отдельные островки сопротивления, предательство властей тотальное... проеб@ли всё, что можно...
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p.s. скоро на россии совсем 3,14здец начнется. руснявые свинособаки будут друг друга жрать. и поделом вам, мрази. Аминь.
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https://www.youtube.com/watch?v=N5d88PaF8WU
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К сожалению, эволюция слишком долгий процесс, чтоб сделать из обезьян людей...
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Ни на одну важную должность при их правлении не будет назначен патриот с независимым мышлением. Таких людей можно только избрать.
Но способен ли на это народ, за кило гречки или 100 гривен готовый, хоть и в меньшинстве, продавать свой голос любой сволочи, которая заплатит?
После недавних выборов в нашей территориальной громаде я начал сомневаться...
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А какие "нацяльника?" - такие и последствия. Филатов, Вы в какой обойме, сами для себя?
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Зняти і судити не по кримилалу а по Присяге
Военное приступление равно Семрти!
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І навіщо нам тоді вся ота свинопі3дота із печерського трикутника, в якому вже 25 років зникають мрії, надії та кошти українців?
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Воно запланувало це ще до обрання його припиздентом.
Точно, як і Хуйло, яке задумало "повернути" Україну НЕ в якомусь там 2008 році, а ще в 2000, купивши Парашу гамузом у непросихаючого Єльцина за вантажівку якісного коньяку !!!
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Сама власть своими руками уничтожает остатки доверия к полиции, спецслужбам, прокуратуре, судам, и, собственно, к самой власти...
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"Уважаемый Арсен Борисович, я всегда был оптимистом и после сегодняшних отставок остаюсь им. С 2014 года я считаю Вас своим товарищем. Столица всегда может рассчитывать на Днепр. Спасибо за волевое решение. Но впереди ещё очень много работы. Доведите, пожалуйста, эту истину до своих подчинённых", - отметил он."
Может пора самому забыть о товарисчах, а работать на горожан. Мэр Конотопа не прогибается почему-то.
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Там хлопцы-"азовцы" конкретно отхерячили т.н. афганцев, которые вчера били АТОшников, а ихнему главарю пробили кумпол. Ну, это уже по-нашему.
Причем большинство афганцев николаевщины плесень из афганской обл. организации не поддерживает и не ходит на ихние сборища.
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лишение гражданства ее не выведет с Украины.
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Ветерани війни з московією здатні на серйозні зміни в країні!!! Саме на цих Людей можна покластися і саме цим Людям можна довірити владу!!!!
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Мені вже осто(---издило)гидло "жити по новому" !!!
Злазь з трону, поки не став "вічнолегітимним" №2 !!!!!!!!!!!!!!!
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Корбаном загнобили ))
Маете, до маете.
Дальше будет только хуже.
Путин даже не начинал ещё всерьез.
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