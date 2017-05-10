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Все про:Днепр_город (2622) Нацполиция (7289) Филатов (221)

 Днепр - качают. Уже два года. Нельзя рассматривать происходящее как отдельные не связанные между собой эпизоды, - Филатов

филатов

Мэр Днепра Борис Филатов призывает руководство МВД рассматривать все проблемы с правоохранительными органами в Днепре комплексно, а не как отдельные, не связанные между собой эпизоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.

"В Днепр едет комиссия больших начальников в больших погонах. Разбираться, так сказать, на местах. Поэтому обращаю внимание больших начальников (в 185-й раз), что, по-моему глубокому убеждению, нельзя рассматривать происходящее в Днепре как отдельные не связанные между собой эпизоды. Днепр - качают. Уже два года. И два года я отбиваюсь по всем фронтам. Сам. И мне никто особо не помогает. Нет, нет, все очень вежливы и даже выражают сочувствие. Но вот только помощи никакой. Полиция коррумпирована, прокуратура занята, а у СБУ более важные дела. Повторяю в энный раз. До сих пор не найден и не наказан НИ один преступник.

Дела по:

- захвату "титушками" горисполкома;
- нападению на заместителя мэра Елену Молошную;
- нападению на заместителя мэра Александра Санжару;
- нападению на заместителя мэра Михаила Лысенко;
- нападению на депутата горсовета Руслана Вишневецкого;
- нападению на депутата горсовета Олега Григорука;
- нападению на депутата горсовета Артёма Хмельникова;
- нападению на сотрудников муниципальной полиции;
- нападению на коммунальщиков;
- поджоге манипулятора и автомобиля начальника управления торговли Руслана Мороза:
- уничтожению кранов и грузовиков;
- хулиганству на сессиях горсовета

НЕ РАССЛЕДОВАНЫ. Никто, никто не понёс наказания. Полностью провалена вся оперативная работа. Никто не занимается предотвращением преступлений. В городе массовый вандализм, хищение лифтовых и телефонных кабелей, люков и ливневок. Неужели, кто-то думает, что пункты по скупке металлолома, которые растут в городе как грибы, работают без ментовской крыши? Более, того как вчера полиция била и "винтила" атошников, так три месяца назад она била и "винтила" коммунальщиков, которые резали незаконные бигборды", - отметил мэр.


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"Также, уважаемые большие начальники, смею Вам напомнить, что я неоднократно просил вас разобраться, как незаконный рынок на Инженерной вдруг стал вещдоком в уголовном деле (!!!) и теперь сносу не подлежит. В ответ - тишина. В результате, если в прошлом году местная полиция получила из городского бюджета 13 миллионов гривен помощи, то в этом году - ни копейки. Я не собираюсь кормить саботажников и жуликов", - заявляет Филатов.


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Мэр также поблагодарил главу МВД Арсена Авакова за то, что тот отправил в отставку всё полицейское начальство города и области.

"Уважаемый Арсен Борисович, я всегда был оптимистом и после сегодняшних отставок остаюсь им. С 2014 года я считаю Вас своим товарищем. Столица всегда может рассчитывать на Днепр. Спасибо за волевое решение. Но впереди ещё очень много работы. Доведите, пожалуйста, эту истину до своих подчинённых", - отметил он.

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"Днепр - качают. Уже два года"

Айияй, бида-пичаль. А ты когда своим замом назначал соратницу Вилкула - это не было качанием?
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Он этим назначением расколол ОПоблок, и получил большинство в горсовете, не знаешь не трынди
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Аваков такий же болванчик як і інші. Справа в тому хто призначає таких болванчиків у силові структури.
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Як хто? Шоколадний Педро... на сходці кандидатуру погодять він і підмахне.
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Начальником полиции Днепропетровской области назначен ректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел Виталий Глуховеря, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. http://nv.ua/ukraine/events/naznachen-nachalnik-politsii-dnepropetrovskoj-oblasti-1123061.html
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Заместителем начальника полиции области по вопросам общественной безопасности станет доброволец, боец батальона "Днепр-1", начальник Патрульной полиции Днепра, старший лейтенант Владимир Богонис, который за три года прошёл путь от рядового добровольца до своего сегодняшнего высокого назначения.
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Патрульная полиция Днепра превратилась в гуано. На дорогах и в общественных местах их не видно. Зато их машины повсеместно в кустах на отстое. И того, с попустительства которого это происходит - на повышение!
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То Амброськина назначат, то глуховерю, они что специально таких уебищ назначают? Что от него ждать?.
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Знайомтесь новопризначений очільник поліції Дніпр. обл. Віталій Глуховеря.
Филатов: "Нельзя рассматривать происходящее в Днепре как отдельные не связанные между собой эпизоды. Днепр - качают. Уже два года" - Цензор.НЕТ 8563
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, Работая с 2010-2013 представителем МВД Украины в Российской Федерации, сегодня, без зазрения совести продолжает свой трудовой путь в Новой Полиции. Отсидевшись в РФ до Майдана 2014 при Януковиче и Захарченко, спасаясь от «мусорной люстрации» генерал Глуховеря, при помощи Авакова различными путями продолжает петлять на высоких должностях.
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Скоро до влади прийдуть Патріоти, і команда Юліі Володимирівни всім хто жив в часи ригів дасть скоштувати Циклон-Б!
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Кацахол , тебе что Юлька не дала в молодости ?
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По перше-Ви мене з кимось сплутали. По друге- Мессія і Лідер Секти Свідків Зради старша від моєї мами.
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Почитай его биографию,действующий генерал МВД при МИД Украины в мацкве три года,у нас и такое может быть
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Опять через жопу?Снова вступили в очередное г..о.?
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Мы в это говно вступили еще в 2014, причем в один тур!
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Филатов: "Нельзя рассматривать происходящее в Днепре как отдельные не связанные между собой эпизоды. Днепр - качают. Уже два года" - Цензор.НЕТ 8233 Филатов: "Нельзя рассматривать происходящее в Днепре как отдельные не связанные между собой эпизоды. Днепр - качают. Уже два года" - Цензор.НЕТ 1896 🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 4 ч.4 часа назад

Не могу публично давать оценки происходящему в Украине, это невежливо, но в формировании моей личной позиции вчерашний Днепр поставил точку.Смотрю на происходящее, отдельные островки сопротивления, предательство властей тотальное... проеб@ли всё, что можно...
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Порошенко покриває тітушок... То не приватбанк відбирати, тітушки для порошенка рідні!
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Псов вилкула надо садить! Рашистско-путлеровское отродье не должно чувствовать себя столь вольготно в воюющей стране!!!
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"а ти ху4 в бєлкі відєл?" (с)
p.s. скоро на россии совсем 3,14здец начнется. руснявые свинособаки будут друг друга жрать. и поделом вам, мрази. Аминь.
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В России еще хуже твари ментовские рулят
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на твою россию всем насрать с днепровской кручи, кацапъ.
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Чем сажать и содержать за государственньій счет шоблу шестереок, проще одного Вилкула закрьіть.
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Днепр по промышленности один с локомотивов экономики, качают потому как если падет Днепр, экономика рухнет. А вот почему ещё живы те кто качают, вопрос открытый
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Авакова и Грицака в оставку! Сегодня мы уже видим постепенное становление МГБ и КГБ которые вскоре будут уничтожать патриотов по всей территории Украины - вчерашний эпизод с избиением Атовцев в Днепре, это только начало...
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шо?какое мгб и кгб?
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"это только начало" - це свроєрідний тест. Я суспільство відреагує.
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Момент истины наступил. Сейчас всё станет на свои места. Занимаем места и колу с поп-корном в студию. Если не посодють даже шлоебень быковскую, то это и буде индикатором, тогда наверное за них Азов-Донбасс возьмутся. В тюрьме все же хоть как то ,но безопастней будет.
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вот-вот, заниманием мест с попкорном ваше участие всегда и заканчивается: ну, обеспечьте мне "житьпановаму", а я посмотрю.
К сожалению, эволюция слишком долгий процесс, чтоб сделать из обезьян людей...
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Боюсь что и за Азов-Донбасс возьмуться, они им очень воровать мешают. Действительно прое_али все что можно. При Коломойском - губернаторе и Корбане сепары в областе и перднуть боялись, а теперь чуствуют полную безнаказанность. Думаю половина в этой бесхребетной, безвольной власти ждут возвращения овоща.
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И ещё добавлю,если Боря не знает.В связке между полицией,прокуратурой и бывшим ОБЭПом идут фабрикации дел против местных пищевых предприятий."Рисуется" не существующий случай с отравлением и приезжают под этим видом с обыском.В итоге разводят предпринимателей на деньги.Вот такая вот борьба с преступностью.
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Уже очевидно: Порошенко и иже с ним ставят на руководящие должности людей, которые обеспечат им контроль над ситуацией. И не важно, что это запятнанные сволочи, главное - целовать папе перстень.
Ни на одну важную должность при их правлении не будет назначен патриот с независимым мышлением. Таких людей можно только избрать.
Но способен ли на это народ, за кило гречки или 100 гривен готовый, хоть и в меньшинстве, продавать свой голос любой сволочи, которая заплатит?
После недавних выборов в нашей территориальной громаде я начал сомневаться...
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Филатов и прав и нет. "Детка - это Днепр..." Что же Вы Филатов все опираетесь на "центр". Центр - сам с собой совладать не может, ибо? Просто не способен." Если Вы, Филатов - обратитесь к людям Днепра и начнете с ними работать? Проблем у Вас не будет. Не ждите комиссий, "бааальших нацяльникав" - им все пох, кроме кармана и пустых слов.
А какие "нацяльника?" - такие и последствия. Филатов, Вы в какой обойме, сами для себя?
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люди Днепра выбрали на местных выборах в горисполком вилкулоидов-самая большая фракция была Ваты старой в Днепре-море Филатову стоило больших усилий эту рыговскую кучу задавить А еще бывший бандит Загидка с сыном-бандосом и титуханами Филатов опирается на атошников, а то бы рыги уже захватили власть Заюльки и порошенки при этом помогают Загидке
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В Киеве в здание и на трибуну Верховной Рады спокойно заходит сепаратист Голубян, воевавший за ДНР, а мы удивляемся событиям в Днепре.
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Бо країною керує колективний Голубан Олексійович Офшоренко.
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Ни один назначениц не выполнил свою обязанность
Зняти і судити не по кримилалу а по Присяге
Военное приступление равно Семрти!
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Коломойский порвёт эту сволоту вилкувскую в тряпьё
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Так, але нахуа нам тоді тримати таке величезне кодло мусорської мерзоти?
І навіщо нам тоді вся ота свинопі3дота із печерського трикутника, в якому вже 25 років зникають мрії, надії та кошти українців?
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Цю кодлу тримає Шоко-Хряк з метою використати її для здобуття другого терміну за будь-яку ціну !!!
Воно запланувало це ще до обрання його припиздентом.
Точно, як і Хуйло, яке задумало "повернути" Україну НЕ в якомусь там 2008 році, а ще в 2000, купивши Парашу гамузом у непросихаючого Єльцина за вантажівку якісного коньяку !!!
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Нынешняя серая, глупая, бездарная власть, выбранная, конечно же, умным народом, делает буквально всё от неё зависящее, чтобы на смену серым пришли чёрные. Проигрывает войну, разрушает экономику, умножает коррупцию, оправдывает Голубана, преследует инакомыслящих, подавляет демократические свободы.

Сама власть своими руками уничтожает остатки доверия к полиции, спецслужбам, прокуратуре, судам, и, собственно, к самой власти...
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Может самому Филатову перестать петлять? Что это за херня?

"Уважаемый Арсен Борисович, я всегда был оптимистом и после сегодняшних отставок остаюсь им. С 2014 года я считаю Вас своим товарищем. Столица всегда может рассчитывать на Днепр. Спасибо за волевое решение. Но впереди ещё очень много работы. Доведите, пожалуйста, эту истину до своих подчинённых", - отметил он."

Может пора самому забыть о товарисчах, а работать на горожан. Мэр Конотопа не прогибается почему-то.
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С Николаева пишут
Там хлопцы-"азовцы" конкретно отхерячили т.н. афганцев, которые вчера били АТОшников, а ихнему главарю пробили кумпол. Ну, это уже по-нашему.
Причем большинство афганцев николаевщины плесень из афганской обл. организации не поддерживает и не ходит на ихние сборища.
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только вот горожане на местных выборах большинство выбрали из вилкулоидов-посмотрите итоги Таких сук-горожан ватных у нас немало, а еще ваты из-за линии разграничения каждый день тучи за денежкой едет
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А был бы Беня с Корбаном таково бы не было.Вобще вату пора отстреливать,никакое
лишение гражданства ее не выведет с Украины.
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Мабуть це роблять,98% люстрированных чиновников!Як казала Настуня Задорожна
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Такі люди, як Мер Конотопа потрібен у кожному місті на посаді мера і на посадах правоохоронних органів, всіх без вийнятку!!! Тоді вілкули медведчуки і Хуйло відсосуть!!!

Ветерани війни з московією здатні на серйозні зміни в країні!!! Саме на цих Людей можна покластися і саме цим Людям можна довірити владу!!!!
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"Такі люди, як СВОБОДІВЕЦЬ, мер Конотопа". Всю інформацію треба сповіщати, а не скромно замовчувати той хвакт, що мер Конотопа Семеніхін є представником ВО СВОБОДА.
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Гей, Паршивенку!!!
Мені вже осто(---издило)гидло "жити по новому" !!!
Злазь з трону, поки не став "вічнолегітимним" №2 !!!!!!!!!!!!!!!
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Распустились в Днепре без Коломойского и Корбана. Коломойский быстро порядок в городе и области навел-бы.
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Качать Днепр начал Порошенко, угробив Корбана
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Шакалад тупо знущається та глумиться з народу як хоче.
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Кто там качает Днепр? Если стало достоверно известно,что центральная власть,на главные должности назначает сепаров,случайно или по ошибке это ПРоисходит? Уже просочилась информация о том,что Вилкул не агент Кремля,а кадровый сотрудник у Хуйла, от Шевцова...
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Коломойского нет.
Корбаном загнобили ))
Маете, до маете.
Дальше будет только хуже.
Путин даже не начинал ещё всерьез.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДнепр - качают. Уже два года. Нельзя рассматривать происходящее как отдельные не связанные между собой эпизоды, - Филатов
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