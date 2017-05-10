 Днепр - качают. Уже два года. Нельзя рассматривать происходящее как отдельные не связанные между собой эпизоды, - Филатов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.

"В Днепр едет комиссия больших начальников в больших погонах. Разбираться, так сказать, на местах. Поэтому обращаю внимание больших начальников (в 185-й раз), что, по-моему глубокому убеждению, нельзя рассматривать происходящее в Днепре как отдельные не связанные между собой эпизоды. Днепр - качают. Уже два года. И два года я отбиваюсь по всем фронтам. Сам. И мне никто особо не помогает. Нет, нет, все очень вежливы и даже выражают сочувствие. Но вот только помощи никакой. Полиция коррумпирована, прокуратура занята, а у СБУ более важные дела. Повторяю в энный раз. До сих пор не найден и не наказан НИ один преступник.

Дела по:

- захвату "титушками" горисполкома;

- нападению на заместителя мэра Елену Молошную;

- нападению на заместителя мэра Александра Санжару;

- нападению на заместителя мэра Михаила Лысенко;

- нападению на депутата горсовета Руслана Вишневецкого;

- нападению на депутата горсовета Олега Григорука;

- нападению на депутата горсовета Артёма Хмельникова;

- нападению на сотрудников муниципальной полиции;

- нападению на коммунальщиков;

- поджоге манипулятора и автомобиля начальника управления торговли Руслана Мороза:

- уничтожению кранов и грузовиков;

- хулиганству на сессиях горсовета

НЕ РАССЛЕДОВАНЫ. Никто, никто не понёс наказания. Полностью провалена вся оперативная работа. Никто не занимается предотвращением преступлений. В городе массовый вандализм, хищение лифтовых и телефонных кабелей, люков и ливневок. Неужели, кто-то думает, что пункты по скупке металлолома, которые растут в городе как грибы, работают без ментовской крыши? Более, того как вчера полиция била и "винтила" атошников, так три месяца назад она била и "винтила" коммунальщиков, которые резали незаконные бигборды", - отметил мэр.

"Также, уважаемые большие начальники, смею Вам напомнить, что я неоднократно просил вас разобраться, как незаконный рынок на Инженерной вдруг стал вещдоком в уголовном деле (!!!) и теперь сносу не подлежит. В ответ - тишина. В результате, если в прошлом году местная полиция получила из городского бюджета 13 миллионов гривен помощи, то в этом году - ни копейки. Я не собираюсь кормить саботажников и жуликов", - заявляет Филатов.

Мэр также поблагодарил главу МВД Арсена Авакова за то, что тот отправил в отставку всё полицейское начальство города и области.