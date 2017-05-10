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 Политика Украины
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Все про:День Победы (1072) Одесская область (1489) Степанов Максим (17)

 "Нам удалось не допустить столкновений и провокаций на майские праздники", - председатель Одесской ОГА Степанов

степанов

Майские праздники в Одесской области прошли без инцидентов благодаря четкой координации правоохранительных органов и проведению определенных профилактических действий, которые сделали провокации невозможными.

Об этом в прямом эфире 112 канала заявил Председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

"Майский цикл праздников, начиная со 2 мая - годовщины событий на Куликовом поле, и заканчивая 9 мая, в Одесской области прошел полностью в рамках закона, без столкновений и провокаций. Накануне курортного сезона нам было очень важно доказать, что Одесса полностью безопасный город. И я уверен, что мы это доказали. Не позволили создать "картинку" для восточного соседа, поскольку готовились заранее - и Нацполиция, и СБУ, и пограничники, и Нацгвардия. Могу сказать, что мы сделали все возможное, чтобы не допустить столкновений - изъяли около 500 предметов и запрещенной символики на входах в места, где проводились массовые мероприятия, не допускали каких-либо провокационных действий во время их проведения", - отметил Степанов.

Вместе с тем, по словам председателя Одесской ОГА, правоохранительные органы области будут работать в усиленном режиме до 17 мая.

"Мы постоянно мониторим ситуацию, поскольку есть определенные силы, которые заинтересованы в таких провокационных вещах. И уверен, что мы этого не допустим, в Одессе будет мир и спокойствие", - подчеркнул Степанов.

Как сообщалось, 25 апреля во время отчета о 100 днях своей работы Председатель Одесской ОГА Максим Степанов заявил, что гарантирует безопасность 2 и 9 мая всем жителям и гостям Одессы. "Я точно знаю, что реакция правоохранительных органов в рамках закона будет жесткой. Многие говорят о возможных провокациях. Я вам четко могу сказать, что мы можем обеспечить порядок и безопасность граждан", - заявил Степанов.


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Действительно- "никаких столкновений". Просто сепарская автоколонна с запрещенной символикой, которой никто не "сопротивлялся".
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Як завжди цинічна брехня від барижної влади !!!))))
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А шо за праздники у соевых? Комуняцкие шоле?
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"Вы издеваетесь там?" Новый глава Днепропетровской полиции оказался почитателем СССР и был замешан с орг. титушек на евромайдан.
Плять нет слов

"Нам удалось не допустить столкновений и провокаций на майские праздники", - председатель Одесской ОГА Степанов - Цензор.НЕТ 1186
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сразу видно что кацапская натура - пиз..т и не моргнет
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"Нам удалось не допустить столкновений и провокаций на майские праздники", - председатель Одесской ОГА Степанов" - уже одно то, что Степанов москаль и креатура Шоколада, вызывает недоверие, и плюс, Шоколад крышует своего кореша по офшорам, Труханова не добавляет уверенности в отношении стабильности в Одессе.
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Николаев,АТОшники сегодня проведали вчерашних обидчиков,рыговских афганцев
"Нам удалось не допустить столкновений и провокаций на майские праздники", - председатель Одесской ОГА Степанов - Цензор.НЕТ 118

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А в Беларуси вот так поздравили ветеранов:
"Нам удалось не допустить столкновений и провокаций на майские праздники", - председатель Одесской ОГА Степанов - Цензор.НЕТ 5327
Веревку к мылу сказали покупать самим.
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Держслужбовцями порушені закони. Гарант ні хера не гарантує. Під час нападу загарбника спецслужби допускають відкриту ворожу пропаганду і масові збіговиська колоборантів і ворожої агентури. Міністр мвс рятує свою дупу "звільненнями" цапів відбувайлів, типа - покарав. Бандити (тітушки) виконують накази мусорів зрадників, а мусори прикривають і відпускають затриманих бандитів. Керівники більшості областей мають громаданство окупанта, і навіть не приховують цього, і переслідують українських активістів. Продовжувати перелік не вистачить ні місця, ні часу... От така правда.
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Такие борзые, валили бы нафиг в рашку сразу, там живая сила понадобиться на ближайшие года в Сирии. Малость задолжали отчизне за столько лет.
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Серёга в Одессе знает с кем на путинское победобесие ходить !
"Нам удалось не допустить столкновений и провокаций на майские праздники", - председатель Одесской ОГА Степанов - Цензор.НЕТ 6331
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нам удалось не допустить столкновений и провокаций на майские праздники", - председатель Одесской ОГА Степанов
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