 "Нам удалось не допустить столкновений и провокаций на майские праздники", - председатель Одесской ОГА Степанов

Об этом в прямом эфире 112 канала заявил Председатель Одесской ОГА Максим Степанов.
"Майский цикл праздников, начиная со 2 мая - годовщины событий на Куликовом поле, и заканчивая 9 мая, в Одесской области прошел полностью в рамках закона, без столкновений и провокаций. Накануне курортного сезона нам было очень важно доказать, что Одесса полностью безопасный город. И я уверен, что мы это доказали. Не позволили создать "картинку" для восточного соседа, поскольку готовились заранее - и Нацполиция, и СБУ, и пограничники, и Нацгвардия. Могу сказать, что мы сделали все возможное, чтобы не допустить столкновений - изъяли около 500 предметов и запрещенной символики на входах в места, где проводились массовые мероприятия, не допускали каких-либо провокационных действий во время их проведения", - отметил Степанов.
Вместе с тем, по словам председателя Одесской ОГА, правоохранительные органы области будут работать в усиленном режиме до 17 мая.
"Мы постоянно мониторим ситуацию, поскольку есть определенные силы, которые заинтересованы в таких провокационных вещах. И уверен, что мы этого не допустим, в Одессе будет мир и спокойствие", - подчеркнул Степанов.
Как сообщалось, 25 апреля во время отчета о 100 днях своей работы Председатель Одесской ОГА Максим Степанов заявил, что гарантирует безопасность 2 и 9 мая всем жителям и гостям Одессы. "Я точно знаю, что реакция правоохранительных органов в рамках закона будет жесткой. Многие говорят о возможных провокациях. Я вам четко могу сказать, что мы можем обеспечить порядок и безопасность граждан", - заявил Степанов.
836 20
Председатель Одесской ОГА Степанов: Государственный бюджет по сравнению с планом перевыполнен на 18,4%(10)
Губернатор Одесской области Степанов презентовал онлайн-проект подготовки выпускников к ВНО(8)
Председатель Одесской ОГА Степанов представил Стратегический план действий на 2017-2019 годы(28)
Полигон для испытания ракетной военной техники создадут в Одесской области(31)
Лауреаты премии "Человек года-2015" в номинации "Менеджер года"(0)
Предприятия Одещины присоединяются к масштабной программе "Укроборонпрома", - глава Одесской ОГА Степанов(21)
Ремонт трассы Одесса-Рени можно завершить уже в этом году. Потребуется около 1,5 млрд гривен, - Степанов(50)
Ответить
Ответить
Ответить
Плять нет слов
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Веревку к мылу сказали покупать самим.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Этим надо гордиться.
Ответить