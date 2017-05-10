 Полиция начала проверку нереагирования своих сотрудников на использование георгиевских лент на митинге 9 мая в Мелитополе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.
"В Мелитополе состоялись массовые мероприятия, участниками которых стали около 4 тысяч граждан. Для обеспечения общественного порядка было привлечено 200 правоохранителей. Руководством и сотрудниками местного отдела полиции был допущен ряд просчетов по обеспечению законности при проведении массовых мероприятий ко Дню Победы. Так, некоторые участники митинга использовали сепаратистские символику - георгиевские ленты. Данные правонарушения не были зарегистрированы местной полицией" - говорится в сообщении.
"Несмотря на это, начальником Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олегом Золотоношей было инициировано проведение служебной проверки по организации охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий ко Дню Победы в Мелитополе, а также работы Мелитопольского отдела полиции в целом", - отметили в полиции Запорожской области.
"На время проведения служебной проверки от исполнения своих служебных обязанностей отстранен начальник Мелитопольского отдела полиции Юрий Буланов. Временно исполняющим обязанности назначен Владимир Бондаренко", - отметил глава запорожской полиции Олег Золотоноша.
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