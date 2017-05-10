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Все про:День Победы (1071) Мелитополь (87) Нацполиция (7286) проверка (460) символика (189) Запорожская область (561)

 Полиция начала проверку нереагирования своих сотрудников на использование георгиевских лент на митинге 9 мая в Мелитополе

лента георгиевская

Во время проведения массовых мероприятий, посвященных 72 годовщине Дня победы над фашизмом в городе Мелитополь был зафиксирован ряд правонарушений в отношении использования запрещенной символики и невыполнения сотрудниками полиции своих служебных обязанностей. По данным фактам назначена служебная проверка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

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"В Мелитополе состоялись массовые мероприятия, участниками которых стали около 4 тысяч граждан. Для обеспечения общественного порядка было привлечено 200 правоохранителей. Руководством и сотрудниками местного отдела полиции был допущен ряд просчетов по обеспечению законности при проведении массовых мероприятий ко Дню Победы. Так, некоторые участники митинга использовали сепаратистские символику - георгиевские ленты. Данные правонарушения не были зарегистрированы местной полицией" - говорится в сообщении.

"Несмотря на это, начальником Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олегом Золотоношей было инициировано проведение служебной проверки по организации охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий ко Дню Победы в Мелитополе, а также работы Мелитопольского отдела полиции в целом", - отметили в полиции Запорожской области.

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"На время проведения служебной проверки от исполнения своих служебных обязанностей отстранен начальник Мелитопольского отдела полиции Юрий Буланов. Временно исполняющим обязанности назначен Владимир Бондаренко", - отметил глава запорожской полиции Олег Золотоноша.


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Спасибо зродофилам, которые не молчат. Порохоботов весь этот шабаш устраивает. - А то путин нападет!
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какая нахер проверка..в Княжичах уже напроверяли,пять жмуров - и пох..
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"Милиция с народом". Так говорили ватники на шабашах дунбаса. Спасибо, мусора. Орден хуйла на грудь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция начала проверку нереагирования своих сотрудников на использование георгиевских лент на митинге 9 мая в Мелитополе
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