 Главу "Укравтодора " Новака вызывают в Варшаву на допрос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Новак заявил в комментарии радио RMF.FM.
Новак отметил, что согласился приехать в Сейм на слушания, которые состоятся 23 мая.
"Я собираюсь на слушание... в Соответствии с законом, я расскажу все, что хочет знать комиссия", - сказал Новак.
Он также отметил, что приедет на слушания комиссии, несмотря на то, что "ему придется взять дополнительные выходные", поскольку слушания выпадают среди недели.
Кроме того, Новак выразил уверенность, что его вызывают в Сейм по "политическим причинам". Сам руководитель "Укравтодора", по его словам, не будет из этого "делать политику".
Славомир Новак - экс-министр транспорта Польши. Руководителем "Укравтодора" его назначили 19 октября 2016 года.
Amber Gold - финансовая пирамида, действовавшая в Польше в 2009-2012 годах и занималась финансовыми операциями, не имея на это разрешения Комиссии финансового надзора.
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написал в Фейсбуке народный депутат Семен Семенченко.
Настоящий «русский мир» - это те, кто в свое время учился работать, жить, воровать вместе с правящей элитой РФ (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором). Те, кто несмотря на войну, имеет с ними общий бизнес, чьи дети вместе с их детьми ходят в одни и те же зарубежные колледжи и носят майки с одними и теми же надписями … Настоящий «русский мир» все три года войны терпеливо ждал пока народ устанет, разочаруется во всем, патриоты разобьются по кучкам, а горы дерьма в нужных местах достигнут нужной высоты. Теперь можно проводить во время войны с РФ такие же демонстрации как и в РФ и постепенно внедрять те же ценности. В следующем году они планируют это сделать круче. Через год еще круче. «Мы вас туда не посылали» и избиение родственников пленных - это уже сейчас. Отправка ветерана войны под конвоем по запросу оккупационного суда - это уже завтра. Если мы позволим … А чтобы не позволить, надо сказать себе правду. Страна в оккупации. Экономической, политической, информационной. И ее хватка постепенно сжимается.
Бойцов «внутреннего корпуса Донбасса» не было сегодня в Киеве. Они дежурят на Блокаде. В Бахмутский Сечи. На Редуте Соловей. Они готовятся к ее второму этапу. Почему там не было других организаций, об этом пусть их сторонники спросят у своих лидеров. Наверное опять помешал Семенченко) А может и еще кто-то. Но дело не в этом …
Ничего нового мы сегодня не узнали. Просто «жители по-новому» позволили себе быть еще немного откровеннее. Потому что люди им это позволили. Не произошло и чего-то страшного. Нас в сотни раз больше, чем их. И когда Народ действительно чего-то хочет, то все эти тысячи аваковцив и СБУшников просто замирают на месте. Блокада здорово это показала …
А пока Народ не захотел - нам надо искать друг друга, присоединяться к сети патриотов, выигрывать битвы и учиться быть альтернативой. Научимся - начнется Освобождение Украины. И это только кажется, что темнота сгущается и дела плохи) Наиболее густая темнота - перед рассветом. Но для того чтобы увидеть рассвет надо как минимум не заснуть).
Скоро Штабу блокады торговли с оккупантами снова понадобится ваша помощь. И мы снова все вместе выиграем этот бой. А каждая маленькая победа приближает нас к победе Великой. Не унывайте из-за сегодняшнего дня. Это произошло, чтобы мы не уснули). До встречи в реальных делах. Все будет хорошо.
Слава Украине!
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