 Разоблачена преступная группа, незаконно переправлявшая моряков через границу, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Госпогранслужбы в Фейсбук.
"Переправка осуществлялась через закрытые пункты пропуска на временно оккупированных территориях полуострова Крым. По месту деятельности указанной группы лиц, в Одессе и Херсоне, были проведены обыски. Правоохранители изъяли документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность - печати, штампы, клише, в том числе российских предприятий, фальшивые пропуска, а также денежные средства.
С 2015 по 2017 организаторы незаконно переправили почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от семи до девяти лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
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