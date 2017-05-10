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Все про:Госпогранслужба (2681) Крым (19661) моряки (214) нелегалы (214)

 Разоблачена преступная группа, незаконно переправлявшая моряков через границу, - Госпогранслужба

пограничники

Оперативники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины и ГУ Национальной полиции в АР Крым разоблачили преступную группировку, которая в течение двух лет занималась незаконной переправкой моряков через государственную границу Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Госпогранслужбы в Фейсбук.

"Переправка осуществлялась через закрытые пункты пропуска на временно оккупированных территориях полуострова Крым. По месту деятельности указанной группы лиц, в Одессе и Херсоне, были проведены обыски. Правоохранители изъяли документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность - печати, штампы, клише, в том числе российских предприятий, фальшивые пропуска, а также денежные средства.

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С 2015 по 2017 организаторы незаконно переправили почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от семи до девяти лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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