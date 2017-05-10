 МВД назначило начальником Нацполиции Днепропетровской области Глуховерю, - Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Антон Геращенко.
"В эти минуты в Днепре началась процедура представления нового начальника областного УВД. Им станет Виталий Андреевич Глуховеря, ранее занимавший пост начальника Днепровского Института Внутренних дел и хорошо знающий обстановку в области. Заместителем начальника полиции области по вопросам общественной безопасности станет доброволец, боец батальона "Днепр-1", начальник Патрульной полиции Днепра, старший лейтенант Владимир Богонис, который за три года прошёл путь от рядового добровольца до своего сегодняшнего высокого назначения", - написал он.
"Все обстоятельства нарушения Закона сотрудниками полиции во время событий 9 мая будет проверены специальной комиссий во главе с начальником Департамента внутренней безопасности Национальной полиции полковником Евгением Ковалем. Глава Национальной полиции Сергей Князев также объявил об отстранении от своих обязанностей начальника Мелитопольской полиции за нарушения допущенные во время охраны общественного порядка 9 мая, аналогичные событиям в Днепре. Как я и обещал сегодня утром, реакция Министра МВД Арсен Авакова и Главы полиции на события в Днепре будет немедленной. Как и должно быть в демократическом государстве", - подчеркнул Геращенко.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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Всё пишут "где атошники"? "Почему не соберутся и не вломят пизды титушкам, вилкулам, мусорам, и новой полиции?" "Почему керуют новой полицией киборги, а от них ни слуху ни духу"? И т.д и т.п....
Тут мы, атошники, есть, вкусившие крови и умеющие и ломать и убивать... ну а дальше что? Что дальше спрашиваю?
Бьют одного атошника, а 50 человек стоит рядом и снимает это избиение на телефон. В маршрутках пидорасы- маршрутчики выкидывают атошников за убд из маршрутки, а пассажиры молчат, они торопятся и тоже начинают ругаться с атошниками. Могильные камни атошников пидорасы-вандалы-мародёры обливают краской, общество молчит, у них мля свет, дорогой газ и прочее. Вата плюёт и рвёт украинский флаг, за который заступается один атошник и попадает со всех сторон под раздачу, а вокруг все с прилипшими к жопам языками стоят молча и ведут наблюдение... Или не так? Или вчера толпа людей бросилась защищать своих защитников, ломая ряды мусорков и титушни, топтая в пыли всю эту нечисть?
Вилкулов, Аброськиных, вчерашних сепаров с убэдэшной ксивой, не атошники привели к должности... оппоблок не атошники оставили при власти, с деньгами и депутатскими креслами и неприкосновенностью.
Так что вы хотите от атошников? Чтоб мы воевали? Учили воевать? Думали о стране? О своих семьях? О своём финансовом положении? При этом били вату, титушню, мусоров, вилкулов, аваковов???
А что будете делать вы в это время? Писать посты возмущения в фейсбуке? Только у меня в подписчиках четыреста человек из Днепра(!) Почему не спалили мусарню, я вас спрашиваю? Если на то пошло, вы возмущенны и вы герои?! Почему не сожгли дом сепаратисту вилкулу? Почему за пролитую кровь атошника, не пролили 50 литров титушной крови?
А знаете почему? Потому, что боитесь за свои жопы! Пусть кто то другой только не я, лучше атошники... их посадят а потом поднимется хипишь отпустят, а мы поддержим!
Да не поддержите вы!!!
Вы даже не в состоянии себе в этом признаться дорогие граждане государства в котором идёт война и на фронте и в тылу...
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https://www.youtube.com/watch?v=i_nFRa5ZzZ8
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«Они идут. В кремлёвских колоннах «бессмертного полка», в проплаченных колоннах оппоблока, в колоннах титушни, в колоннах недобитой беркутни. Это реванш. Ещё год, и то, что случилось в Днепре, станет нормой, а Киев украсят красные флаги. Мы или они - вот в чём вопрос».
Так кратко и метко прокомментировал минувшей ночью вчерашние возмутительные события в Днепре общественный активист Юрий Касьянов.
В этом городе вчера титушки Вилкула избили ветеранов АТО (видео) при попустительстве полиции.
Нардеп Семен Семенчеко вчера дал знать, что «русский мир» в Украину тащит Порошенко, и призвал украинцев к активному сопротивлению.
Подробный комментарий вчерашним событиям в Днепре дал ночью общественный активист, главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, который привожу ниже.
- - Российская провокация с проведением «Бессмертного полка» удалась, к сожалению, в Днепре.
Шествие по случаю 9 мая в Украине было превращено Кремлем при участии Оппоблока в демонстрацию, направленную на мобилизацию пророссийских организаций и их силовых возможностей.
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и почему мне вспомнилась поговорка: "Хоч і гірше, аби інше!"
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И еще немного воспоминаний, не моих: "Генерал Глуховеря - от коррупционера в милиции до ректора ДГУВД в полиции" https://antikor.com.ua/articles/80893-general_gluhoverja__ot_korruptsionera_v_militsii_do_rektora_dguvd_v_politsii
"Изнанка днепропетровского "клана Глуховеря" http://prokurorska-pravda.today/news/iznanka-dnepropetrovskogo-klana-gluhoverya-zhena-glavnogo-bortsa-s-torgovlej-lyudmi-kupila-avto-v-10/
Короче, это дерьмо не менее вонючее, чем личный друг (!) Авакова хенерал Репешка.
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Генерал Глуховеря - от коррупционера в милиции до ректора ДГУВД в полиции
Карьерный рост генерала МВД Виталия Глуховери не могли остановить никакие перемены после кровавого противостояния на Майдане 2014 года, ни тесное сотрудничество Глуховери с министром МВД Захарченко.
Глуховеря скомпрометировавший себя при режиме Януковича, работая с 2010-2013 представителем МВД Украины в Российской Федерации, сегодня, без зазрения совести продолжает свой трудовой путь в Новой Полиции. Отсидевшись в РФ до Майдана 2014 при Януковиче и Захарченко, спасаясь от «мусорной люстрации» генерал Глуховеря, при помощи Авакова различными путями продолжает петлять на высоких должностях.https://antikor.com.ua/articles/80893-general_gluhoverja__ot_korruptsionera_v_militsii_do_rektora_dguvd_v_politsii
Жена экс-главы МВД Днепропетровской области, а ныне главы Департамента по борьбе с торговлей людьми Национальной полиции Украины Виталия Глуховери Екатерина Галайдич, не имея никаких официальных доходов, приобрела новый Toyota Land Cruiser. Об этом со ссылкой на декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера Виталия Глуховери за 2014 пишут Наші гроші.http://prokurorska-pravda.today/news/iznanka-dnepropetrovskogo-klana-gluhoverya-zhena-glavnogo-bortsa-s-torgovlej-lyudmi-kupila-avto-v-10/
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