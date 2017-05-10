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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2621) Днепропетровщина (1252) МВД (8279) назначение (1329) Нацполиция (7286) Геращенко_Антон (885)

 МВД назначило начальником Нацполиции Днепропетровской области Глуховерю, - Геращенко

нацполиция

Национальную полицию Днепропетровской области возглавит Виталий Глуховеря, ранее занимавший пост начальника Днепровского Института Внутренних дел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Антон Геращенко.

Смотрите также: Опознаны шесть днепровских "титушек", причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер. ФОТОрепортаж

"В эти минуты в Днепре началась процедура представления нового начальника областного УВД. Им станет Виталий Андреевич Глуховеря, ранее занимавший пост начальника Днепровского Института Внутренних дел и хорошо знающий обстановку в области. Заместителем начальника полиции области по вопросам общественной безопасности станет доброволец, боец батальона "Днепр-1", начальник Патрульной полиции Днепра, старший лейтенант Владимир Богонис, который за три года прошёл путь от рядового добровольца до своего сегодняшнего высокого назначения", - написал он.

"Все обстоятельства нарушения Закона сотрудниками полиции во время событий 9 мая будет проверены специальной комиссий во главе с начальником Департамента внутренней безопасности Национальной полиции полковником Евгением Ковалем. Глава Национальной полиции Сергей Князев также объявил об отстранении от своих обязанностей начальника Мелитопольской полиции за нарушения допущенные во время охраны общественного порядка 9 мая, аналогичные событиям в Днепре. Как я и обещал сегодня утром, реакция Министра МВД Арсен Авакова и Главы полиции на события в Днепре будет немедленной. Как и должно быть в демократическом государстве", - подчеркнул Геращенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Ваша роль - нулевая. Никогда договорняки ни к чему нормальному не приводили", - первый замглавы МВД Яровой экс-руководителям полиции Днепра. ВИДЕО

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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Как мило и опереративно нам бросили косточки.
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Чё, Филатов вроде как ней "доволен"! Еще один "патриёт"!
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Пацаны учатся на ошибках Януковича. Потому оперативно - все-таки страшно....
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Конечно нужно менять мусоров на нормальных полицейских, но гораздо важнее пересажать титушню
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хватит уже очковтирательством заниматься!вы там заигрались и вам пора дать под сраку!рюкзаков 3 года сидит-не сгонишь!
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Руслан Каримов з Serg Marco та ще 3.
16 хв. ·

Всё пишут "где атошники"? "Почему не соберутся и не вломят пизды титушкам, вилкулам, мусорам, и новой полиции?" "Почему керуют новой полицией киборги, а от них ни слуху ни духу"? И т.д и т.п....
Тут мы, атошники, есть, вкусившие крови и умеющие и ломать и убивать... ну а дальше что? Что дальше спрашиваю?
Бьют одного атошника, а 50 человек стоит рядом и снимает это избиение на телефон. В маршрутках пидорасы- маршрутчики выкидывают атошников за убд из маршрутки, а пассажиры молчат, они торопятся и тоже начинают ругаться с атошниками. Могильные камни атошников пидорасы-вандалы-мародёры обливают краской, общество молчит, у них мля свет, дорогой газ и прочее. Вата плюёт и рвёт украинский флаг, за который заступается один атошник и попадает со всех сторон под раздачу, а вокруг все с прилипшими к жопам языками стоят молча и ведут наблюдение... Или не так? Или вчера толпа людей бросилась защищать своих защитников, ломая ряды мусорков и титушни, топтая в пыли всю эту нечисть?
Вилкулов, Аброськиных, вчерашних сепаров с убэдэшной ксивой, не атошники привели к должности... оппоблок не атошники оставили при власти, с деньгами и депутатскими креслами и неприкосновенностью.
Так что вы хотите от атошников? Чтоб мы воевали? Учили воевать? Думали о стране? О своих семьях? О своём финансовом положении? При этом били вату, титушню, мусоров, вилкулов, аваковов???
А что будете делать вы в это время? Писать посты возмущения в фейсбуке? Только у меня в подписчиках четыреста человек из Днепра(!) Почему не спалили мусарню, я вас спрашиваю? Если на то пошло, вы возмущенны и вы герои?! Почему не сожгли дом сепаратисту вилкулу? Почему за пролитую кровь атошника, не пролили 50 литров титушной крови?
А знаете почему? Потому, что боитесь за свои жопы! Пусть кто то другой только не я, лучше атошники... их посадят а потом поднимется хипишь отпустят, а мы поддержим!
Да не поддержите вы!!!
Вы даже не в состоянии себе в этом признаться дорогие граждане государства в котором идёт война и на фронте и в тылу...
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Ну почему вы так резко. Наш народ может собраться, объединится, сплотиться.... Наш народ на многое способен... Если дадут по 100 гривен...
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Так я что-то так и не услышал от Авакова, а кто ответит за этот шабаш в Киеве? Призывы к путину, за портреты сталина под прикрытием полиции, за ОУН. Или этим лично руководил Аваков вместе с перепуганным президентом?
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Интересно у них все ментовские начальники с такими чудесными фамилиями?
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А почему Аваков не назначил "орденоносца" Голубана ?
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я в ауте , а почему Захарченко из россии не выписали?
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Ещё не вечер... Нетерпеливый какой! Всё своим чередом.
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великая вещь кадры! они, как говаривал сралин, решают все!
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Бла-бла-бла. Немедленно и оперативно (с) А. Геращенко
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Значит, всё останется, как прежде... Печалька
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Глухо...верю, чи Глухо не бачу,а може Глухо не чую??
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В Украине состоялся реванш Май 10, 2017Комментарии: 2Метки: избиение ветеранов АТО в Днепре, реванш в Украине, Семен Семенченко, Юрий Бутусов, Юрий Касьянов
МВД назначило начальником Нацполиции Днепропетровской области Глуховерю, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2582«Они идут. В кремлёвских колоннах «бессмертного полка», в проплаченных колоннах оппоблока, в колоннах титушни, в колоннах недобитой беркутни. Это реванш. Ещё год, и то, что случилось в Днепре, станет нормой, а Киев украсят красные флаги. Мы или они - вот в чём вопрос».
Так кратко и метко прокомментировал минувшей ночью вчерашние возмутительные события в Днепре общественный активист Юрий Касьянов.
В этом городе вчера титушки Вилкула избили ветеранов АТО (видео) при попустительстве полиции.
Нардеп Семен Семенчеко вчера дал знать, что «русский мир» в Украину тащит Порошенко, и призвал украинцев к активному сопротивлению.
Подробный комментарий вчерашним событиям в Днепре дал ночью общественный активист, главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, который привожу ниже.
- - Российская провокация с проведением «Бессмертного полка» удалась, к сожалению, в Днепре.
Шествие по случаю 9 мая в Украине было превращено Кремлем при участии Оппоблока в демонстрацию, направленную на мобилизацию пророссийских организаций и их силовых возможностей. МВД назначило начальником Нацполиции Днепропетровской области Глуховерю, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9903
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"...ранее занимавший пост начальника Днепровского Института Внутренних дел."
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и почему мне вспомнилась поговорка: "Хоч і гірше, аби інше!"
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А что будет с теми ментами которые запрещали развернуть Украинский флаг? Это осознать невозможно! В Украине нельзя развернуть государственный флаг-что бы не провоцировать.Украинский флаг в Украине может стать провокацией???
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Докладываю: Глуховеря сделал из ВУЗа бордель и малину для будущих бандитов в форме. я сам лично пару раз по делам был в этом заведении, видел и бандитский пьяный кураж, и употребление шмали, слышал постоянно феню, и скажу прямо: не дай Бог кому попасть в лапы этих кривоохранителей !
И еще немного воспоминаний, не моих: "Генерал Глуховеря - от коррупционера в милиции до ректора ДГУВД в полиции" https://antikor.com.ua/articles/80893-general_gluhoverja__ot_korruptsionera_v_militsii_do_rektora_dguvd_v_politsii
"Изнанка днепропетровского "клана Глуховеря" http://prokurorska-pravda.today/news/iznanka-dnepropetrovskogo-klana-gluhoverya-zhena-glavnogo-bortsa-s-torgovlej-lyudmi-kupila-avto-v-10/
Короче, это дерьмо не менее вонючее, чем личный друг (!) Авакова хенерал Репешка.
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Слепили пулю из того же дерьма. Пока всем этим руководит Аваков дела не будет. И за вчерашний шабаш несет ответственность лично Порох, какими бы "патриотическими речами он не прикрывался. Футболочка у младшего с надписью россия тоже не случайно появилась, это настоящее нутро этой семейки.
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Сабаков шо, акуел???

Генерал Глуховеря - от коррупционера в милиции до ректора ДГУВД в полиции

Карьерный рост генерала МВД Виталия Глуховери не могли остановить никакие перемены после кровавого противостояния на Майдане 2014 года, ни тесное сотрудничество Глуховери с министром МВД Захарченко.
Глуховеря скомпрометировавший себя при режиме Януковича, работая с 2010-2013 представителем МВД Украины в Российской Федерации, сегодня, без зазрения совести продолжает свой трудовой путь в Новой Полиции. Отсидевшись в РФ до Майдана 2014 при Януковиче и Захарченко, спасаясь от «мусорной люстрации» генерал Глуховеря, при помощи Авакова различными путями продолжает петлять на высоких должностях.https://antikor.com.ua/articles/80893-general_gluhoverja__ot_korruptsionera_v_militsii_do_rektora_dguvd_v_politsii

Жена экс-главы МВД Днепропетровской области, а ныне главы Департамента по борьбе с торговлей людьми Национальной полиции Украины Виталия Глуховери Екатерина Галайдич, не имея никаких официальных доходов, приобрела новый Toyota Land Cruiser. Об этом со ссылкой на декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера Виталия Глуховери за 2014 пишут Наші гроші.http://prokurorska-pravda.today/news/iznanka-dnepropetrovskogo-klana-gluhoverya-zhena-glavnogo-bortsa-s-torgovlej-lyudmi-kupila-avto-v-10/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВД назначило начальником Нацполиции Днепропетровской области Глуховерю, - Геращенко
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