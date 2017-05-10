 В Симферополе проходит заседание суда по делу крымского журналиста Семены

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 10 мая сообщает корреспондент Крым.Реалии.
На заседании ожидается обеспечение принудительного привода двух свидетелей обвинения, которые уже трижды не явились на суд. В том числе должны доставить на суд журналиста Сергея Мешкового, на допросе которого настаивал на прошлом заседании Николай Семена.
Предыдущее заседание, которое состоялось 3 мая, перенесли из-за неявки свидетелей, которых суд постановил привести принудительно на сегодняшнее заседание.
7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.
На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на "свободное выражение мнения".
Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.
155 4
Материалы по теме: Оккупация Крыма
Совет Европы опубликовал решение по Крыму(88)
"Вода камень точит. Наша общая борьба за Крым рано или поздно заставит россиян уйти оттуда с позором", - Ирина Геращенко о решении СЕ(59)
Порошенко о решении Совета Европы по Крыму: "Подтверждение неизбежности ответственности России"(54)
"Stop Putin. Stop war": в Австралии прошла акция протеста против агрессии РФ в Украине. ФОТОрепортаж(14)
Оккупация в прямом эфире(0)
В оккупированном Крыму задержали двух активистов(23)
Участник оккупации Крыма казак Панчук о захвате полуострова: "Это организовала власть. Нас обзванивали днем и ночью. Нам государство, Россия дала автоматы". ФОТОрепортаж(64)
Ярош: Если терпеть антигосударственника Вилкула, заговорят стволы
Ответить
Ответить
Ответить
Депутат Госдумы умер во время отдыха в Израиле...
Ответить