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 В Симферополе проходит заседание суда по делу крымского журналиста Семены

семена

В Железнодорожном суде Симферополя проходит очередное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 10 мая сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На заседании ожидается обеспечение принудительного привода двух свидетелей обвинения, которые уже трижды не явились на суд. В том числе должны доставить на суд журналиста Сергея Мешкового, на допросе которого настаивал на прошлом заседании Николай Семена.

Предыдущее заседание, которое состоялось 3 мая, перенесли из-за неявки свидетелей, которых суд постановил привести принудительно на сегодняшнее заседание.

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7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.
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