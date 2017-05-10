 Мемориальную доску воинам АТО повредили на Харьковщине, - полиция

Об этом говорится в сообщении на странице Нацполиции Харьковщины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Волчанского отдела полиции 9 мая в 12:15. Стало известно, что в городском парке города Волчанска обнаружено повреждение мемориальной доски погибшим воинам АТО, которая была установлена в 2016 году. Во время осмотра места происшествия установлено, что левая верхняя часть мемориальной доски имеет повреждения в виде скола. Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения и обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.
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Они стопудово знают своих харьковских "коллег".
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