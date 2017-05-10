EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия
  1204  23
Все про:повреждение (139) Нацполиция (7288) расследование (2111) Харьковщина (1182) мемориальная доска (97) военнослужащие (3645) Антитеррористическая операция (16659)

 Мемориальную доску воинам АТО повредили на Харьковщине, - полиция

память захоронения ато

Работники полиции Харьковской области устанавливают обстоятельства повреждения мемориальной доски

Об этом говорится в сообщении на странице Нацполиции Харьковщины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Волчанского отдела полиции 9 мая в 12:15. Стало известно, что в городском парке города Волчанска обнаружено повреждение мемориальной доски погибшим воинам АТО, которая была установлена в 2016 году. Во время осмотра места происшествия установлено, что левая верхняя часть мемориальной доски имеет повреждения в виде скола. Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения и обстоятельства происшествия", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вандалы на Одесчине повредили мемориал погибшим в зоне АТО. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVReTh3VERkUmMzUkhRVEJNV0ZGMGRFTXdNRXhZVVhaa1F6UXdURlk0TUZsRVVYTk9SMEl3V1VoUmRUbERNVEJNVkZGMmRFTjVNRXhFVVhaa1F6UXdURlk0TUV4NlVYUmtRemd3VERkU1owNUROREJNUkZGMU9VZE5NRXd6VVhOT1IxQkpUa013TUV3M1VtZGtRell3VEVJNE1FeE1VWFowUXpFd1RETlJkbVJES3pCWlNGRjFPVWRFTUV4aVVYTk9SMG93VEdwUmRGaDZVV3RPUXprd1dVeFJkVTVIUXpCTVdGSm5Ua2RCTUV3M1VtZE9RelF3V1VoU1ozUkROREJaWmxGMFpFZENNRXh5VVhOT1IxQkpUa01yTUV3dlVYUmtSMEV3VEVSU2FIUkROREJaT1Rnd1NqTlJjMDVIUnpCTUwxRjJkRU0zTUV4cVVtaDBRelF3V1RrNE1FdFlVWE5PUjBFd1dYcFJkWFJES3pCTVRGSnBaRU0wTUV3elVYTkJQVDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вася Иванов, все мечтаешь под Путина лечь? Ну, ну...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
попрошайка хочет опохмелиться после вчерашнего победобесия! ну держи уже 11.80 на рюмку стекломоя. бери с метанолом, так скрепней...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Латвия в свое время всех противников государственности лишила гражданства - Что мешает Украине, провести такую же очистку? Лишение гражданства и 12 часов на выезд многих заставит 10 раз подумать прежде чем чудить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У вас неправильные данные , гражданства не лишали , его давали выборочно ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так понимаю, не дали тупым совкам, которые по скудоумию или из принципа отказались учить язык и историю страны проживания?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Латыши гуманны. Они историю учить не заставляли - только язык.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как же он тогда будет исполнять обязанности Президента?
 показать весь комментарий
Ответить
 
повредили наверняка "пророссийские активисты"... этот чудный мем услышала вчера в новостях, журналистка непомнюкакогоканала выдала перл - "произошли стычки между пророссийскими и проукраинскими активистами"... в стране Украина, часть территории которой оккупировала россия и в которой идет война с той же россией есть "пророссийские активисты"...сюр да и только...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все гібрідне--держзлочинці називаються -"проросійські активісти" !!! Сюрр, від чоколадних рехворматорів !!!))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нічого дивного. Після вчорашньої ганьби бидло кацапське повилазило. Не виправлять ситуацію, люди підкацапам дрючками, межиочі, роз"яснювальну роботу проведуть. У мене велике бажання вже є.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тебе напомнить чем закончилось щимление украинцев в Одессе? Только потом не ной когда твои поджаренные дружки будут дыметь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ему они похеру. Лишь бы потом было на чем 11.80 заработать. Рюсский мир однако.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
посмотрим.кацапа...вы всегда раньше времени выводы делаете...все в хуйла по скудоумию
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не нужно на это реагировать болезненно - это проплаченые провокации к победобесию....
 показать весь комментарий
Ответить
 
На это нельзя реагировать безболезненно, мы не колоды деревянные, в этой войне гибнут наши родные, и от того ,что эти провокации проплачены- не легче.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И живут такие отморозки и никто из не отправил в зону АТО поля разминировать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пора лишать гражданских прав эту мразь, но, думаю, это сделает не нынешнее правительство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спросить об этом, настойчиво, днепровских титушек.
Они стопудово знают своих харьковских "коллег".
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМемориальную доску воинам АТО повредили на Харьковщине, - полиция
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти